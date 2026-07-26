Irán y Estados Unidos suspenden sus ataques y abren espacio para el diálogo

Los precios del petróleo cayeron más de 5% la mañana del lunes en la apertura del mercado asiático ante la perspectiva de una tregua entre Estados Unidos e Irán.

Pese al alto el fuego firmado en abril y al protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera, ambos países reanudaron las hostilidades en las últimas dos semanas debido a las tensiones alrededor del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

Aunque el viernes el mandatario estadounidense no descartó ataques de mayor envergadura contra Irán, una relativa calma se instaló en la región tras casi dos semanas de enfrentamientos.

"Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones", afirmó el portavoz militar iraní Mohamad Akraminia.

Pero si los estadounidenses "insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos", el conflicto "se extenderá aún más", agregó.

Esta pausa en los ataques revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, truncadas por los combates en el estrecho de Ormuz.

Abierto después de la firma de un protocolo de acuerdo en junio que preveía un ciclo de negociaciones de paz de 60 días, Irán volvió a cerrar el estrecho con la renovación de hostilidades.

En las últimas 24 horas, seis navíos que intentaron cruzar ese paso fueron detenidos, afirmó la televisión estatal de Irán.

"Tienen todo lo que necesitan"

Tras casi cinco meses de guerra, las operaciones estadounidenses contra Irán están "en pausa", informó CNN citando una fuente del Pentágono.

Los planes de escalar la campaña quedaron congelados en parte por la disminución de municiones, publicó The New York Times, que citó a dos personas informadas.

Trump también se expone al riesgo de una expansión de la guerra en Oriente Medio, el distanciamiento de aliados en el Golfo y un impacto mayor en la economía mundial, según el diario.