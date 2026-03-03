Ante ese escenario, el especialista subrayó la necesidad de que México impulse su propio sistema de observación de la Tierra, a fin de garantizar el acceso íntegro a los datos y evitar filtros externos, particularmente por razones de soberanía.

El planteamiento cobra relevancia en un contexto en el que la administración de Donald Trump, en Estados Unidos, ha intensificado acciones contra los cárteles de la droga al catalogarlos como organizaciones terroristas, un tema que también involucra el uso estratégico de información e inteligencia.

Los retos

La ejecución del proyecto corre por parte de investigadores, estudiantes y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

José Francisco Valdés Galicia, coordinador del Programa Espacial Universitario (PEU) de la UNAM, explicó a Expansión que la idea es que la información captada por los satélites permita entender con mayor precisión cómo evoluciona el cambio climático en el país y, a partir de ese diagnóstico, diseñar estrategias más específicas y robustas para enfrentarlo.

“Queremos crecer como una nación independiente tecnológicamente que pueda tomar sus propias decisiones y desarrollar esta misión nos ayudará a eso con satélites creados a la medida y a las necesidades del país”, aseguró.

El académico también explicó que gran parte del primer satélite se construirá fuera del país con el apoyo de una empresa, aún por definir, debido a la limitada experiencia en el sector en México. El objetivo, sin embargo, es que una parte del proceso se realice en el laboratorio de la UNAM en Juriquilla, Querétaro.

El costo

El plan Ixtli está basado en el concepto de CubeSats, pequeños satélites modulares, lo que significa que se fabricarán cuatro satélites: dos de seis unidades y dos de dieciséis para operar en forma de constelación para maximizar su capacidad de observación del territorio nacional.