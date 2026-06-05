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Mineros de Peñasquito reciben hasta 1.5 millones de pesos en utilidades récord

El acuerdo entre Newmont y el sindicato permitió repartir 3,358 millones de pesos en utilidades, con pagos individuales superiores al millón y medio.
vie 05 junio 2026 01:34 PM
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El gobierno obradorista ha hecho muchos cambios en el sector minero y eso ha detenido el crecimiento de las inversiones.
Napoleón Gómez Urrutia aseguró que se trata del monto más alto entregado en la industria minera nacional. (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro)

Los trabajadores de la mina Peñasquito, una de las operaciones mineras más importantes de México, recibirán un reparto de utilidades sin precedentes tras un acuerdo entre la empresa minera Newmont y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. El convenio contempla la distribución de 3,358 millones de pesos, equivalentes al 10% íntegro de las utilidades de la compañía.

El resultado fue anunciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, que lo calificó como uno de los mayores repartos de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) registrados en el país y un precedente para la industria minera.

De acuerdo con el sindicato, trabajadores de la Sección 304, ubicada en Mazapil, Zacatecas, comenzaron a recibir pagos que superan los 1.5 millones de pesos por concepto de PTU. La cifra anunciada se ubica entre las más altas reportadas de manera individual en la historia reciente del sector minero mexicano.

"Hoy se reconoce el gran trabajo, la dedicación y el empeño que realizan a diario nuestras compañeras y compañeros de la Sección 304 de Peñasquito, Zacatecas, con la entrega de hasta 1.5 millones de pesos de PTU para cada trabajador, el monto más alto en toda la industria de México", escribió Gómez Urrutia en su cuenta de X.

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El acuerdo con Newmont

La negociación involucró a la Sección 304 del sindicato y a la minera Newmont, propietaria de Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas.

Según el organismo sindical, el acuerdo permitió evitar la aplicación de esquemas de reparto limitados que suelen utilizar algunas compañías tras la reforma en materia de subcontratación y los cambios introducidos al cálculo de la PTU en años recientes.

La organización aseguró que la empresa aceptó entregar el 10% completo de las utilidades, porcentaje establecido en la legislación mexicana para este beneficio laboral.

"El monto total a repartir entre los compañeros de la Sección 304 asciende a la impresionante cantidad de 3,358 millones de pesos", señaló el sindicato en un comunicado difundido el 2 de junio.

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¿Qué es Newmont y cómo opera Peñasquito?

Newmont es la mayor productora de oro del mundo y una de las empresas mineras más grandes del planeta. Fundada en 1921 y cotizada en bolsa desde 1925, también produce plata, cobre, zinc y plomo, y tiene operaciones en América del Norte, América del Sur, Australia y África, se lee en su página web .

En México opera la mina Peñasquito, ubicada en Mazapil, Zacatecas, a unos 780 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Se trata de una operación polimetálica que produce oro, plata, plomo y zinc, y es considerada una de las minas más importantes del país.

El complejo cuenta con un tajo a cielo abierto, dos plantas de procesamiento, un aeropuerto propio y un campamento con capacidad para 1,900 personas. Además, mantiene relación directa con 25 comunidades de los municipios de Mazapil, Concepción del Oro y Melchor Ocampo.

Para fortalecer su impacto económico en la región, Newmont creó en 2020 una Superintendencia de Contenido Local enfocada en aumentar las compras y contratos con micro, pequeñas y medianas empresas de Zacatecas.

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Peñasquito se ubica en Mazapil, Zacatecas, y es una de las minas más importantes del país.

El debate sobre los topes al reparto de utilidades

El sindicato presentó el acuerdo como una muestra de que es posible negociar esquemas de reparto superiores a los límites que, en la práctica, suelen aplicarse en diversas industrias.

La organización sostuvo que el resultado constituye un precedente para futuras negociaciones laborales en el sector minero y podría influir en discusiones similares en otras empresas extractivas del país.

"Quien genera la riqueza con su esfuerzo diario tiene derecho a recibir una parte justa de las ganancias", señaló el sindicato en su boletín informativo.

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El beneficio para los trabajadores

Además del impacto económico, la organización difundió un mensaje de trabajadores y sus familias en el que destacaron el efecto que tendrá el reparto extraordinario en su patrimonio.

Según el comunicado, los recursos permitirán a muchas familias financiar la compra de vivienda, educación y otros proyectos de largo plazo.

Para el sindicato, el acuerdo alcanzado en Peñasquito podría convertirse en uno de los casos más relevantes en la historia reciente de la participación de utilidades en México y un referente para futuras negociaciones dentro del sector.

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Minería PTU

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