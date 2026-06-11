Alrededor de las 11:00 de la mañana, en un pequeño local de tortas y tacos de la colonia Peralvillo, la transmisión previa a la inauguración se escucha de fondo. La voz del narrador relata el flujo de aficionados rumbo a Santa Úrsula y describe el ambiente mundialista que rodea al estadio.

Algunos restaurantes lucían vacios durante el juego de inauguración. (Foto: Expansión. )

Pero en las calles cercanas no se percibe la misma intensidad. Los clientes comen con normalidad. Los vendedores atienden pedidos. La fiesta parece ocurrir en otro lugar.

La sensación de calma se repite en distintos puntos de la Ciudad de México. En la colonia Guerrero, algunas cantinas y restaurantes familiares permanecen cerrados a una hora del silbatazo inicial. El movimiento habitual de una inauguración mundialista no alcanza a todos por igual.

La situación también se observa en Santa Úrsula, la zona que rodea al Estadio Ciudad de México (Azteca) y que durante el Mundial ha sido catalogada por las autoridades como parte de la llamada “última milla”. Ahí, numerosos negocios permanecen con las cortinas abajo, desde pequeñas tiendas de abarrotes hasta restaurantes familiares que habitualmente atienden a vecinos y visitantes.

“Ha sido un desastre total en los últimos meses. Entre el cierre del Metro, cambios de ciclovía, pusieron estatuas de Frida Kahlo y apenas ayer terminaron unas estaciones del Trolebús, y seguro con las lluvias se va a filtrar el agua”, dice Eréndira Hernández, habitante de Santa Úrsula.

La vecina asegura que las obras y adecuaciones realizadas en los meses previos al torneo han complicado la operación cotidiana de los comercios de la zona, que esperaban beneficiarse de la llegada de aficionados, pero que en la jornada inaugural mostraban una actividad menor a la prevista.

En Paseo de la Reforma, el tránsito avanza sin mayores contratiempos. Grupos de aficionados con camisetas verdes caminan rumbo al Zócalo. Frente a ellos, restaurantes y cafeterías muestran una actividad moderada. Un establecimiento de Sonora Grill mantiene varias mesas ocupadas, aunque sin promociones visibles relacionadas con el torneo.

Los restaurantes en la zona de Paseo de la Reforma no contaban con propaganda relacionada con el Mundial. (Foto: Expansión.)

Más adelante, la escena cambia. Cadenas de hamburguesas, cafeterías y pequeños restaurantes decorados con motivos patrióticos permanecen prácticamente vacíos. La expectativa de recibir una oleada de clientes no se materializa.

“Parece que los bloqueos espantaron a la gente”, comenta una persona encargada de uno de los establecimientos.

Entre reservaciones agotadas y mesas vacías

La situación contrasta con las previsiones del sector. Desde semanas antes, restaurantes, bares y cafeterías habían preparado promociones, paquetes especiales y reservaciones para aprovechar uno de los eventos deportivos con mayor capacidad para generar consumo fuera del hogar.

Pero, además de los problemas de movilidad, muchos negocios enfrentaron confusión respecto a los permisos para transmitir los partidos.

La discusión se intensificó en redes sociales durante los días previos al arranque del torneo. Mensajes virales advertían sobre supuestas multas automáticas para cualquier establecimiento que transmitiera los partidos, lo que generó dudas entre empresarios y consumidores.