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Economía

¡Salud! El consumo de cerveza crece en México: el peso de la industria en el PIB y el empleo

La cerveza es el producto agroalimentario mexicano más exportado, con presencia en más de 130 países y un valor superior a 6,176 millones de dólares anuales.
mié 05 agosto 2026 01:08 PM
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La cerveza mueve mucho más que bares y restaurantes: también impulsa empleos y el PIB de México
La cerveza es uno de los principales acompañantes de las fiestas y demás celebraciones en el país; de 2023 a 2024 se incrementó su consumo. (Foto: iStock)

El primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza. En México esta bebida tiene gran popularidad, ya que suele acompañarse en diversos tipos de festejos, lo que llevó al país a ocupar el cuarto lugar entre los consumidores de esta bebida, de acuerdo con los datos del Global Beer Consumption Report 2024 de Kirin Holdings.

En el marco de la celebración de este viernes 7 de agosto , y más allá de su popularidad, te presentamos su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y los empleos que genera este sector.

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De acuerdo con el indicador del consumo total, México consumió aproximadamente 10.8 mil millones de litros de cerveza en 2024, lo que le valió ocupar el cuarto lugar solo detrás de China, Estados Unidos y Brasil.

Consumo mundial total de cerveza por país en 2024

1.- China: 40.5 mil millones de litros

2.- Estados Unidos: 22.3 mil millones de litros

3.- Brasil: 15.3 mil millones de litros

4.- México: 10.8 mil millones de litros

5.- Rusia: 9.5 mil millones de litros

6.- Alemania: 7.2 mil millones de litros

7.- Sudáfrica: 4.5 mil millones de litros

8.- Vietnam: 4.5 mil millones de litros

9.- Reino Unido: 4.5 mil millones de litros

10.- España: 4.3 mil millones de litros

¿Cuánta cerveza toman los mexicanos?

El ranking coloca a México en el lugar número 12 al registrar un consumo per cápita de 83.4 litros de cerveza por habitante en 2024, lo que equivale a aproximadamente 132 botellas de 633 ml al año.

Un año antes, en 2023, el país se ubicó en el lugar número 14, lo que también revela un incremento en el consumo de cerveza por habitante.

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La agroindustria en México genera miles de empleos en el país. (Foto: iStock)

El informe de Kirin Holdings. Global Beer Consumption by Country in 2024 (publicado en diciembre de 2025), es uno de los informes internacionales más citados por la industria cervecera y se elabora con información de asociaciones nacionales de cerveceros y estadísticas oficiales.

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¿Cuánto aporta al PIB?

De acuerdo con datos del Panorama Agroalimentario 2018-2024, la cerveza es el producto agroalimentario mexicano más exportado, con presencia en más de 130 países y un valor superior a 6,176 millones de dólares anuales.

De acuerdo con la Cámara de la Cerveza y de la Malta en su reporte “La agroindustria cervecera en México”, este sector genera al menos 700,000 empleos directos e indirectos en México y contribuye con el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Principales estados productores de cebada

Estados como Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla y Chihuahua destacan como los principales centros de cultivo. La Secretaría de Agricultura destaca que en nueve años, entre 2014 y 2023, la producción promedio anual de cebada grano, insumo clave en la elaboración cervecera, fue de 929,000 toneladas.

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Países a donde se exporta la cerveza mexicana

Estados Unidos es el principal comprador, con 5.6 millones de dólares, equivalente a más del 90% del valor exportado, de acuerdo con datos del Panorama Agroalimentario 2018-2024:

1.- EU

2.- Australia

3.- Alemania

4.- Japón

5.- Austria

6.- Guatemala

7.- República Dominicana

8.- El Salvador

9.- Puerto Rico

10.- Guadalupe (territorio de la Unión Europea).

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La versatilidad de esta bebida permite combinarla con ingredientes como limón, sal, chile, jugo de jitomate, tamarindo, ostiones o incluso mezcal y tequila. Sin embargo, las autoridades sanitarias del país piden a la ciudadanía a regular su consumo con el objetivo de evitar enfermedades relacionadas con el exceso.

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Cerveza

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