Los especialistas prevén que las condiciones podrían convertirse en unas de las más fuertes registradas, provocando desde sequías extremas hasta lluvias torrenciales e inundaciones, dependiendo de la región. En México, además, el fenómeno impacta directamente en la formación de ciclones tropicales y puede extender las temporadas de sequía e incendios forestales.

Pero los efectos del clima extremo ya comenzaron a sentirse también en los centros de trabajo. Las altas temperaturas, las lluvias intensas y los trayectos cada vez más desgastantes están obligando a las empresas a modificar horarios, esquemas laborales y medidas de protección para evitar caídas en productividad y problemas de salud entre los trabajadores.

El clima extremo modifica horarios y operaciones

Jorge Morán, gerente de desarrollo de negocios de Manpower, explica que los cambios del clima ya no representan únicamente una incomodidad estacional, sino un riesgo laboral porque impactan directamente en el rendimiento y en la salud física y emocional de los colaboradores.

“Algunos trabajadores de campo comienzan actividades más temprano y concluyen recorridos cerca del mediodía para evitar las horas más agresivas del sol”, detalla.

Aunque Monterrey se convirtió en uno de los casos más visibles por las temperaturas extremas, la compañía asegura que el ajuste de horarios ya comenzó a replicarse en distintas zonas del país conforme las olas de calor se volvieron más frecuentes.

La empresa también reforzó sistemas de aire acondicionado, habilitó espacios de hidratación y modificó dinámicas de traslado para trabajadores operativos. “Lo que aseguramos es que tengan ventilación y un refrescamiento del cuerpo”, dice Morán sobre las camionetas utilizadas para mover candidatos y personal en campo.

En las oficinas tampoco es la excepción. El especialista asegura que, aunque muchas organizaciones todavía consideran el calor como un problema secundario, las olas extremas ya comenzaron a alterar la manera en que se organizan las jornadas laborales.

Como consecuencia, algunos clientes implementaron esquemas híbridos, horarios escalonados y ajustes de entrada y salida para reducir la exposición térmica de sus empleados. Morán calcula que ocho de cada 10 empresas con las que trabajan sí cuentan con condiciones adecuadas para evitar afectaciones mayores en el rendimiento laboral.

Sin embargo, el resto enfrenta mayores dificultades debido a la naturaleza de sus operaciones industriales. En sectores como cerámica, fundición o manufactura pesada, la exposición térmica forma parte del propio proceso productivo y el desgaste físico se intensifica durante las olas de calor.

Ahí, las empresas comenzaron a implementar pausas, rotaciones y espacios de enfriamiento para reducir el agotamiento entre los trabajadores. “La gente entra un tiempo, ya después de que experimentó se sale”, señala Morán sobre industrias donde la rotación también está relacionada con las condiciones extremas de calor.