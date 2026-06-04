Trabajadores fueron notificados al llegar a la planta

Los empleados acudieron a laborar con normalidad durante la mañana de este jueves. Conforme ingresaban a las instalaciones, fueron dirigidos a una sala donde se les informó sobre el cierre de operaciones y el inicio de las liquidaciones.

Entre las personas afectadas había trabajadores con más de tres décadas de antigüedad y otros que se encontraban a pocos años de jubilarse. Del total de despidos, alrededor de 70 corresponden a personal administrativo.

La documentación entregada a los empleados señalaba que las liquidaciones se realizarían conforme a la ley.

La empresa habría atribuido el cierre a problemas económicos

Además, se reportó que los directivos explicaron a la plantilla que la operación había dejado de ser rentable, motivo por el cual se tomó la decisión de cerrar la planta.

Hasta el momento no existe información pública sobre el futuro de las instalaciones ni sobre un posible traslado de la producción a otras fábricas de la compañía en México.

¿A qué se dedica Stanley Black & Decker?

Es una empresa estadounidense especializada en la fabricación de herramientas, equipos para la construcción y soluciones industriales. Entre sus marcas más conocidas se encuentran Dewalt, Craftsman, Stanley y Black+Decker, utilizadas tanto por profesionales como por consumidores.

Además de herramientas eléctricas y manuales, la compañía desarrolla sistemas de fijación e infraestructura para sectores como la industria automotriz, la construcción y la energía. Fundada en 1843, mantiene operaciones en distintos países y es considerada una de las mayores fabricantes de herramientas del mundo.

Una extrabajadora cuestiona la versión de la quiebra

Norma Álvarez, extrabajadora de la planta, aseguró a medios locales que la noticia tomó por sorpresa a los empleados.

"Sé que por lo menos nos hubieran advertido antes que probablemente iba a cerrar, ¿no? Como para estar preparados psicológicamente porque la verdad nos tomó por sorpresa".

De acuerdo con su testimonio, dentro de la empresa existían versiones sobre posibles recortes de personal, pero no sobre el cierre total de la operación.

"Sabíamos que iban a sacar gente, que los que teníamos menos años son los que nos íbamos a ir, pero nunca nos esperábamos que iba a ser masivo".

Álvarez también expresó dudas sobre la explicación relacionada con una presunta quiebra.

"Yo siento que es más por estrategia comercial, porque pues a la quiebra no se va. Utilidades sí hubo, menos que el año pasado, pero sí reportó utilidad".