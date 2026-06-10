A eso el Mundial agrega una capa de complejidad, pues la inauguración movilizará a aficionados, patrocinadores, delegaciones y personal operativo, además de requerir dispositivos especiales de seguridad y logística, por lo que reducir parte de los desplazamientos laborales es una forma de liberar capacidad en una infraestructura que ya opera bajo presión.

De ahí que el trabajo flexible entre en la agenda como una herramienta de gestión urbana más que como una prestación laboral. Sin embargo, la ejecución de la medida no será uniforme.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el sector empresarial expresó respaldo a cualquier medida que contribuya a mejorar la movilidad durante el evento, aunque aclaró que la aplicación de esquemas remotos dependerá de las características de cada organización.

"El decreto no establece una obligación para las empresas privadas. La decisión corresponde a cada organización, de acuerdo con su giro, necesidades y condiciones particulares de operación", señaló Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex.

Más que futbol, una prueba para la ciudad

La medida tiene límites evidentes. Sectores industriales, logísticos, comerciales, de distribución, manufactura, salud y servicios presenciales dependen de personal que debe mantenerse en sitio para garantizar la continuidad de las operaciones.

Por ello, la Coparmex enfatizó que cada empresa determinará la modalidad que mejor se adapte a su actividad económica. "Las empresas afiliadas han manifestado disposición para implementar esquemas de home office, trabajo híbrido o modalidades flexibles en aquellos casos donde resulte viable y no afecte la productividad, la producción o la prestación de servicios", indicó el organismo.

Para esto, cabe destacar que el trabajo presencial volvió a dominar el mercado laboral. De acuerdo con el estudio Termómetro Laboral de OCC, alrededor de siete de cada diez trabajadores mexicanos acuden todos los días a un centro de trabajo.

La tendencia contrasta con la creciente valoración de los esquemas flexibles, considerados por los empleados como un factor relevante para elegir un empleo o querer permanecer en la empresa.

Hoy, está demostrado que el trabajo flexible también puede funcionar como una herramienta para agilizar la movilidad urbana. Sin embargo, más que el partido inaugural, el reto para las autoridades, empresas y trabajadores será lograr que la capital continúe operando con normalidad en medio de uno de los eventos internacionales más importantes que ha recibido México en las últimas décadas.