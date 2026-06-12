150 mdp y satélites de la UNAM: el plan de México para tener su propio centro de imágenes satelitales

La apuesta responde también a una tendencia internacional en la que la infraestructura espacial y los datos derivados de ella adquieren una creciente relevancia geopolítica. Para diversas naciones, contar con información propia se ha convertido en un componente estratégico de soberanía tecnológica y seguridad nacional .

Sin embargo, el Programa Espacial Mexicano no ofrece detalles sobre los recursos necesarios para concretar el proyecto. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) , responsable de impulsar la estrategia espacial, no precisó montos de inversión, calendarios de ejecución ni especificaciones técnicas relacionadas con la construcción y operación del centro.

Una infraestructura comparable a un centro de datos

Fermín Romero , presidente de la Fundación Acercándote al Universo (FAU) y especialista en política espacial, reconoció que es loable que el gobierno impulse este tipo de infraestructuras que son claves para a integración de las capacidades nacionales que se buscan desarrollar a lo largo del sexenio. Pero sin una hoja de ruta clara será complicado alcanzar los objetivos.

El especialista estimó que la inversión inicial en términos de infraestructura y plataformas de procesamiento, desde cero, puede superar los 150 millones de pesos, mientras que para su operación implicaría otros 35 millones de pesos anuales.

De acuerdo con el especialista, este tipo de instalaciones funcionan de manera similar a pequeños centros de datos. Su función consiste en recibir diariamente grandes volúmenes de información provenientes de satélites, almacenarlos y procesarlos mediante herramientas especializadas.

“Esto nos llevaría al procesamiento y almacenamiento de imágenes de alta resolución, generar algoritmos para el análisis geoespacial de los satélites y sumar capacidades de Inteligencia Artificial para temas de seguridad nacional, transportes, y medio ambiente”, aseguró el experto.

Reducir la dependencia del extranjero

La compara de imágenes satélites a empresas privadas de Estados Unidos, Francia y otros países, implica un gasto anual de 172 millones de pesos para el país, reveló la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) a Expansión, a través de una solicitud de transparencia.

Actualmente, más de 50 instituciones gubernamentales, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Inegi, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y dependencias de seguridad, utilizan imágenes satelitales para sus estrategias de operación.