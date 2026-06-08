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Rodrigo Rizzi, de The St. Regis Mexico City: "Todos salimos beneficiados de la derrama del Mundial"

El General Manager del hotel vive el torneo de forma intensa. La industria en la que se desempeña es clave para dejar una buena experiencia a los visitantes.
lun 08 junio 2026 05:00 AM
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Rodrigo Rizzi, General Manager de The St. Regis Mexico City
La pasión de Rodrigo Rizzi por el futbol se ha adaptado al país en el que se encuentra, así que ahora se debate entre México y Brasil.
 (Foto: Diego Alvarez Esquivel)

Era 1982. El Mundial se disputaba en España y, a miles de kilómetros de allá, un niño de cuatro años estaba tirado en el piso, viendo un partido de futbol, sin entender muy bien qué estaba pasando, pero sintiéndose inmensamente feliz. “Estábamos en la sala viendo los juegos con unos tíos y recuerdo ese ambiente con mucha emoción, ver a mis padres felices. Recuerdo la intensidad de ese momento”, comenta Rodrigo Rizzi.

El General Manager de The St. Regis Mexico City fue futbolero. Jugó mucho en la escuela y en la universidad. Pero su pasión por el deporte, reconoce, siempre fueron las artes marciales. “Del Mundial lo que me gusta, obviamente, es esta emoción de los países jugando contra sí, esta competencia saludable entre las nacionalidades”, explica.

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México es el octavo país en el que vive Rizzi, quien se considera un poco “ciudadano del mundo” y que se ha enamorado de muchas nacionalidades.

En Perú, vivió la Copa de 2018 y asegura que se sentía más emocionado por ir por Perú que por Brasil. Incluso, compró la playera para él y su esposa, que es mexicana. “Y, cuando Perú jugaba, la invitaba al hotel y estábamos los dos con nuestras playeras. Y va a pasar lo mismo este año, que me voy a comprar la de México”, explica en una entrevista que forma parte de la serie que cada mes ha publicado la revista Expansión sobre el torneo .

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Vestirá los colores de la selección nacional debajo de su camisa, que se quitará durante los partidos que se jugarán entre semana. Y, claro, hará lo mismo cuando juegue Brasil. Sería más complicado si la verdeamarela se enfrentara a México, la presión sería otra.

Rizzi está convencido de que este Mundial será importantísimo para la Ciudad de México, que ya viene en una “curva hacia arriba” no solo en el incremento de turistas, también de acontecimientos artísticos y culturales, en opciones de ocio y servicios. “Hoy en día, la Ciudad de México es una de las ciudades más importantes del mundo para que la visites como turista, sin hablar de la parte de negocios. Y la Copa va a traer un exposure aún más fuerte, y todos salimos beneficiados de esa derrama”, dice el directivo, convencido del efecto que tendrá a largo plazo el Mundial en las tres ciudades sedes del país.

Vivir un Mundial como General Manager de un hotel como The St. Regis le imprime a la experiencia un halo adicional. Serán semanas de mucho trabajo y de mucha ocupación, en un momento en el que las tarifas están más elevadas de lo habitual. Eso también aumenta la exigencia de los huéspedes.

Y el trabajo no es solo durante ese mes, en el que habrá actividades especiales, como sets de DJ o watch parties, entre otras sorpresas que Rizzi no quiere adelantar, sino que comienza desde un año antes, para planear la estrategia comercial, diseñar cómo llenar el hotel de manera sustentable para generar una buena experiencia y la responsabilidad de ofrecer buenos resultados a la compañía.

El efecto a largo plazo del Mundial

Pero lo que más le interesa, insiste, es que el Mundial sea un superéxito para el país y, más concretamente, para la Ciudad de México, donde está el hotel que lidera. “Que no sea simplemente si fue bueno más o menos. Yo tengo el deseo de que nos vaya bien a todos, que todos los hoteles estén llenos, que se llene la ciudad y la gente esté disfrutando. Esto es lo que en realidad me preocupa, porque estamos viviendo tiempos difíciles mundialmente”, afirma.

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Sobre la percepción de violencia que tiene el país fuera de las fronteras, Rizzi reconoce que es algo que preocupa, pero que también lo haría en cualquier otro lugar.

“Siempre, los profesionales del turismo estamos preocupados por las narrativas negativas respecto del destino. Yo he trabajado en Brasil, en Estados Unidos, en Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Perú y otros países y siempre hay problemas”, explica. “Y no ayuda cuando hay narrativas negativas respecto al destino. Entonces, sí, claro que me preocupa, a mí y a todos mis colegas de la industria. Pero nos preocupa acá y también en Japón, en Dubái o en Francia. Donde sea que estemos, uno desea lo mejor para el país en el que está”.

Porque no se trata solo de las semanas del Mundial, también el efecto posterior que genera. Lo primero que se siente, afirma Rizzi, es un vacío, después de un mes de juegos, de repente, la fiesta se acaba y no siempre se logra ver bien que el efecto positivo ya está generado. El directivo está convencido, de hecho, de que 2027 será uno de los mejores años para el hotel, que además se está renovando para llegar con nueva cara al torneo.

Momentos familiares

Rizzi vivirá intensamente su trabajo en el hotel, pero si México llegara a jugar en domingo (lo hará si pasa como si pasa como segundo la fase de grupos), el partido lo verá con sus suegros.

Le cuesta decidir quién ganará el Mundial. Argentina llegará fuerte a la justa deportiva, pero también lo hace Francia, señala.

“Es una pregunta difícil, mira lo que pasó en el Mundial del 94, que jugó Brasil con Italia y Brasil ganó en los penales porque el último jugador de Italia se equivocó”, recuerda sobre aquella final, la primera en un Mundial que se decidió en la tanda de penales. “Si es Brasil, estoy contento, pero va a tener que trabajar duro para ganar”.

La quiniela de Rodrigo Rizzi

Quién ganará el Mundial: Argentina o Francia.

A qué fase llegará México: Le cuesta decidir. “Yo te digo dónde va a quedar, pero no me puedes preguntar nada más, no me puedes preguntar quién va a ganar”, dice entre risas, antes de soltar: “México va a estar en la final con Brasil”.

Qué jugador será el más valioso: Lionel Messi.

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