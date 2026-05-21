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BYD ve en las flotillas su nueva ruta de expansión en México

La armadora china apuesta por flotillas eléctricas en México impulsada por menores costos operativos y metas ambientales corporativas, mientras enfrenta los nuevos aranceles con inventario anticipado.
jue 21 mayo 2026 04:07 PM
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Flotillas, el segmento que BYD ve con atractivo en México para crecer
La empresa ya trabaja con firmas como Lala, Cemex, FEMSA, AstraZeneca y Novartis. (LewisTsePuiLung/Getty Images)

La automotriz china BYD ve en México un mercado atractivo, aunque con especial interés en el segmento de flotillas. El año pasado, este negocio representó alrededor de 14% de sus ventas totales, con la comercialización de cerca de 10,200 unidades. Para este año, la compañía busca incrementar esa participación en 25%.

Para Gabriel Ríos, head nacional de ventas de flotillas y retail de BYD México, el crecimiento del segmento responde a una tendencia clara: cada vez más empresas migran hacia esquemas de movilidad sostenibles. Este cambio, explica, también ha traído ventajas operativas y financieras frente a los vehículos de gasolina, tanto por el ahorro en combustible como por el menor costo total de propiedad, un factor clave para la operación diaria de las flotillas.

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“Posiblemente, la inversión inicial de un auto 100% eléctrico es más alta que la de uno a gasolina. Sin embargo, los costos de operación cambian la ecuación. El simple hecho de cargar el kilowatt-hora a un costo menor frente al litro de combustible permite recuperar la inversión en 12, 14 o hasta 18 meses. Dependiendo del uso que le des al vehículo, puedes amortizar esa diferencia. Tenemos un costo total de propiedad muy bajo”, comenta en entrevista con Expansión.

La compañía con sede en Shenzhen, China, observa en los objetivos ambientales de los grandes corporativos uno de los grandes impulsos de este segmento, así como los beneficios operativos que representan los autos de nuevas tecnologías.

En el caso del BYD Dolphin Mini, el modelo eléctrico más asequible de dentro de su portafolio en México y Ríos destaca que es el modelo más utilizado de la marca en plataformas de transporte como Uber o Didi, argumenta que el costo por kilómetro recorrido empieza en los 35 centavos, mientras que en un auto tradicional a gasolina el costo por kilómetro varía de 1 a 3 pesos.

Pero más allá de las plataformas de movilidad, BYD ha encontrado un área de oportunidad para su segmento de flotillas en empresas como Lala, Cemex y FEMSA, con quienes ya trabaja, así como con farmacéuticas como AstraZeneca y Novartis.

“En México hay muchas empresas transnacionales y multinacionales que están migrando gradualmente hacia vehículos más limpios porque buscan reducir su huella de carbono. Algunas quieren convertirse en compañías con flotillas 100% eléctricas para 2026 o 2027, e incluso hacia 2030, dependiendo del tamaño de sus operaciones”, añade.

BYD llegó a México hace tres años con una oferta limitada a dos vehículos eléctricos: el SUV Tang y el sedán Han. Con el paso del tiempo, la compañía ha ampliado su portafolio con nuevas tecnologías, incluidos híbridos enchufables, y una gama más diversa que abarca desde autos compactos hasta pickups.

Para Ríos, la empresa ha logrado abrirse paso en el segmento de flotillas gracias a la amplitud de su oferta. Desde abril de este año, tras el lanzamiento del Yuan Pro DM-i, su SUV más accesible, la marca cuenta con un portafolio de 11 modelos.

Aunque la empresa todavía no reporta cifras al Inegi, como sí lo hacen otras automotrices, debido a decisiones tomadas desde su casa matriz, estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) ubican a BYD como la octava marca más vendida del país, con una participación de mercado de 4%.

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Más allá de los aranceles, no esperan incremento en precios

Desde el 1 de enero de este año, los autos producidos en países con los que México no tiene tratados de libre comercio, como China, pagan aranceles de hasta 50%. La medida busca desincentivar la compra de estos vehículos, que han logrado ganar terreno en el mercado mexicano gracias a sus precios competitivos y altos niveles de tecnología.

Sin embargo, Ríos asegura que las nuevas tarifas no afectarán a BYD, ya que la empresa se anticipó desde el año pasado con un mayor envío de unidades desde China hacia México.

“Por ahora no tenemos previsto ningún incremento de precios. La manera de enfrentar el tema de los aranceles fue adelantar inventario. Tenemos suficientes unidades para cubrir la demanda de los próximos meses”, afirma.

Aunque ahora la expectativa es favorable, Ríos acepta que las nuevas tarifas han incidido en una mayor planeación en torno a sus futuros lanzamientos , porque, asegura, la firma tiene planes “importantes” en México.

Actualmente, la compañía opera con 24 grupos distribuidores en México, a través de los cuales cuenta con más de 100 puntos de venta y servicio.

“Desde México, en coordinación con China, ya estamos trabajando en la estrategia a seguir porque vienen más modelos y nuevos lanzamientos. Sin duda, los aranceles no serán una limitante para continuar creciendo en el país”, asegura Ríos.

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Autos chinos en México Autos eléctricos automotriz, autos, autos eléctricos

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