La estrategia para la reducción de la dependencia del gas natural contempla diversos ejes: primero que la producción base de Pemex se eleve a 4,049 millones de pies cúbicos, sobre los planes de producción convencional adicional se incrementará en 663 millones y con la incorporación de yacimientos de geología compleja adicional (no convencionales) se espera se sumen otros 1,159 millones de pies cúbicos diarios.

Expansión publicó el pasado lunes que pese al reconocimiento de México como un país petrolero, es una nación con una importante cantidad de recursos gasíferos que no han sido explotados.

Al respecto, el titular de Pemex explicó que México tiene una cantidad importante de gas en yacimientos convencionales, aunque los recursos en los no convencionales son superiores.

“Tenemos un potencial importante en campos convencionales, que son 83 billones de pies cúbicos, pero en no convencional tenemos muchísimo más 141 billones de pies cúbicos que podemos aprovechar y esa es la gran oportunidad que tenemos”, aseguró el directivo.

Añadió que el gas convencional está regularmente en el sur del país, mientras que el los recursos gasíferos no convencionales están hacia el centro y sur del país.