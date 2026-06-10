Las rutas que tiene Mexicana

La aerolínea del estado solo ofrece rutas nacionales con los siguientes destinos desde el AIFA .

Acapulco (esta ruta arrancó el 4 de junio).

Campeche

Chetumal

Ciudad Victoria

Guadalajara

Ixtepec

Mazatlán

Mérida

Monterrey

Palenque

Puerto Vallarta

San José del Cabo

Tijuana

Tulum

Zihuatanejo

Mexicana de Aviación, con 95% de satisfacción

El 1 de abril de este 2026, tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como el director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, y el director de Mexicana, general Leobardo Ávila Bojórquez, dieron un corte de caja de sus actividades.

La mandataria federal destacó los buenos resultados del AIFA con un acumulado al 30 de marzo de 18.6 millones de pasajeros transportados, asimismo, de Mexicana de Aviación con cerca de un millón de pasajeros y 95% de satisfacción.

“Es un aeropuerto rentable que tiene cada vez más pasajeros; que en carga también va muy bien, y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, va muy bien el AIFA y va muy bien Mexicana. Y estamos muy orgullosos además de quienes dirigen”, dijo en la Mañanera del Pueblo.