La cerveza mueve mucho más que bares y restaurantes: también impulsa empleos y el PIB de México

De acuerdo con el indicador del consumo total, México consumió aproximadamente 10.8 mil millones de litros de cerveza en 2024, lo que le valió ocupar el cuarto lugar solo detrás de China, Estados Unidos y Brasil.

Consumo mundial total de cerveza por país en 2024

1.- China: 40.5 mil millones de litros

2.- Estados Unidos: 22.3 mil millones de litros

3.- Brasil: 15.3 mil millones de litros

4.- México: 10.8 mil millones de litros

5.- Rusia: 9.5 mil millones de litros

6.- Alemania: 7.2 mil millones de litros

7.- Sudáfrica: 4.5 mil millones de litros

8.- Vietnam: 4.5 mil millones de litros

9.- Reino Unido: 4.5 mil millones de litros

10.- España: 4.3 mil millones de litros

¿Cuánta cerveza toman los mexicanos?

El ranking coloca a México en el lugar número 12 al registrar un consumo per cápita de 83.4 litros de cerveza por habitante en 2024, lo que equivale a aproximadamente 132 botellas de 633 ml al año.

Un año antes, en 2023, el país se ubicó en el lugar número 14, lo que también revela un incremento en el consumo de cerveza por habitante.

La agroindustria en México genera miles de empleos en el país. (Foto: iStock)

El informe de Kirin Holdings. Global Beer Consumption by Country in 2024 (publicado en diciembre de 2025), es uno de los informes internacionales más citados por la industria cervecera y se elabora con información de asociaciones nacionales de cerveceros y estadísticas oficiales.