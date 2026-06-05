Los trabajadores de la mina Peñasquito, una de las operaciones mineras más importantes de México, recibirán un reparto de utilidades sin precedentes tras un acuerdo entre la empresa minera Newmont y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. El convenio contempla la distribución de 3,358 millones de pesos, equivalentes al 10% íntegro de las utilidades de la compañía.

El resultado fue anunciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, que lo calificó como uno de los mayores repartos de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) registrados en el país y un precedente para la industria minera.

De acuerdo con el sindicato, trabajadores de la Sección 304, ubicada en Mazapil, Zacatecas, comenzaron a recibir pagos que superan los 1.5 millones de pesos por concepto de PTU. La cifra anunciada se ubica entre las más altas reportadas de manera individual en la historia reciente del sector minero mexicano.

"Hoy se reconoce el gran trabajo, la dedicación y el empeño que realizan a diario nuestras compañeras y compañeros de la Sección 304 de Peñasquito, Zacatecas, con la entrega de hasta 1.5 millones de pesos de PTU para cada trabajador, el monto más alto en toda la industria de México", escribió Gómez Urrutia en su cuenta de X.