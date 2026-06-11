Oficial: El IMPI no realizará revisiones masivas en restaurantes y negocios por el Mundial 2026

“El Instituto no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones aleatorias. Las visitas de inspección se efectúan únicamente a petición de parte, es decir, cuando los titulares de los derechos solicitan la intervención de la autoridad ante posibles infracciones, conforme a los procedimientos establecidos por la ley”, detalló en un comunicado el IMPI a través de su cuenta de 𝕏.

Inspectores del IMPI

El organismo llama a los dueños y trabajadores de los establecimientos como restaurantes, bares entre otros, a que identifiquen a sus trabajadores que portan un gafete como identificador oficial que cuenta con una fotografía, además de que se puede corroborar la identidad de los verificadores en la siguiente página: https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/

Los integrantes del IMPI solo pueden realizar visitas de verificación en el ámbito de sus atribuciones, porlo que cualquier acción fuera de este marco debe considerarse irregular y puede ser denunciada ante las autoridades correspondientes.

¿Se puede transmitir partidos en bares y restaurantes?

Sí, pero la transmisión debe contar con los permisos del titular de los derechos, en este caso, la FIFA; ante ello, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, recordó que los establecimientos deben contar con una señal legal autorizada para uso comercial.

Los derechos de transmisión del Mundial en México corresponden a Televisa mediante servicios habilitados para negocios como estos:

- Izzi Negocios

- Sky Business

La recomendación para los dueños de los negocios es que verifiquen con el proveedor contratado que el paquete incluya autorización para restaurantes, bares y otros espacios comerciales.

¿Qué dijo la presidenta?

“El IMPI tiene que hacer su trabajo, pero mi opinión es que cuando juega la selección, que haya toda la posibilidad para verla en cualquier lugar”, expresó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del Pueblo de este jueves 11 de junio.