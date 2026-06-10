Diferenciador: pantalla táctil de 7” con Apple CarPlay y Android Auto desde base
Seguridad (versión alta): Frenado Inteligente de Emergencia y Alerta de Colisión Frontal
Nota: estos sistemas no están en ninguna versión del Aveo
Motor: 1.6 litros
Nissan Versa
Precio: desde 309,990 pesos (manual) hasta 406,9900 pesos (Exclusive CVT)
Versión base incluye: pantalla de 9” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, encendido por botón, faros LED delanteros y traseros
Tope de gama agrega: pantalla de 12.3”, monitor TFT de 7”, audio BOSE de 8 bocinas, rines de aluminio de 17”, monitoreo de punto ciego
Motor (nueva generación): 1.6 litros, 118 hp
El Versa sigue siendo el líder del año
Las victorias mensuales del Aveo no han sido suficientes para borrar la ventaja acumulada del Versa.
Entre enero y mayo de 2026, el sedán de Nissan acumula 30,793 unidades vendidas, frente a las 29,187 del Aveo. La diferencia es de 1,606 vehículos a favor del modelo japonés, por lo que sigue siendo el automóvil más vendido del país en lo que va del año.
Dentro de Nissan, el Versa también se mantiene como el producto más exitoso de la marca. Los modelos más vendidos de la firma entre enero y mayo son:
- Versa: 30,793 unidades
- NP300: 23,424 unidades
- March: 12,085 unidades
- Kicks: 11,948 unidades
- Sentra: 10,766 unidades
Chevrolet también tiene un líder indiscutible de ventas. El Aveo concentra una parte importante de las entregas de la marca y supera ampliamente al resto de su portafolio:
- Aveo: 29,187 unidades
- S10: 7,612 unidades
- Tracker: 7,277 unidades
- Onix: 6,451 unidades
- Captiva: 6,192 unidades
Al observar el desempeño de cada fabricante, Nissan mantiene una ventaja considerable en el mercado mexicano durante los primeros cinco meses de 2026:
- Nissan: 107,820 vehículos vendidos
- General Motors: 82,037 vehículos vendidos
- Diferencia: 25,783 unidades a favor de Nissan