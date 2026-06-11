Oficial: El IMPI no realizará revisiones masivas en restaurantes y negocios por el Mundial 2026

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclara que sus inspectores no realizan verificaciones aleatorias en los establecimientos que no cumplan con las disposiciones sobre la transmisión de los partidos del Mundial 2026 y que no cuenten con permisos de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), sino que éstas se realizan a petición de parte, es decir, porque la persona interesada o afectada lo solicita, no por iniciativa propia de la autoridad.
El IMPI no realizará revisiones aleatorias a establecimientos por el Mundial, cuidado con extorsionadores
“El Instituto no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones aleatorias. Las visitas de inspección se efectúan únicamente a petición de parte, es decir, cuando los titulares de los derechos solicitan la intervención de la autoridad ante posibles infracciones, conforme a los procedimientos establecidos por la ley”, detalló en un comunicado el IMPI a través de su cuenta de 𝕏.
Inspectores del IMPI
El organismo llama a los dueños y trabajadores de los establecimientos como restaurantes, bares entre otros, a que identifiquen a sus trabajadores que portan un gafete como identificador oficial que cuenta con una fotografía, además de que se puede corroborar la identidad de los verificadores en la siguiente página: https://nominatransparente.rhnet.gob.mx/
Los integrantes del IMPI solo pueden realizar visitas de verificación en el ámbito de sus atribuciones, porlo que cualquier acción fuera de este marco debe considerarse irregular y puede ser denunciada ante las autoridades correspondientes.
¿Se puede transmitir partidos en bares y restaurantes?
Sí, pero la transmisión debe contar con los permisos del titular de los derechos, en este caso, la FIFA; ante ello, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, recordó que los establecimientos deben contar con una señal legal autorizada para uso comercial.
Los derechos de transmisión del Mundial en México corresponden a Televisa mediante servicios habilitados para negocios como estos:
- Izzi Negocios
- Sky Business
La recomendación para los dueños de los negocios es que verifiquen con el proveedor contratado que el paquete incluya autorización para restaurantes, bares y otros espacios comerciales.
¿Qué dijo la presidenta?
“El IMPI tiene que hacer su trabajo, pero mi opinión es que cuando juega la selección, que haya toda la posibilidad para verla en cualquier lugar”, expresó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en la Mañanera del Pueblo de este jueves 11 de junio.
¿Cómo sacar permisos?
En su portal de Public Viewing, la FIFA detalla que los establecimientos que realicen exhibiciones públicas de los partidos deben tramitar una licencia a través de la plataforma oficial para el Mundial 2026; sin embargo, no existe un tabulador general de precios para México. El costo depende del tipo de establecimiento, aforo, número de pantallas, carácter comercial del evento y país.
El organismo internacional detalla que la plataforma simplifica el proceso para solicitar licencias de retransmisión en directo para la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 equipos, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026.
En el siguiente enlace se comienza con el registro y se debe colocar datos personales y crear una cuenta: https://publicviewing.fifa.org/public_viewing?id=pv_registration_2
Además, se recomienda a quienes estén incorporados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), a que gestionen los convenios o paquetes específicos para sus negocios.
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¿Habrá multas?
El IMPI informó que los establecimientos que incumplan con los siguientes supuestos se harán acreedores a una multa:
- Cobrar cuotas a los asistentes para ver los partidos.
- Vender boletos o accesos especiales para las transmisiones.
- Promocionar eventos vinculados al Mundial.
- Utilizar logotipos, mascotas, frases o imágenes oficiales de la FIFA sin autorización.
- Hacer promociones utilizando marcas registradas del torneo.
- Presentarse como negocio oficial, patrocinador o aliado de la Copa del Mundo sin contar con los permisos correspondientes.
El IMPI tiene el registro de 344 marcas registradas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, y que incluyen nombres, logotipos, tipografías, mascotas oficiales, frases comerciales y elementos visuales del torneo mundialista.