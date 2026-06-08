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¿Qué tan lejos llega el AIFA? Todas sus rutas nacionales e internacionales por aerolínea

Las personas que deseen viajar desde el AIFA deben conocer las rutas que se ofrecen desde la terminal aérea del AIFA que se inauguró hace cuatro años.
lun 08 junio 2026 11:44 AM
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Todas las aerolíneas que operan en el AIFA: los vuelos nacionales e internacionales desde el aeropuerto
El AIFA se inauguró el 21 de marzo de 2022 durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, se han añadido rutas con destinos nacionales e internacionales. (Foto: Facebook Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA)

Después de que la empresa Mexicana de Aviación informó sobre una nueva ruta que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Acapulco, Guerrero, y con tarifas accesibles; te presentamos los destinos nacionales e internacionales que salen desde esta terminal aérea.

En el AIFA operan hasta el momento siete aerolíneas con destinos tanto al interior del país como internacionales, dos de estas empresas ofrecen vuelos nacionales e internacionales. Ante la llegada de turistas por la inauguración del Mundial y las próximas vacaciones de verano, te presentamos los lugares actualizados y las nuevas rutas que se tienen previstas.

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¿Qué aerolíneas hay en el AIFA?

  • Aeroméxico
  • Aerus
  • Mexicana
  • Viva
  • Volaris
  • Arajet
  • Conviasa

Vuelos nacionales

Aeroméxico

Ofrece los siguientes vuelos nacionales:

Cancún

Colima

Durango

Guadalajara

Mérida

Monterrey

Oaxaca

Puerto Vallarta

Tulum Veracruz

Aerus

La aerolínea regional mexicana ofrece los siguientes destinos:

Ciudad Victoria

Morelia

Mexicana

La aerolínea del gobierno federal ofrece los siguientes destinos:

Acapulco

Campeche

Chetumal

Ciudad Victoria

Guadalajara

Ixtepec

Mazatlán

Mérida

Monterrey

Palenque

Puerto Vallarta

San José del Cabo

Tijuana

Tulum

Zihuatanejo

Viva

Esta aerolínea también ofrece el destino a Acapulco, Guerrero, uno de los destinos turísticos más visitados del país; también es la que más rutas nacionales maneja, con 33 en total.

Bajío

Cancún

Chetumal

Chihuahua

Ciudad Juárez

Ciudad Obregón

Culiacán

Guadalajara

Hermosillo

Huatulco

La Paz

Matamoros

Mazatlán

Mérida

Monterrey

Nuevo Laredo

Oaxaca

Puerto Escondido

Puerto Vallarta

Reynosa

Saltillo

San José del Cabo

San Luis Potosí

Tampico

Tepic

Tijuana

Torreón

Tulum

Tuxtla Gutiérrez

Veracruz

Villahermosa

Zihuatanejo

Volaris

Cancún

Guadalajara

La Paz

Mérida

San José del Cabo

Tijuana

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En la terminal aérea operan en total siete aerolíneas. (Foto: Facebook AIFA)

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Vuelos internacionales desde el AIFA

Arajet

La aerolínea originaria de República Dominicana tiene como destinos internacionales Punta Cana y Santo Domingo, en el país caribeño.

Conviasa

La empresa de Venezuela cuyo nombre oficial es Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A., ofrece su destino rumbo a la capital: Caracas.

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Viva

Bogotá, Colombia

Cartagena, Colombia

La Habana, Cuba

Medellín, Colombia

Volaris

Tiene como único destino internacional a Bogotá, Colombia.

A los turistas que deseen viajar a alguno de estos destinos, se les recomienda visitar la página oficial del AIFA para consultar disponibilidad, precios de los boletos y horarios, ya que algunos solo operan en días específicos.

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Con la nueva ruta hacia Acapulco que arrancó el 6 de junio, se amplía a 42 rutas nacionales y cinco internacionales desde el AIFA, además de que en este mismo mes se abrirán dos rutas internacionales adicionales.

El director de Mexicana, general Leobardo Ávila Bojórquez, informó que en julio arrancará una nueva ruta a Hermosillo, Sonora y otros tres destinos más.

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Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Aviación

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