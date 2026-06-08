Rodrigo Rizzi, de The St. Regis Mexico City: "Todos salimos beneficiados de la derrama del Mundial"

México es el octavo país en el que vive Rizzi, quien se considera un poco “ciudadano del mundo” y que se ha enamorado de muchas nacionalidades.

En Perú, vivió la Copa de 2018 y asegura que se sentía más emocionado por ir por Perú que por Brasil. Incluso, compró la playera para él y su esposa, que es mexicana. “Y, cuando Perú jugaba, la invitaba al hotel y estábamos los dos con nuestras playeras. Y va a pasar lo mismo este año, que me voy a comprar la de México”, explica en una entrevista que forma parte de la serie que cada mes ha publicado la revista Expansión sobre el torneo .

Vestirá los colores de la selección nacional debajo de su camisa, que se quitará durante los partidos que se jugarán entre semana. Y, claro, hará lo mismo cuando juegue Brasil. Sería más complicado si la verdeamarela se enfrentara a México, la presión sería otra.

Rizzi está convencido de que este Mundial será importantísimo para la Ciudad de México, que ya viene en una “curva hacia arriba” no solo en el incremento de turistas, también de acontecimientos artísticos y culturales, en opciones de ocio y servicios. “Hoy en día, la Ciudad de México es una de las ciudades más importantes del mundo para que la visites como turista, sin hablar de la parte de negocios. Y la Copa va a traer un exposure aún más fuerte, y todos salimos beneficiados de esa derrama”, dice el directivo, convencido del efecto que tendrá a largo plazo el Mundial en las tres ciudades sedes del país.

Vivir un Mundial como General Manager de un hotel como The St. Regis le imprime a la experiencia un halo adicional. Serán semanas de mucho trabajo y de mucha ocupación, en un momento en el que las tarifas están más elevadas de lo habitual. Eso también aumenta la exigencia de los huéspedes.

Y el trabajo no es solo durante ese mes, en el que habrá actividades especiales, como sets de DJ o watch parties, entre otras sorpresas que Rizzi no quiere adelantar, sino que comienza desde un año antes, para planear la estrategia comercial, diseñar cómo llenar el hotel de manera sustentable para generar una buena experiencia y la responsabilidad de ofrecer buenos resultados a la compañía.

El efecto a largo plazo del Mundial

Pero lo que más le interesa, insiste, es que el Mundial sea un superéxito para el país y, más concretamente, para la Ciudad de México, donde está el hotel que lidera. “Que no sea simplemente si fue bueno más o menos. Yo tengo el deseo de que nos vaya bien a todos, que todos los hoteles estén llenos, que se llene la ciudad y la gente esté disfrutando. Esto es lo que en realidad me preocupa, porque estamos viviendo tiempos difíciles mundialmente”, afirma.

