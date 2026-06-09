¿Qué es el Chengshi Matrix 01?

Chengshi Matrix 01 es un vehículo eléctrico desarrollado en China y comercializado como una minivan de uso urbano.

La versión sobre la que hay información disponible es del modelo 2024, presentado el 2 de julio de ese año. Su plataforma está enfocada al transporte comercial y a recorridos de corta distancia dentro de ciudades.

Dentro de sus dimensiones destacan 3.49 metros de largo, 1.46 metros de ancho y 1.68 metros de alto. A ello se suma una distancia entre ejes de 2.35 metros y un peso en vacío de 915 kilogramos.

Su configuración incluye cuatro puertas y dos asientos.

¿Qué ofrece este vehículo eléctrico chino?

Bajo la carrocería se encuentra un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes ubicado en la parte trasera.

Dicha unidad tiene 22 kW de potencia y 140 Nm de torque, cifras que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora.

Para almacenar energía utiliza una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 17.305 kWh suministrada por Gotion High-Tech.

Gracias a esa configuración, la autonomía declarada alcanza 145 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

Otro aspecto relevante es que admite carga doméstica convencional y también cuenta con capacidad de carga rápida.

Equipamiento sencillo, pero pensado para la ciudad

La propuesta del Matrix 01 está orientada a la funcionalidad.

Entre los elementos disponibles figuran aire acondicionado manual, pantalla táctil LCD, computadora de viaje, puertos USB, llave remota, dirección asistida eléctrica y cámara de reversa.

Faros halógenos, rines de acero y dos bocinas completan una lista de equipamiento enfocada principalmente al trabajo diario.

¿Por qué comenzó a compararse con Olinia?

Las comparaciones surgieron principalmente por la apariencia general de ambos vehículos.

Tanto el modelo chino como Olinia recurren a una arquitectura compacta tipo minivan, con una carrocería alta y dimensiones orientadas a la movilidad urbana.