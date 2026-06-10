Por qué Olinia, el miniauto eléctrico de la 4T, necesitará una ley propia para circular en México

El problema comienza con la forma en que la ley clasifica a Olinia

La NOM-194-SE-2021 regula los dispositivos de seguridad obligatorios para los vehículos ligeros nuevos comercializados en México.

Según la propia norma, cualquier vehículo con un peso bruto vehicular de diseño de entre 400 y 3,857 kilogramos entra dentro de esa categoría.

Bajo esa definición, Olinia no recibe un trato especial por ser eléctrico, compacto o estar limitado a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Para la regulación vigente forma parte del mismo grupo donde se encuentran sedanes, hatchbacks, SUVs y camionetas ligeras.

El vacío que deja fuera a los microautos urbanos

Aquí se encuentra el hallazgo más importante de la NOM. La regulación reconoce vehículos de pasajeros y camiones ligeros. También contempla vehículos especiales impulsados por electricidad, sistemas híbridos o gas. Sin embargo, esa clasificación únicamente distingue la fuente de energía utilizada y no crea requisitos diferenciados para vehículos urbanos de baja velocidad.

Como resultado, un vehículo diseñado para trayectos locales debe cumplir esencialmente los mismos requisitos regulatorios que modelos pensados para circular en carreteras y autopistas.

Actualmente la ley no contempla un punto intermedio entre una motocicleta y un automóvil convencional. De hecho, Roberto Capuano Tripp, director del Proyecto Olinia, reconoció que ese vacío regulatorio es precisamente uno de los principales desafíos del vehículo.

“Olinia no es ni una moto ni un auto. Y eso quiere decir que un vehículo como Olinia no lo vemos en las calles del país porque tal cual esa categoría no existe, y estamos nosotros impulsando una norma para que exista”, afirmó el director durante la Mañanera del Pueblo del 9 de junio.

Lo que exige la NOM y lo que Olinia ha presentado hasta ahora

La información oficial difundida por el proyecto sí muestra algunos de los elementos contemplados en la regulación.

Olinia menciona públicamente:

- Cinturones de seguridad para seis pasajeros.

- Llanta de refacción.

- Faros LED.

- Velocímetro digital.

- Indicadores en pantalla.

- Cámara de reversa.

- Frenos de disco delanteros.

- Sellado eléctrico para condiciones de lluvia.

- Batería de litio - ferrofosfato (LFP).