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El Aveo se aferra al trono: vuelve a superar al Versa y se mantiene como el auto más vendido de México

Dos de los autos más populares del país protagonizan una de las batallas más cerradas del mercado. Aunque uno domina las ventas del mes, el otro todavía conserva el liderazgo anual.
mié 10 junio 2026 06:16 AM
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Las victorias mensuales del Aveo no han sido suficientes para borrar la ventaja acumulada del Versa en 2026. (chevrolet.com.mx)

Por más de 30 meses, el Nissan Versa ocupó un lugar que parecía inamovible dentro de la industria automotriz mexicana. Sin embargo, 2026 ha traído un cambio inesperado. El Chevrolet Aveo volvió a colocarse por encima del sedán japonés y empieza a consolidarse como el principal rival en la batalla por el título del auto más vendido del país.

Datos del INEGI muestran que el Aveo registró 5,461 unidades vendidas durante mayo, frente a las 5,171 del Versa.

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¿Por qué cayeron las ventas del Versa?

Más que un tema de cifras, el cambio coincide con un movimiento clave de la marca. Nissan eligió marzo para introducir en México la nueva generación del Versa, con ajustes en diseño, mayor potencia y una propuesta más cargada en pantallas.

Ese tipo de cambios suele frenar decisiones. Quien ya tenía en mente comprar un Versa espera a ver el modelo actualizado; quien aún no se decide, abre el abanico y compara. En ese espacio de indecisión, el Aveo entra con un argumento directo: es más barato desde el primer escalón.

Antes de entrar a precios, hay que considerar cómo se reportan las ventas. General Motors agrupa Aveo sedán y hatchback en un solo bloque. Nissan hace lo mismo con Versa y V-Drive. Ese es el criterio que utiliza el INEGI, por lo que la comparación contempla las cuatro variantes dentro de cada familia.

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Lo que cuesta cada uno y lo que entrega a cambio

Aquí está el punto central.

Chevrolet Aveo Hatchback

Precio: desde 315,000 pesos (LS manual) hasta 374,000 pesos (LT Plus CVT)

Motor: 1.5 litros, 4 cilindros, 98 hp en todas las versiones

Seguridad (desde base): 6 bolsas de aire, frenos de disco con ABS en las 4 ruedas, control de estabilidad StabiliTrak, ISOFIX

Lo que no incluye en base: pantalla táctil ni conectividad; audio de 4 bocinas; dirección electroasistida

Tope de gama agrega: rines de aluminio de 15” bitono, aire acondicionado electrónico con control en pantalla, USB en segunda fila, palanca forrada en piel.

Chevrolet Aveo Sedán

Precio: desde 328,500 pesos (LS manual) hasta 385,000 pesos (LT Plus)

Motor y seguridad: mismos que hatchback

Versión base: vidrios eléctricos con función desde control remoto, faros halógenos con proyector

Versión alta: consola central con tapa, aire acondicionado electrónico

Nissan V-Drive

Precio: desde 295,990 pesos (V-Drive Base TM) hasta 303,990 pesos (TM)

Transmisión: solo manual (sin opción automática)

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Diferenciador: pantalla táctil de 7” con Apple CarPlay y Android Auto desde base

Seguridad (versión alta): Frenado Inteligente de Emergencia y Alerta de Colisión Frontal

Nota: estos sistemas no están en ninguna versión del Aveo

Motor: 1.6 litros

Nissan Versa

Precio: desde 309,990 pesos (manual) hasta 406,9900 pesos (Exclusive CVT)

Versión base incluye: pantalla de 9” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, encendido por botón, faros LED delanteros y traseros

Tope de gama agrega: pantalla de 12.3”, monitor TFT de 7”, audio BOSE de 8 bocinas, rines de aluminio de 17”, monitoreo de punto ciego

Motor (nueva generación): 1.6 litros, 118 hp

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El Versa sigue siendo el líder del año

Las victorias mensuales del Aveo no han sido suficientes para borrar la ventaja acumulada del Versa.

Entre enero y mayo de 2026, el sedán de Nissan acumula 30,793 unidades vendidas, frente a las 29,187 del Aveo. La diferencia es de 1,606 vehículos a favor del modelo japonés, por lo que sigue siendo el automóvil más vendido del país en lo que va del año.

Dentro de Nissan, el Versa también se mantiene como el producto más exitoso de la marca. Los modelos más vendidos de la firma entre enero y mayo son:

- Versa: 30,793 unidades
- NP300: 23,424 unidades
- March: 12,085 unidades
- Kicks: 11,948 unidades
- Sentra: 10,766 unidades

Chevrolet también tiene un líder indiscutible de ventas. El Aveo concentra una parte importante de las entregas de la marca y supera ampliamente al resto de su portafolio:

- Aveo: 29,187 unidades
- S10: 7,612 unidades
- Tracker: 7,277 unidades
- Onix: 6,451 unidades
- Captiva: 6,192 unidades

Al observar el desempeño de cada fabricante, Nissan mantiene una ventaja considerable en el mercado mexicano durante los primeros cinco meses de 2026:

- Nissan: 107,820 vehículos vendidos
- General Motors: 82,037 vehículos vendidos
- Diferencia: 25,783 unidades a favor de Nissan

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