Pemex invertirá 93,000 mdp para desarrollar petroquímica y fertilizantes

El plan contempla tanto inversiones públicas, por parte de Pemex, como inversiones mixtas, es decir, con la participación de privados.

Carpio dijo que la reactivación de la petroquímica y fertilizantes beneficiará a diversas industrias como automotriz, alimentaria o farmacéutica.

“El plan se está realizando a través de la articulación de una red de proyectos de desarrollo de nueva infraestructura y de rehabilitación de plantas ya existentes que apuntan a consolidar nuestra industria alimentaria”, dijo el directivo.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, dijo que durante años se ha mantenido abandonada a la industria petroquímica, haciendo al país dependiente de importaciones para cubrir la demanda nacional.

“Pemex ha iniciado un gran programa de recuperación de plantas de petroquímica y fertilizantes, donde Veracruz es clave en el proceso. Pemex no solo produce crudo para producir productos de valor como son las gasolinas, el diésel y la turbosina, sino también se puede refinar para generar insumos estratégicos para otras industrias. Nuestro país era productor de estos insumos y actualmente estamos importando muchos de estos petroquímicos”, aseguró la funcionaria.