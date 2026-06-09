Un renovado AICM da la bienvenida a una afluencia de turistas que aún no despega

La imagen que arrojaba el aeropuerto ayer contrasta con los meses de preparación que vivió para llegar listo a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. El gobierno federal aceleró obras de modernización, renovó áreas operativas y rehabilitó espacios de la Terminal 1 y la Terminal 2 con la expectativa de recibir una parte importante de los 5.5 millones de turistas adicionales que, según estima la Secretaría de Turismo, generará el Mundial este año, y que Moody's Local México redujo a 768,000 , de los que 521,000 serían nacionales y 247,000 extranjeros

Lo que hoy se observa en la Terminal 1 es muy diferente a lo que existía hace apenas unas semanas. La maquinaria prácticamente desapareció. Los espacios cerrados fueron reabiertos. Los andamios dejaron de dominar el paisaje interior. Los trabajos de rehabilitación que durante meses acompañaron el recorrido de los pasajeros ya no ocupan cada rincón de la terminal.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró hace unos días la primera fase de modernización del AICM, una intervención que implicó inversiones cercanas a los 6,500 millones de pesos obtenidos directamente por el aeropuerto. El objetivo era presentar instalaciones renovadas antes de la llegada de los aficionados que asistirán a los partidos en México.

Nacionales y extranjeros se arremolinan ante un mariachi contratado por un empresario en la Terminal 1 del AICM. (Tzuara De Luna)

Una terminal renovada, pero todavía en ajustes finales

Los resultados son visibles en áreas de documentación, salas de espera, comercios y filtros de seguridad. Sin embargo, algunos detalles todavía permanecen pendientes.

En uno de los tres filtros de seguridad de la Terminal 1 aún es posible observar trabajadores realizando ajustes menores en el piso. Las máquinas de inspección de equipaje permanecen parcialmente cubiertas con plásticos protectores, señal de que fueron instaladas recientemente.

“Se supone que todo estará listo mañana. Ojalá que así sea”, mencionaba ayer una oficial que custodia la zona y que prefirió no ser identificada.

Los pendientes parecen responder más a acabados que a obras de fondo. La operación diaria se desarrolla sin afectaciones visibles para los pasajeros y el aeropuerto transmite una imagen considerablemente más moderna que la de meses atrás.

Fiebre Mundialista no llega al AICM: mexicanos esperaban más (Tzuara De Luna )

A lo largo de los pasillos aparecen aficionados con camisetas de la selección mexicana. Algunos se toman fotografías frente a los balones y las representaciones monumentales de la Copa del Mundo instaladas en distintos puntos de la terminal. Sin embargo, predominan los viajeros habituales, pasajeros de negocios y familias que realizan vuelos nacionales o conexiones.

Que la expectativa se concentre en el AICM no es casualidad. La terminal capitalina continúa siendo la más importante del país por volumen de pasajeros. Durante 2025 movilizó 44,605,576 viajeros, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil. Aunque la cifra representó una disminución anual de 1.7%, fue suficiente para mantener al aeropuerto como el más transitado de México, por encima de Cancún, que registró 29,478,700 pasajeros.

Esa posición explica por qué buena parte de los preparativos para el Mundial se concentraron en este aeropuerto y por qué trabajadores, comercios y prestadores de servicios esperaban que la afluencia comenzara a sentirse incluso antes del silbatazo inicial.