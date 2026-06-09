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Así es el Chengshi Matrix 01, el miniauto eléctrico chino con el que comparan a Olinia

Su diseño detonó comparaciones tras la presentación del vehículo mexicano, pero sus especificaciones muestran diferencias importantes en capacidad, desempeño y objetivo de uso.
mar 09 junio 2026 12:44 PM
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Tanto el modelo chino como Olinia recurren a una arquitectura compacta tipo minivan, con una carrocería alta y dimensiones orientadas a la movilidad urbana. (autocango.com)

La presentación de Olinia, realizada por el Gobierno de México y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, generó una conversación que rápidamente trascendió las especificaciones del nuevo vehículo eléctrico nacional.

Particularmente, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar similitudes con un modelo chino llamado Chengshi Matrix 01. A partir de esas comparaciones, surge una pregunta natural: ¿qué es exactamente este vehículo y qué tan parecido es al proyecto mexicano?

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¿Qué es el Chengshi Matrix 01?

Chengshi Matrix 01 es un vehículo eléctrico desarrollado en China y comercializado como una minivan de uso urbano.

La versión sobre la que hay información disponible es del modelo 2024, presentado el 2 de julio de ese año. Su plataforma está enfocada al transporte comercial y a recorridos de corta distancia dentro de ciudades.

Dentro de sus dimensiones destacan 3.49 metros de largo, 1.46 metros de ancho y 1.68 metros de alto. A ello se suma una distancia entre ejes de 2.35 metros y un peso en vacío de 915 kilogramos.

Su configuración incluye cuatro puertas y dos asientos.

¿Qué ofrece este vehículo eléctrico chino?

Bajo la carrocería se encuentra un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes ubicado en la parte trasera.

Dicha unidad tiene 22 kW de potencia y 140 Nm de torque, cifras que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora.

Para almacenar energía utiliza una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 17.305 kWh suministrada por Gotion High-Tech.

Gracias a esa configuración, la autonomía declarada alcanza 145 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

Otro aspecto relevante es que admite carga doméstica convencional y también cuenta con capacidad de carga rápida.

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Equipamiento sencillo, pero pensado para la ciudad

La propuesta del Matrix 01 está orientada a la funcionalidad.

Entre los elementos disponibles figuran aire acondicionado manual, pantalla táctil LCD, computadora de viaje, puertos USB, llave remota, dirección asistida eléctrica y cámara de reversa.

Faros halógenos, rines de acero y dos bocinas completan una lista de equipamiento enfocada principalmente al trabajo diario.

¿Por qué comenzó a compararse con Olinia?

Las comparaciones surgieron principalmente por la apariencia general de ambos vehículos.

Tanto el modelo chino como Olinia recurren a una arquitectura compacta tipo minivan, con una carrocería alta y dimensiones orientadas a la movilidad urbana.

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Coincidencias adicionales aparecen en el uso de baterías de litio-ferrofosfato, la posibilidad de recargar mediante enchufes domésticos convencionales, la incorporación de dirección asistida eléctrica y la presencia de cámara de reversa.

A ello se suma que ambos fueron concebidos para recorridos urbanos de corta distancia, un elemento que reforzó las comparaciones en redes sociales tras la presentación del vehículo mexicano.

Las diferencias más importantes entre el Chengshi Matrix 01 y el Olinia

Aunque visualmente pueden parecer cercanos, las especificaciones muestran diferencias relevantes.

La más evidente está en la capacidad de pasajeros. Olinia Uno fue diseñado para transportar hasta seis personas sentadas y contempla espacio para una silla de ruedas sin necesidad de plegarla.

Por su parte, la versión del Chengshi Matrix 01 consultada está configurada para únicamente dos pasajeros.

También existen diferencias en desempeño.

Mientras el vehículo chino desarrolla 22 kW de potencia y alcanza 75 kilómetros por hora, Olinia reporta entre 13 y 13.5 kW y una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

La batería del Matrix 01 también es mayor, con 17.305 kWh frente a los 14.7 kWh reportados para el proyecto mexicano. Como resultado, la autonomía declarada del modelo chino llega a 145 kilómetros, mientras que Olinia reporta más de 100 kilómetros y hasta 125 kilómetros por carga.

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¿Cuánto cuesta y para quién fue diseñado?

Otro punto que ayuda a entender las diferencias es el mercado al que fueron dirigidos.

Chengshi Matrix 01 fue desarrollado como una herramienta de movilidad comercial para el mercado chino y registra un precio de 9,005 dólares (156,956.79 pesos mexicanos).

Olinia, en cambio, fue presentado como una alternativa de movilidad eléctrica para usuarios urbanos en México, con un precio inicial anunciado de 150,000 pesos.

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La diferencia más visible aparece en la capacidad de pasajeros. Mientras Olinia fue concebido para transportar hasta seis personas, la versión consultada del Chengshi Matrix 01 está configurada para dos ocupantes y fue diseñada principalmente para actividades comerciales. Aunque ambos comparten una arquitectura compacta, baterías de la misma química y un enfoque urbano, sus fichas técnicas muestran que responden a necesidades distintas.

Tags

Autos eléctricos automóviles, movilidad

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