Todas las aerolíneas que operan en el AIFA: los vuelos nacionales e internacionales desde el aeropuerto

Después de que la empresa Mexicana de Aviación informó sobre una nueva ruta que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Acapulco, Guerrero, y con tarifas accesibles; te presentamos los destinos nacionales e internacionales que salen desde esta terminal aérea.

En el AIFA operan hasta el momento siete aerolíneas con destinos tanto al interior del país como internacionales, dos de estas empresas ofrecen vuelos nacionales e internacionales. Ante la llegada de turistas por la inauguración del Mundial y las próximas vacaciones de verano, te presentamos los lugares actualizados y las nuevas rutas que se tienen previstas.