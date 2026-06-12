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Jubilados de Pemex recuperan pensiones de hasta 134,000 pesos mensuales

El acuerdo entre asociaciones de jubilados, Pemex y autoridades federales revierte parcialmente los efectos de la reforma que limitó las pensiones superiores a 70,000 pesos mensuales.
vie 12 junio 2026 05:06 PM
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Jubilados de Pemex recuperan sus pensiones doradas: recibirán más de 130,000 pesos mensuales
La reforma impulsada por el gobierno federal buscaba limitar las pensiones más altas financiadas con recursos públicos, pero enfrentó la oposición de extrabajadores de Pemex. (Asociaciones de Jubilados de Confianza de Pemex)

Tras la presión ejercida por extrabajadores de Pemex, que se intensificó en las semanas previas al arranque del Mundial 2026 en México, los jubilados lograron un acuerdo con las autoridades para revertir parte de los recortes aplicados a sus pensiones.

De acuerdo con la Asociación de Jubilados de Confianza de Pemex, la Alianza Nacional de Jubilados y la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, la pensión máxima volverá a ubicarse en 134,290 pesos mensuales a partir de julio. Los pagos se realizarán de manera catorcenal y contarán con un desglose detallado de los conceptos correspondientes.

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Además, se acordó un pago especial durante los primeros 15 días de julio, mediante el cual se reintegrarán los recursos que dejaron de percibir durante los últimos meses como consecuencia de la reforma que redujo el monto de las pensiones de los extrabajadores.

Durante las reuniones sostenidas entre representantes de los jubilados, dirigentes de las asociaciones, funcionarios de la Secretaría de Gobernación y personal de Capital Humano de Pemex, se determinó dar marcha atrás a las restricciones que impedían que algunas pensiones superaran ciertos montos establecidos tras la reforma.

“Nuestra representación expuso de manera firme las afectaciones económicas, sociales y jurídicas que ha provocado la reducción de las pensiones, así como las preocupaciones relacionadas con la retroactividad de la medida y la vulneración de derechos adquiridos”, señaló Víctor Manuel Vázquez Zárate, presidente de la Asociación de Jubilados de Confianza de Pemex, en una misiva.

Pese al acuerdo alcanzado, las organizaciones afirmaron que se trata únicamente de un avance parcial y no de una solución definitiva a sus demandas. Los jubilados aseguraron que continuarán impulsando acciones para evitar la aplicación retroactiva de la reforma y garantizar la protección plena de sus derechos adquiridos.

Un acuerdo que revierte los recortes

La reforma al sistema de pensiones, aprobada a inicios de año, estableció que las pensiones de trabajadores jubilados de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que fueran iguales o superiores al ingreso de la presidenta Claudia Sheinbaum debían ajustarse significativamente.

La medida se implementó en un contexto en el que millones de mexicanos ajenos a las empresas productivas del Estado enfrentan condiciones laborales y de retiro complejas, una situación que los propios jubilados de Pemex han reconocido públicamente.

La modificación al artículo 127 de la Constitución, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fijó nuevos límites para las percepciones financiadas con recursos públicos. En la práctica, la reforma implicó reducciones de hasta casi la mitad para algunas de las pensiones más elevadas.

Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 10 de abril, se estableció que ninguna persona podría recibir una pensión superior a aproximadamente 70,000 pesos mensuales, monto equivalente a la mitad de la remuneración de la titular del Poder Ejecutivo.

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La disputa por los derechos adquiridos

Durante la discusión de las leyes secundarias en la Cámara de Diputados, las asociaciones de jubilados enviaron una carta a los legisladores para solicitar que la reforma no se aplicara de manera retroactiva a quienes ya contaban con una pensión previamente otorgada.

Los jubilados argumentaron que la medida generaba incertidumbre jurídica sobre las condiciones bajo las cuales los trabajadores planifican su retiro, además de modificar derechos que habían sido establecidos con anterioridad.

Expansión publicó recientemente que Pemex cuenta con más de 22,000 jubilados que reciben pensiones de alto monto, para las cuales la empresa destina cerca de 25,000 millones de pesos anuales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la aprobación de la reforma al considerar que buscaba corregir el pago de pensiones millonarias a exfuncionarios y personal de confianza de las empresas estatales.

“Con recursos públicos les tenemos que seguir pagando. Son alrededor de 5,000 millones de pesos los que ahorraremos y se van a ir a programas de bienestar”, dijo la mandataria federal en febrero pasado.

Sin embargo, tras meses de inconformidad y negociación, los extrabajadores de Pemex lograron que se revirtiera la reducción aplicada a una parte de sus pensiones.

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