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Además de Acapulco, todos los destinos a los que vuela Mexicana desde el AIFA en 2026

La aerolínea que rescató el gobierno federal y que retomó el vuelo en 2023, está ampliando sus rutas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
mié 10 junio 2026 12:55 PM
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Además de Acapulco, Mexicana de Aviación tiene vuelos a varios destinos de México: las rutas que tiene en 2026
La aerolínea que opera el gobierno federal y que recientemente retomó operaciones está ampliando sus rutas, siendo Acapulco, la más reciente. (Foto: Facebook Mexicana Vuela )

Mexicana de Aviación, la aerolínea que rescató el gobierno federal y regresó a los aires en diciembre de 2023, está ampliando las rutas que opera desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la más reciente de ellas es la que va hacia Acapulco, Guerrero , y que de acuerdo con sus redes, los vuelos tuvieron un precio promocional de 699 pesos.

La empresa mexicana llama a los usuarios a estar atentos a sus redes sociales para conocer sus siguientes promociones. Mexicana es una de las siete aerolíneas que operan en el AIFA, pero solo con destinos nacionales. Ante la llegada de turistas por la inauguración del Mundial y las próximas vacaciones de verano, te presentamos las rutas que tienen hasta el momento.

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Las rutas que tiene Mexicana

La aerolínea del estado solo ofrece rutas nacionales con los siguientes destinos desde el AIFA .

Acapulco (esta ruta arrancó el 4 de junio).

Campeche

Chetumal

Ciudad Victoria

Guadalajara

Ixtepec

Mazatlán

Mérida

Monterrey

Palenque

Puerto Vallarta

San José del Cabo

Tijuana

Tulum

Zihuatanejo

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Mexicana de Aviación, con 95% de satisfacción

El 1 de abril de este 2026, tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como el director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, y el director de Mexicana, general Leobardo Ávila Bojórquez, dieron un corte de caja de sus actividades.

La mandataria federal destacó los buenos resultados del AIFA con un acumulado al 30 de marzo de 18.6 millones de pasajeros transportados, asimismo, de Mexicana de Aviación con cerca de un millón de pasajeros y 95% de satisfacción.

“Es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros; que en carga también va muy bien, y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, va muy bien el AIFA y va muy bien Mexicana. Y estamos muy orgullosos además de quienes dirigen”, dijo en la Mañanera del Pueblo.

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El general brigadier retirado y director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, informó que actualmente se cuenta con 41 rutas nacionales y cinco internacionales, además de que en junio se abrirán dos rutas internacionales adicionales; además, será uno de los aeropuertos que recibirá a las selecciones en el marco del Mundial FIFA 2026.

El director de Mexicana, general Leobardo Ávila Bojórquez, detalló que a dos años de iniciar operaciones se han comercializado más de 1 millón 22,000 boletos.

El director adelantó que en 2027 se tiene previsto que lleguen ocho aeronaves más, sumando 20 en total. Agregó que en junio de este año se abrirá la ruta hacia Acapulco, Guerrero y en julio a Hermosillo, Sonora; además se estima abrir tres destinos más, aunque no detalló los nombres de los destinos.

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Mexicana de Aviación se fundó en 1921 y llegó a ser la aerolínea más importante del país durante la década de los setenta. En 2009, la crisis financiera global agravó su situación y derivó en una profunda inestabilidad operativa. La empresa se declaró formalmente en quiebra en 2014 y, aunque recientemente regresó a volar, ahora opera como una aerolínea estatal bajo control de las Fuerzas Armadas.

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Acapulco Aeropuerto Internacional de Santa Lucía

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