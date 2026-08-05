Paso a paso para revisar tu crédito Infonavit por primera vez y saber cuánto dinero tienes para una vivienda

Miles de trabajadores tienen dinero acumulado en el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sin saber cuánto. Si estás pensando en solicitar un crédito para comprar una vivienda, primero conviene revisar el saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda, donde se depositan las aportaciones que por ley realiza el patrón y que equivale al 5% del salario del trabajador.
Te detallamos el paso a paso para consultar el dinero acumulado que puedes destinar a la vivienda.
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El Fondo Nacional de la Vivienda se utiliza para financiar créditos destinados a la compra, construcción, reparación o ampliación de viviendas. El Infonavit también ofrece otras alternativas para liquidar deudas con temas relacionados a la vivienda.
8.- Revisa tu correo electrónico para abrir el mensaje de confirmación e ingresar el código de activación.
9.- Ya que tengas activa tu cuenta, dirígete a la sección de ahorro o precalificación para ver cuánto dinero tienes en tu Subcuenta de Vivienda o tus puntos disponibles.
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El 15 de junio, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer avances de distintos programas como es la reestructuración de los créditos que eran impagables , la colocación de los financiamientos para mejoramiento de vivienda y la construcción de hogares del Programa de Vivienda para el Bienestar.
Uno de los principales es que de los 4 millones 856,000 créditos catalogados como “impagables” y que fueron identificados al inicio de esta administración, ya fueron reestructurados en su totalidad por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De estos créditos, 457,000 fueron liquidados y 4 millones 400,000 aproximadamente, obtuvieron mensualidades fijas y tasas de interés bajas. Tras el ajuste, el director aseguró que los ingresos al Infonavit aumentaron.