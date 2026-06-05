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Mildred Villegas, directora general de Unilever: "Vamos a hacer un buen papel en la organización"

La directiva vestirá, por primera vez, la playera de la Selección. No es para menos, la empresa que dirige en México es patrocinadora de la Copa.
vie 05 junio 2026 05:20 AM
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Mildred Villegas, directora general de Unilever México
Mildred Villegas se ha involucrado en la organización de la Copa desde su trinchera como directora de una empresa patrocinadora.
 (Foto: Anylú Hinojosa-Peña)

Mildred Villegas no es muy futbolera. Cree que esa pasión se hereda y en su familia ha habido poco fervor por el balón. Eso lleva a que no tengan algún ritual de reunirse en torno a algún deporte, pero el Mundial siempre ha sido un poco especial. El torneo sabe emocionar incluso a quienes habitualmente reniegan del deporte rey. “Tengo recuerdos de mi madre y mi abuelita sufriendo en los penaltis, casi rezando, aunque luego no les importara el futbol”, dice. Y el de 2026 es totalmente otra historia. Tanto, que ahora, por primera vez, guarda en su armario y llevará los días de partido, la playera de la selección nacional.

No es solo la emoción como mexicana de que el país se convierta en anfitrión de la justa deportiva. Como directora general de Unilever, lo vivirá como parte de una de las empresas patrocinadoras. “Cuando hicimos la convención de ventas, todo giró alrededor del Mundial. Justo antes pregunté si había algún dress code, porque yo no tenía playera de la selección. Y sí, ahí la tengo ya”.

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Villegas irá con ella a los partidos que vivirá en el estadio, como el de inauguración, en la capital del país, que enfrentará a México y Sudáfrica, además de uno en Dallas, al que asistirá con clientes. “También iré a uno de México con un equipo que aún no sabemos (en el momento de la entrevista, publicada en la revista Expansión, aún estaba el proceso de repechaje). A ese voy a ir con mi familia, porque sí me gustaría que tengan ese recuerdo de un Mundial en México. Mi marido pudo ir a un partido de México 86 y se acuerda mucho, porque fue el de Argentina, aquel de la mano de Dios”, explica.

Ese Mundial de hace 40 años es, precisamente, su primer recuerdo de este torneo. En su mente están la canción, la emoción y la ola. “Se dice que la ola se inventó en México. No sé si es leyenda urbana, pero yo me la creo”, dice entre risas. Y, claro, la emblemática mascota, Pique.

La directiva hace énfasis en el sentimiento de esperanza que generó aquel Mundial, celebrado un año después del sismo de 1985. “Creo que fue algo que unió al país, que nos dio otra vez permiso para volver a festejar. No me acuerdo de algún partido específico o quién ganó (Argentina venció en la final a Alemania Occidental), pero sí esa sensación colectiva”.

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Esa misma emotividad de ver a la gente celebrar la vivió en la Copa de Francia 98, donde pasó el verano de intercambio. “Creo que es lo bonito del futbol, que es un deporte que puede hacer feliz a mucha gente. Bueno, que hace felices y hace sufrir”, ríe.

Y eso provoca, señala, cambios incluso en la coordinación del día laboral: imposible poner una junta antes de un partido que puede generar nerviosismo, pero tampoco después porque si el equipo nacional pierde, los ánimos están por los suelos.

La oficina en México de Unilever lleva preparándose para este Mundial desde hace dos años. Ella ha empezado a trabajar de manera más directa este año en la organización, que implica temas de seguridad y coordinación. Son cientos de personas, entre directivos de Unilever y clientes, las que viajarán a México en el mes del Mundial. “Hay que estar listos para cualquier cosa”, señala. Desde que alguien se enferme y sepan dónde tienen que acudir a mantener la calma ante la alerta sísmica.

Entre el visitante y el colaborador

Algo que destaca Villegas es que, como sede, el país tiene la oportunidad de mostrarse al mundo y presumir su cultura. Mientras habla de lo que puede ofrecer México, no puede evitar volver a emocionarse con lo que puede hacer la empresa. “Toda esa gente que va a estar comiendo fuera del estadio, si hay oportunidad de estar presentes, de hacer TikToks viviendo esta parte del gusto por la comida, por ejemplo. Porque es la primera vez que somos patrocinadores y vamos a estar viviéndolo mucho más de cerca”, explica.

Unilever es patrocinador a través de sus marcas de cuidado personal, como Rexona. Y la marca de desodorante y otras como Axe estarán haciendo activaciones con los fans.

La empresa colabora, además, con el Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México, en una exhibición sobre cómo el futbol puede integrar a la sociedad con un sentido positivo.

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Villegas también habla del papel que jugará el país como anfitrión. “Vamos a llegar [a tiempo] y vamos a hacer un buen papel en cuanto a la organización. México es así, al final sacamos las cosas. Algo que nos reconocen en el extranjero es cómo recibimos a los visitantes y el orgullo que tenemos de nuestro país, de nuestras raíces, la comida y el amor a la fiesta. México tiene mucho que presumir”, afirma. “Quiero que la gente se vaya siendo embajadores, queriendo volver. Eso nos ayuda a generar empleos, retomar el turismo”.

Los empleados de la compañía vivirán un Mundial especial. La empresa planea diferentes actividades, como activaciones para ellos y, como otras compañías en el país, evalúa el home office para los días de partido, aunque para quienes opten por acudir a la oficina habrá pantallas, botanas, matracas, banderas y momentos especiales.

También los colaboradores de Unilever México pueden ser voluntarios para ayudar en la organización que envuelve la justa y, al ser la empresa patrocinadora, tiene acceso prioritario en el complejo proceso de compra de boletos. “Hemos hecho concursos y reconocimientos al equipo, y hemos ido dando boletos”, dice la directiva.

Habla también del equipo cuando se le pregunta quién cree que ganará el Mundial. “Mi corazón quisiera que ganara Brasil, porque tengo equipo en Brasil, sé lo que les emociona, lo que es el futbol para ellos. Pero mi cabeza cree que va a ser Francia. Va haber un partido amistoso en marzo entre Brasil y Francia, creo que ya después de ese me decido”.

La quiniela de Mildred Villegas

Quién ganará el Mundial: Brasil o Francia.

A qué fase llegará México: Cuartos de final.

Qué jugador será el más valioso: Lamine Yamal.

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Tags

Unilever Copa Mundial Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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