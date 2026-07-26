Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Irán y Estados Unidos suspenden sus ataques y abren espacio para el diálogo

El presidente estadounidense Donald Trump dice que hay "un poco de margen" para la vía diplomática con Teherán.
dom 26 julio 2026 07:06 PM
Añadir Expansión en Google
Un hombre pasa junto a un mural que representa al difunto líder supremo iraní Ayatolá Ali Khamenei en Teherán el 24 de julio de 2026. El ejército de Irán dijo el 24 de julio que llevó a cabo ataques con drones contra varias instalaciones y bases militares estadounidenses en Bahréin y Jordania en represalia por los últimos ataques estadounidenses contra la República Islámica.
Los precios del petróleo cayeron más de 5% la mañana del lunes en la apertura del mercado asiático ante la perspectiva de una tregua entre Estados Unidos e Irán. (-/AFP)

Irán y Estados Undios suspendieron el lunes sus ataques y dieron un respiro a la navegación y la industria petrolera en el Golfo, mientras el presidente Donald Trump da "un poco de margen" a la vía diplomática con Teherán, según su representante ante la ONU.

Irán anunció la pausa en sus bombardeos de retaliación contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tras pasar una segunda noche sin bombardeos.

Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen", afirmó el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, quien advirtió que su país sigue "listo" para atacar Irán y que se han desplegado más recursos en la región.

Publicidad

Los precios del petróleo cayeron más de 5% la mañana del lunes en la apertura del mercado asiático ante la perspectiva de una tregua entre Estados Unidos e Irán.

Pese al alto el fuego firmado en abril y al protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera, ambos países reanudaron las hostilidades en las últimas dos semanas debido a las tensiones alrededor del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

Aunque el viernes el mandatario estadounidense no descartó ataques de mayor envergadura contra Irán, una relativa calma se instaló en la región tras casi dos semanas de enfrentamientos.

Recomendamos

YEMEN-SAUDI-CONFLICT
Internacional

Rebeldes hutíes lanzan misiles contra refinerías saudíes mientras escala el conflicto con Irán

"Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones", afirmó el portavoz militar iraní Mohamad Akraminia.

Pero si los estadounidenses "insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos", el conflicto "se extenderá aún más", agregó.

Esta pausa en los ataques revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, truncadas por los combates en el estrecho de Ormuz.

Abierto después de la firma de un protocolo de acuerdo en junio que preveía un ciclo de negociaciones de paz de 60 días, Irán volvió a cerrar el estrecho con la renovación de hostilidades.

Recomendamos

Un barco transita por el Canal de Suez hacia el Mar Rojo el 10 de enero de 2024 en Ismailia, Egipto. A raíz de la guerra de Israel contra Gaza después del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, los rebeldes hutíes en Yemen prometieron interrumpir todos los barcos con destino a Israel a través del Canal de Suez del Mar Rojo.
Internacional

Los hutíes amenazan con hacer del mar Rojo otro Ormuz

En las últimas 24 horas, seis navíos que intentaron cruzar ese paso fueron detenidos, afirmó la televisión estatal de Irán.

"Tienen todo lo que necesitan"

Tras casi cinco meses de guerra, las operaciones estadounidenses contra Irán están "en pausa", informó CNN citando una fuente del Pentágono.

Los planes de escalar la campaña quedaron congelados en parte por la disminución de municiones, publicó The New York Times, que citó a dos personas informadas.

Trump también se expone al riesgo de una expansión de la guerra en Oriente Medio, el distanciamiento de aliados en el Golfo y un impacto mayor en la economía mundial, según el diario.

Publicidad

Interrogado sobre una escasez actual en medio de la guerra con Irán, Waltz lo negó repetidamente.

Las fuerzas armadas estadounidenses "tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo esta campaña tan eficazmente como sea necesario", aseguró, y agregó que quienes están filtrando esa información "merecen estar en la cárcel".

Lee

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los periodistas antes de salir de la Base Conjunta Andrews en Maryland el 19 de julio de 2026. El Secretario Rubio viaja a Manila, Filipinas, para asistir a la 59a Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN y reuniones relacionadas.
Internacional

Marco Rubio enfrenta guerras y conflictos con su presupuesto más bajo desde 2008

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tiene previsto visitar la Casa Blanca este martes, y se espera que inste a Trump a seguir adoptando una postura firme frente a Irán, en particular sobre el programa nuclear.

Irán defiende que su programa tiene fines civiles, pero Estados Unidos y sus aliados sostienen que su objetivo es desarrollar un arma atómica.

Netanyahu declaró a la cadena Fox News que respalda plenamente los esfuerzos de Trump para detener el programa nuclear de Irán.

"Si puede hacerlo sin volver a un conflicto militar intenso, está bien. ¿Por qué no? Pero de una forma u otra, tienen que poner fin a su programa nuclear, y con un acuerdo o sin él, eso tiene que terminar", afirmó.

Publicidad

Tags

Irán Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad