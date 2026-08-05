Paso a paso para revisar tu crédito Infonavit por primera vez y saber cuánto dinero tienes para una vivienda

El Fondo Nacional de la Vivienda se utiliza para financiar créditos destinados a la compra, construcción, reparación o ampliación de viviendas. El Infonavit también ofrece otras alternativas para liquidar deudas con temas relacionados a la vivienda.

Paso a paso para checar tu crédito Infonavit

1.- Ingresa a la página de Mi Cuenta Infonavit y da clic en "Crear cuenta". https://micuenta.infonavit.org.mx/

Página en donde se inicia el trámite de la consulta del crédito Infonavit. (Foto: Captura de pantalla)

2.- Si ya tienes una cuenta, ingresa el Número de Seguridad Social (NSS).

Los trabajadores formales en el país tienen un Número de Seguridad Social. (Foto: Captura de pantalla de micuenta.infonavit.)

Si no tienes un número de cuenta, crea una.

3.- Antes de crear la cuenta en la página del Infonavit se recomienda leer el Aviso de Privacidad.

Aviso a los derechohabientes que desean consultar el crédito al que tienen acceso. https://micuenta.infonavit.org (Foto:.)

4.- Debes ingresar tu NSS, tu CURP y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Debes corroborar que sean los datos correctos.

También se debe ingresar el captcha que se solicita.