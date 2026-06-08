Rodrigo Rizzi, de The St. Regis Mexico City: "Todos salimos beneficiados de la derrama del Mundial"

Sobre la percepción de violencia que tiene el país fuera de las fronteras, Rizzi reconoce que es algo que preocupa, pero que también lo haría en cualquier otro lugar.
“Siempre, los profesionales del turismo estamos preocupados por las narrativas negativas respecto del destino. Yo he trabajado en Brasil, en Estados Unidos, en Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Perú y otros países y siempre hay problemas”, explica. “Y no ayuda cuando hay narrativas negativas respecto al destino. Entonces, sí, claro que me preocupa, a mí y a todos mis colegas de la industria. Pero nos preocupa acá y también en Japón, en Dubái o en Francia. Donde sea que estemos, uno desea lo mejor para el país en el que está”.
Porque no se trata solo de las semanas del Mundial, también el efecto posterior que genera. Lo primero que se siente, afirma Rizzi, es un vacío, después de un mes de juegos, de repente, la fiesta se acaba y no siempre se logra ver bien que el efecto positivo ya está generado. El directivo está convencido, de hecho, de que 2027 será uno de los mejores años para el hotel, que además se está renovando para llegar con nueva cara al torneo.
Momentos familiares
Rizzi vivirá intensamente su trabajo en el hotel, pero si México llegara a jugar en domingo (lo hará si pasa como si pasa como segundo la fase de grupos), el partido lo verá con sus suegros.
Le cuesta decidir quién ganará el Mundial. Argentina llegará fuerte a la justa deportiva, pero también lo hace Francia, señala.
“Es una pregunta difícil, mira lo que pasó en el Mundial del 94, que jugó Brasil con Italia y Brasil ganó en los penales porque el último jugador de Italia se equivocó”, recuerda sobre aquella final, la primera en un Mundial que se decidió en la tanda de penales. “Si es Brasil, estoy contento, pero va a tener que trabajar duro para ganar”.
La quiniela de Rodrigo Rizzi
Quién ganará el Mundial: Argentina o Francia.
A qué fase llegará México: Le cuesta decidir. “Yo te digo dónde va a quedar, pero no me puedes preguntar nada más, no me puedes preguntar quién va a ganar”, dice entre risas, antes de soltar: “México va a estar en la final con Brasil”.
Qué jugador será el más valioso: Lionel Messi.