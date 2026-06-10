Por qué Olinia, el miniauto eléctrico de la 4T, necesitará una ley propia para circular en México

Lo que le falta al Olinia
- Sistema antibloqueo de frenos (ABS).
- Control Electrónico de Estabilidad (ESC).
- Monitoreo de presión de llantas (TPMS).
- Recordatorio de uso del cinturón (SBR).
- Pruebas de impacto frontal.
- Pruebas de impacto lateral.
- Protección contra impacto lateral de poste.
- Bolsas de aire.
- Certificaciones estructurales asociadas a pruebas de choque.
Las pruebas de seguridad representan uno de los mayores desafíos
Cumplir con la norma no consiste únicamente en instalar componentes. Varios requisitos exigen acreditar cumplimiento mediante regulaciones internacionales y pruebas especializadas. Las pruebas de impacto frontal, lateral y de poste implican destruir vehículos durante los procesos de certificación.
A ello se suman validaciones de ingeniería, sistemas electrónicos y procesos de homologación que elevan significativamente los costos de desarrollo. Para un proyecto que busca llegar al mercado con un precio cercano a 150,000 pesos, dichos requisitos representan un reto adicional que no enfrentan de la misma forma los fabricantes de vehículos de segmentos más costosos.
Por qué el gobierno trabaja en una nueva categoría para Olinia
El gobierno federal trabaja en una nueva categoría regulatoria para este tipo de vehículos. Según explicó Roberto Capuano, el objetivo no es únicamente permitir la comercialización de Olinia, sino abrir un nuevo mercado de miniautos en México.
“La Norma que estamos nosotros impulsando va a permitir que nosotros en Olinia, pero cualquier jugador privado que también así lo desee pueda participar en el mercado de miniautos en México”, señaló.
Para construir esa regulación, el equipo del proyecto está tomando referencias internacionales ya existentes. “Estamos tomando y homologando nuestra norma con lo que está pasando en otros países. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos existe la norma de lo que se le llama en inglés NEV, Neighborhood Electric Vehicle, un vehículo de barrio. En Europa existe la Norma L6 y L7. En Japón existen los Kei Cars. Estamos tomando esos ejemplos y estamos creando nuestro propio planteamiento de lo que es esa Norma”, explicó.
Crear una nueva clasificación permitiría establecer requisitos específicos para vehículos diseñados exclusivamente para trayectos urbanos, con velocidades limitadas y objetivos distintos a los de un automóvil convencional.