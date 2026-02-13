Petroquímica, la industria que dejamos caer y que Sheinbaum busca reactivar

Recordemos que la petroquímica es la industria detrás de la industria. Está presente en una infinidad de productos que consumimos a diario, desde empaques y textiles hasta productos de limpieza y alimentos (vía fertilizantes). Su producción y disponibilidad es algo que damos por hecho, pero detrás de ello hay un conjunto de procesos complejos - incluyendo la extracción y transformación de hidrocarburos, así como la manufactura de productos intermedios y finales - cuyo impacto es también geográfico, capaz de incentivar la actividad económica de regiones.

Sin embargo, sexenio tras sexenio, la industria petroquímica ha sido ignorada al grado de que Pemex ha registrado cifras de produccion históricamente bajas en los últimos años. Uno de los resultados ha sido el crecimiento sostenido de las importaciones, mismas que hoy cubren una parte significativa de la demanda nacional.

Esta problemática no es nueva y vuelve, una vez más, a ser reconocida por el gobierno federal.

La constante desde inicios de este siglo ha sido la falta de inversión. Por ello, el anuncio que hizo el director general de Pemex, el Dr. Víctor Rodríguez Padilla, el pasado 4 de febrero merece atención pues, entre otras cosas, abre una ventana de oportunidad que llevaba sexenios cerrada y apunta a algo más amplio que simplemente aumentar la producción petroquímica y de fertilizantes.

¿En qué consiste el plan?

Se trata de invertir alrededor de 29,000 millones de pesos durante el 2026 en la rehabilitación de complejos petroquímicos y con ello recuperar la capacidad productiva de algunas plantas, especialmente en las cadenas del etano-etileno, amoniaco-urea, y aromáticos – las más importantes de Pemex. Con ello se pretende cerrar el año con una producción aproximada de 400,000 toneladas de derivados del etano, 560,000 toneladas de amoniaco, y casi 300,000 toneladas de aromáticos.