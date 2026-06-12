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México apuesta por su soberanía espacial con un centro para procesar imágenes satelitales

El gobierno plantea crear un centro nacional para procesar imágenes satelitales propias y reducir la dependencia tecnológica extranjera. Especialistas estiman una inversión inicial superior a 150 millones de pesos.
vie 12 junio 2026 10:00 AM
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150 mdp y satélites de la UNAM: el plan de México para tener su propio centro de imágenes satelitales
La iniciativa forma parte del Programa Espacial Mexicano 2026-2030, aunque aún carece de presupuesto definido y calendario. (Agencia Espacial Mexicana/Facebook)

México busca abrirse paso en la llamada New Space Economy con una estrategia enfocada en fortalecer sus capacidades tecnológicas y reducir su dependencia del exterior, en un momento en que la economía espacial global deja de ser un terreno exclusivo de agencias gubernamentales para convertirse en un mercado impulsado por empresas privadas como SpaceX .

Como parte de ese objetivo, el gobierno federal publicó el Programa Espacial Mexicano 2026-2030, un documento que contempla la creación de un Centro Nacional de procesamiento y análisis de imágenes satelitales . La infraestructura tendría como propósito aprovechar la información generada por una futura constelación de satélites mexicanos y convertirla en una herramienta para la toma de decisiones en materia ambiental, agrícola, de seguridad nacional y protección civil.

El proyecto se apoyaría en la constelación satelital Ixtli , actualmente desarrollada por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La iniciativa busca que el país pueda generar, procesar y analizar sus propios datos espaciales para atender fenómenos relacionados con el cambio climático, el monitoreo de ecosistemas y la gestión de riesgos.

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La apuesta responde también a una tendencia internacional en la que la infraestructura espacial y los datos derivados de ella adquieren una creciente relevancia geopolítica. Para diversas naciones, contar con información propia se ha convertido en un componente estratégico de soberanía tecnológica y seguridad nacional .

Sin embargo, el Programa Espacial Mexicano no ofrece detalles sobre los recursos necesarios para concretar el proyecto. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) , responsable de impulsar la estrategia espacial, no precisó montos de inversión, calendarios de ejecución ni especificaciones técnicas relacionadas con la construcción y operación del centro.

Una infraestructura comparable a un centro de datos

Fermín Romero , presidente de la Fundación Acercándote al Universo (FAU) y especialista en política espacial, reconoció que es loable que el gobierno impulse este tipo de infraestructuras que son claves para a integración de las capacidades nacionales que se buscan desarrollar a lo largo del sexenio. Pero sin una hoja de ruta clara será complicado alcanzar los objetivos.

El especialista estimó que la inversión inicial en términos de infraestructura y plataformas de procesamiento, desde cero, puede superar los 150 millones de pesos, mientras que para su operación implicaría otros 35 millones de pesos anuales.

De acuerdo con el especialista, este tipo de instalaciones funcionan de manera similar a pequeños centros de datos. Su función consiste en recibir diariamente grandes volúmenes de información provenientes de satélites, almacenarlos y procesarlos mediante herramientas especializadas.

“Esto nos llevaría al procesamiento y almacenamiento de imágenes de alta resolución, generar algoritmos para el análisis geoespacial de los satélites y sumar capacidades de Inteligencia Artificial para temas de seguridad nacional, transportes, y medio ambiente”, aseguró el experto.

Reducir la dependencia del extranjero

La compara de imágenes satélites a empresas privadas de Estados Unidos, Francia y otros países, implica un gasto anual de 172 millones de pesos para el país, reveló la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) a Expansión, a través de una solicitud de transparencia.

Actualmente, más de 50 instituciones gubernamentales, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Inegi, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y dependencias de seguridad, utilizan imágenes satelitales para sus estrategias de operación.

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Roberto Briano, ingeniero aeroespacial, explicó anteriormente a Expansión que, en diversos casos, las imágenes satelitales proporcionadas por compañías estadounidenses llegan con ediciones o, incluso, no se comparten cuando son consideradas información sensible para su país.

El planteamiento cobra relevancia en un contexto en el que la administración de Donald Trump, en Estados Unidos, ha intensificado acciones contra los cárteles de la droga al catalogarlos como organizaciones terroristas, un tema que involucra el uso estratégico de información e inteligencia.

El especialista consideró que para materializar la idea del Centro de imágenes satelitales el gobierno puede valerse de la infraestructura que ya tiene. Por ejemplo, las estaciones terrenas de Iztapalapa y Hermosillo que corresponden a la infraestructura terrestre de la constelación de satélites de Mexsat, actualmente operada por Financiera para el Bienestar.

“Ambas fungen como centros gemelos de control y transmisión bidireccional para operar satélites mexicanos como el Morelos 3”, dijo Romero.

La creación de un centro de imágenes satelitales podría convertirse en una de las piezas clave para que el país fortalezca su autonomía en el acceso y aprovechamiento de datos espaciales. Pero la iniciativa dependerá de que el gobierno acompañe la visión plasmada en el Programa Espacial Mexicano con una hoja de ruta clara, recursos suficientes y metas verificables que permitan transformar la aspiración de soberanía tecnológica en una capacidad operativa real.

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Satélites

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