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OXXO incorpora vehículos eléctricos de BYD para abastecer sus tiendas

La armadora china ha consolidado su presencia en el mercado mexicano de vehículos eléctricos de pasajeros. Sin embargo, el siguiente objetivo es ampliar su participación en el negocio de transporte comercial.
mar 09 junio 2026 12:50 PM
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OXXO incorporó cinco vehículos eléctricos de BYD Trucks para realizar operaciones de distribución refrigerada en Querétaro. (Cortesía )

La batalla por conquistar las flotillas corporativas en México comienza a traducirse en contratos. BYD Trucks dio un paso más en esa estrategia al colocar sus primeras unidades eléctricas en la operación logística de OXXO, una de las redes de distribución más extensas del país. La cadena de conveniencia incorporó cinco vehículos equipados con caja refrigerada para abastecer tiendas en Querétaro.

La entrega de las unidades se realizó en el Centro de Distribución de OXXO en esa entidad y forma parte de los esfuerzos de la compañía por avanzar en una operación logística con menores emisiones contaminantes.

Los vehículos corresponden al modelo T4C de BYD Trucks México y fueron suministrados a través de Electric Mobility Trucks (EMT), distribuidor exclusivo de la marca en el país para vehículos comerciales de última milla.

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Aunque se trata de una incorporación inicial de cinco unidades, el acuerdo representa una referencia relevante para BYD, que busca acelerar su crecimiento en el transporte de mercancías para grandes empresas.

En los últimos años, la armadora china ha consolidado su presencia en el mercado mexicano de vehículos eléctricos de pasajeros. Sin embargo, el siguiente objetivo es ampliar su participación en el negocio de transporte comercial, donde las decisiones de compra suelen depender de factores como el costo total de operación, la autonomía y la eficiencia logística.

Las apuesta por las flotillas empresariales

La distribución urbana de mercancías se perfila como uno de los nichos con mayor potencial para la electrificación. Las rutas son relativamente cortas, los recorridos suelen ser predecibles y los vehículos regresan diariamente a una base de operación, características que facilitan la adopción de unidades eléctricas.

En el caso de OXXO, las nuevas unidades están equipadas con cajas refrigeradas, lo que permitirá transportar productos que requieren control de temperatura durante su distribución hacia las tiendas.

La empresa señaló que la incorporación de estos vehículos forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la sostenibilidad de sus operaciones.

“Sabemos que avanzar en temas de sostenibilidad requiere transformar de manera gradual la forma en que operamos. Por ello, seguimos impulsando iniciativas que nos permitan fortalecer nuestras capacidades, incorporar nuevas soluciones y generar valor de largo plazo para nuestras comunidades y el entorno donde operamos”, dijo Laura González, gerente de Sostenibilidad de OXXO México.

La electrificación de flotas se ha convertido en una de las principales apuestas de las empresas que buscan reducir su huella ambiental sin afectar la eficiencia de sus cadenas de suministro.

Un mercado con potencial de crecimiento

Para BYD Trucks, el acuerdo con OXXO representa una muestra de cómo las compañías comienzan a evaluar la movilidad eléctrica más allá de proyectos piloto.

“Nos enorgullece acompañar a OXXO en este importante paso hacia la transformación de su operación logística. La adopción de vehículos eléctricos para distribución de última milla demuestra cómo la tecnología puede contribuir simultáneamente a la eficiencia operativa y al cumplimiento de objetivos ambientales”, señaló Manuel Genel, director general de BYD Trucks México.

El directivo agregó que proyectos de este tipo muestran el potencial de crecimiento que existe para la movilidad eléctrica dentro de las operaciones comerciales en México.

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Por su parte, Oscar Zubiría, director comercial de BYD Trucks México, afirmó que cada vez más empresas están identificando beneficios tanto ambientales como operativos en la electrificación de sus flotas.

“Cada vez más compañías reconocen los beneficios de la electromovilidad para sus operaciones diarias. La entrega de estas unidades a OXXO confirma que los vehículos eléctricos ya son una alternativa viable y eficiente para las flotas de distribución urbana”, comentó.

La incorporación de estas unidades ocurre en un momento en que los fabricantes de vehículos eléctricos buscan ampliar su presencia en el segmento empresarial, considerado uno de los principales motores de crecimiento para la industria durante los próximos años.

Para OXXO, la apuesta se inserta dentro de una estrategia corporativa de sostenibilidad impulsada por FEMSA. A través de su División Proximidad y Salud, el grupo opera cadenas como OXXO, Bara y OXXO GAS, además de negocios de conveniencia y salud en distintos países de América Latina y Europa.

La división atiende diariamente a más de 13 millones de consumidores y emplea a más de 230,000 colaboradores en 13 países, una escala operativa que convierte a la logística en un componente clave tanto para la rentabilidad del negocio como para el cumplimiento de metas ambientales.

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Tiendas Oxxo Autos chinos en México

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