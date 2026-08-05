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Finanzas Personales

Paso a paso para checar mi crédito Infonavit por primera vez

Los trabajadores que deseen consultar el crédito al que pueden acceder si entre sus planes está la remodelación o adquisición de una vivienda.
mié 05 agosto 2026 01:05 PM
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Paso a paso para revisar tu crédito Infonavit por primera vez y saber cuánto dinero tienes para una vivienda
La consulta se puede hacer en línea en donde se deben ingresar diversos campos del trabajador formal que cuenta con esta prestación. (Foto: iStock)

Miles de trabajadores tienen dinero acumulado en el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sin saber cuánto. Si estás pensando en solicitar un crédito para comprar una vivienda, primero conviene revisar el saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda, donde se depositan las aportaciones que por ley realiza el patrón y que equivale al 5% del salario del trabajador.

Te detallamos el paso a paso para consultar el dinero acumulado que puedes destinar a la vivienda.

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El Fondo Nacional de la Vivienda se utiliza para financiar créditos destinados a la compra, construcción, reparación o ampliación de viviendas. El Infonavit también ofrece otras alternativas para liquidar deudas con temas relacionados a la vivienda.

Paso a paso para checar tu crédito Infonavit

1.- Ingresa a la página de Mi Cuenta Infonavit y da clic en "Crear cuenta". https://micuenta.infonavit.org.mx/

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Página en donde se inicia el trámite de la consulta del crédito Infonavit. (Foto: Captura de pantalla)

2.- Si ya tienes una cuenta, ingresa el Número de Seguridad Social (NSS).

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Los trabajadores formales en el país tienen un Número de Seguridad Social. (Foto: Captura de pantalla de micuenta.infonavit.)

Si no tienes un número de cuenta, crea una.

3.- Antes de crear la cuenta en la página del Infonavit se recomienda leer el Aviso de Privacidad.

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Aviso a los derechohabientes que desean consultar el crédito al que tienen acceso. (Foto: https://micuenta.infonavit.org .)

4.- Debes ingresar tu NSS, tu CURP y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Debes corroborar que sean los datos correctos.

También se debe ingresar el captcha que se solicita.

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Se requieren ingresar datos del trabajador. (Foto: micuenta.infonavit)

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5.- Debes ingresar tu nombre completo

6.- Ingresa los datos de los contactos que se solicitan como correo electrónico personal y número de celular particular.

7.- Crea una contraseña alfanumérica y anótala en un lugar seguro, o bien, guárdala en tu cuenta de correo electrónico.

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8.- Revisa tu correo electrónico para abrir el mensaje de confirmación e ingresar el código de activación.

9.- Ya que tengas activa tu cuenta, dirígete a la sección de ahorro o precalificación para ver cuánto dinero tienes en tu Subcuenta de Vivienda o tus puntos disponibles.

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El 15 de junio, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer avances de distintos programas como es la reestructuración de los créditos que eran impagables , la colocación de los financiamientos para mejoramiento de vivienda y la construcción de hogares del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Uno de los principales es que de los 4 millones 856,000 créditos catalogados como “impagables” y que fueron identificados al inicio de esta administración, ya fueron reestructurados en su totalidad por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De estos créditos, 457,000 fueron liquidados y 4 millones 400,000 aproximadamente, obtuvieron mensualidades fijas y tasas de interés bajas. Tras el ajuste, el director aseguró que los ingresos al Infonavit aumentaron.

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