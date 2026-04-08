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México busca elevar producción de gas natural 155% para 2030

México tiene una cantidad importante de gas en yacimientos convencionales, aunque los recursos en los no convencionales son superiores.
mié 08 abril 2026 10:41 AM
México tiene una cantidad importante de gas en yacimientos convencionales, aunque los recursos en los no convencionales son superiores
La producción nacional de gas natural seguirá creciendo en los próximos años. (FRANCISCO RAMOS/AFP)

Ante la dependencia de México en más de un 75% del gas natural de importación, proveniente principalmente de Estados Unidos, el gobierno federal plantea una estrategia que eleve la producción de la molécula hasta en un 155% al finalizar el sexenio.

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) explicó durante su participación en la conferencia mañanera de hoy que de los 2,300 millones de pies cúbicos diarios de gas que actualmente se producen en el país, se espera que para 2030 se alcancen los 5,871 millones de pies cúbico diarios.

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La estrategia para la reducción de la dependencia del gas natural contempla diversos ejes: primero que la producción base de Pemex se eleve a 4,049 millones de pies cúbicos, sobre los planes de producción convencional adicional se incrementará en 663 millones y con la incorporación de yacimientos de geología compleja adicional (no convencionales) se espera se sumen otros 1,159 millones de pies cúbicos diarios.

Expansión publicó el pasado lunes que pese al reconocimiento de México como un país petrolero, es una nación con una importante cantidad de recursos gasíferos que no han sido explotados.

Al respecto, el titular de Pemex explicó que México tiene una cantidad importante de gas en yacimientos convencionales, aunque los recursos en los no convencionales son superiores.

“Tenemos un potencial importante en campos convencionales, que son 83 billones de pies cúbicos, pero en no convencional tenemos muchísimo más 141 billones de pies cúbicos que podemos aprovechar y esa es la gran oportunidad que tenemos”, aseguró el directivo.

Añadió que el gas convencional está regularmente en el sur del país, mientras que el los recursos gasíferos no convencionales están hacia el centro y sur del país.

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Alto riesgo

La demanda de gas natural en México ronda los 9,000 millones de pies cúbicos diarios –de los cuales cerca del 75% es importado de Estados Unidos– y se espera que esa cifra se incremente por la incorporación de nuevas centrales de generación, mayor desarrollo industrial y mayor consumo de Pemex por el incremento en la producción de fertilizantes, explicó la secretaria de Energía, Luz Elena González.

“La mayor parte del gas natural que consumimos se usa en la generación de energía. Hasta 2030 estimamos que la demanda de gas va a seguir creciendo en términos absolutos porque vamos a incorporar nuevas plantas de generación de ciclos combinados, se tienen pendientes siete plantas que se van a inaugurar a lo largo del 2026 y 2027, y vamos a construir cinco nuevas plantas”, señaló.

“Pemex también va a incrementar su consumo porque estamos implementando un programa de producción de fertilizantes y de petroquímica. Y por otro lado el sector industrial, por los polos de desarrollo, va a requerir de gas natural porque se usa en procesos industriales; para final del sexenio esperamos que esta demanda de gas natural se va a incrementar alrededor del 30%”, puntualizó.

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El gas natural de importación proviene principalmente de las cuencas gasíferas de Estados Unidos, lo que genera múltiples debates sobre los riesgos de depender en una cantidad tan importante de un gas extranjero, considerando que siempre existe la posibilidad de que se generen factores geográficos o incluso meteorológicos que puedan interrumpir el suministro.

Además de incrementar la producción del gas natural, se buscará incrementar la capacidad de energías renovables del 24% al 38% para 2030 y de esa manera avanzar en la transición energética de manera acelerada.

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gas natural

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