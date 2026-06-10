Mexicana de Aviación, la aerolínea que rescató el gobierno federal y regresó a los aires en diciembre de 2023, está ampliando las rutas que opera desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la más reciente de ellas es la que va hacia Acapulco, Guerrero , y que de acuerdo con sus redes, los vuelos tuvieron un precio promocional de 699 pesos.
La empresa mexicana llama a los usuarios a estar atentos a sus redes sociales para conocer sus siguientes promociones. Mexicana es una de las siete aerolíneas que operan en el AIFA, pero solo con destinos nacionales. Ante la llegada de turistas por la inauguración del Mundial y las próximas vacaciones de verano, te presentamos las rutas que tienen hasta el momento.