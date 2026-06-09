OXXO incorpora vehículos eléctricos de BYD para abastecer sus tiendas

Aunque se trata de una incorporación inicial de cinco unidades, el acuerdo representa una referencia relevante para BYD, que busca acelerar su crecimiento en el transporte de mercancías para grandes empresas.

En los últimos años, la armadora china ha consolidado su presencia en el mercado mexicano de vehículos eléctricos de pasajeros. Sin embargo, el siguiente objetivo es ampliar su participación en el negocio de transporte comercial, donde las decisiones de compra suelen depender de factores como el costo total de operación, la autonomía y la eficiencia logística.

Las apuesta por las flotillas empresariales

La distribución urbana de mercancías se perfila como uno de los nichos con mayor potencial para la electrificación. Las rutas son relativamente cortas, los recorridos suelen ser predecibles y los vehículos regresan diariamente a una base de operación, características que facilitan la adopción de unidades eléctricas.

En el caso de OXXO, las nuevas unidades están equipadas con cajas refrigeradas, lo que permitirá transportar productos que requieren control de temperatura durante su distribución hacia las tiendas.

La empresa señaló que la incorporación de estos vehículos forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la sostenibilidad de sus operaciones.

“Sabemos que avanzar en temas de sostenibilidad requiere transformar de manera gradual la forma en que operamos. Por ello, seguimos impulsando iniciativas que nos permitan fortalecer nuestras capacidades, incorporar nuevas soluciones y generar valor de largo plazo para nuestras comunidades y el entorno donde operamos”, dijo Laura González, gerente de Sostenibilidad de OXXO México.

La electrificación de flotas se ha convertido en una de las principales apuestas de las empresas que buscan reducir su huella ambiental sin afectar la eficiencia de sus cadenas de suministro.

Un mercado con potencial de crecimiento

Para BYD Trucks, el acuerdo con OXXO representa una muestra de cómo las compañías comienzan a evaluar la movilidad eléctrica más allá de proyectos piloto.

“Nos enorgullece acompañar a OXXO en este importante paso hacia la transformación de su operación logística. La adopción de vehículos eléctricos para distribución de última milla demuestra cómo la tecnología puede contribuir simultáneamente a la eficiencia operativa y al cumplimiento de objetivos ambientales”, señaló Manuel Genel, director general de BYD Trucks México.

El directivo agregó que proyectos de este tipo muestran el potencial de crecimiento que existe para la movilidad eléctrica dentro de las operaciones comerciales en México.