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Pemex invertirá 93,000 mdp para desarrollar petroquímica y fertilizantes

La petrolera estatal planea elevar la producción de petroquímicos a 849,000 toneladas anuales y alcanzar 4 millones de toneladas de fertilizantes entre 2026 y 2030 como parte de su estrategia industrial.
vie 05 junio 2026 11:49 AM
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Pemex invertirá 93,000 mdp para desarrollar petroquímica y fertilizantes
El director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, en la presentación de la estrategia de fertilizantes. (Cuenta de X de Pemex)

Petróleos Mexicanos invertirá 93,000 millones de pesos entre 2026 y 2030 para incrementar la producción de petroquímicos y de fertilizantes e incentivar el desarrollo del campo y la industria.

En la conferencia de prensa mañanera de este viernes, realizada en Veracruz, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, explicó que el plan de reactivación contempla aumentar la producción anual de petroquímicos a 849,000 toneladas anuales y a 4 millones de toneladas de fertilizantes.

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El plan contempla tanto inversiones públicas, por parte de Pemex, como inversiones mixtas, es decir, con la participación de privados.

Carpio dijo que la reactivación de la petroquímica y fertilizantes beneficiará a diversas industrias como automotriz, alimentaria o farmacéutica.

“El plan se está realizando a través de la articulación de una red de proyectos de desarrollo de nueva infraestructura y de rehabilitación de plantas ya existentes que apuntan a consolidar nuestra industria alimentaria”, dijo el directivo.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, dijo que durante años se ha mantenido abandonada a la industria petroquímica, haciendo al país dependiente de importaciones para cubrir la demanda nacional.

“Pemex ha iniciado un gran programa de recuperación de plantas de petroquímica y fertilizantes, donde Veracruz es clave en el proceso. Pemex no solo produce crudo para producir productos de valor como son las gasolinas, el diésel y la turbosina, sino también se puede refinar para generar insumos estratégicos para otras industrias. Nuestro país era productor de estos insumos y actualmente estamos importando muchos de estos petroquímicos”, aseguró la funcionaria.

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