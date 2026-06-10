¿Por qué cayeron las ventas del Versa?

Más que un tema de cifras, el cambio coincide con un movimiento clave de la marca. Nissan eligió marzo para introducir en México la nueva generación del Versa, con ajustes en diseño, mayor potencia y una propuesta más cargada en pantallas.

Ese tipo de cambios suele frenar decisiones. Quien ya tenía en mente comprar un Versa espera a ver el modelo actualizado; quien aún no se decide, abre el abanico y compara. En ese espacio de indecisión, el Aveo entra con un argumento directo: es más barato desde el primer escalón.

Antes de entrar a precios, hay que considerar cómo se reportan las ventas. General Motors agrupa Aveo sedán y hatchback en un solo bloque. Nissan hace lo mismo con Versa y V-Drive. Ese es el criterio que utiliza el INEGI, por lo que la comparación contempla las cuatro variantes dentro de cada familia.

Lo que cuesta cada uno y lo que entrega a cambio

Aquí está el punto central.

Chevrolet Aveo Hatchback

Precio: desde 315,000 pesos (LS manual) hasta 374,000 pesos (LT Plus CVT)

Motor: 1.5 litros, 4 cilindros, 98 hp en todas las versiones

Seguridad (desde base): 6 bolsas de aire, frenos de disco con ABS en las 4 ruedas, control de estabilidad StabiliTrak, ISOFIX

Lo que no incluye en base: pantalla táctil ni conectividad; audio de 4 bocinas; dirección electroasistida

Tope de gama agrega: rines de aluminio de 15” bitono, aire acondicionado electrónico con control en pantalla, USB en segunda fila, palanca forrada en piel.

Chevrolet Aveo Sedán

Precio: desde 328,500 pesos (LS manual) hasta 385,000 pesos (LT Plus)

Motor y seguridad: mismos que hatchback

Versión base: vidrios eléctricos con función desde control remoto, faros halógenos con proyector

Versión alta: consola central con tapa, aire acondicionado electrónico

Nissan V-Drive

Precio: desde 295,990 pesos (V-Drive Base TM) hasta 303,990 pesos (TM)

Transmisión: solo manual (sin opción automática)