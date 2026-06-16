Snap, la empresa creadora de Snapchat, lanzó la preventa de sus lentes de realidad aumentada, Specs, con la promesa de ser más que un accesorio para celular y ofrecer mayor comodidad que un casco de realidad virtual.

Este martes 16 de junio, durante la Augmented World Expo 2026, la conferencia más importante de inteligencia artificial (IA) y realidad aumentada, el CEO y cofundador de Snap, Evan Spiegel, presentó las características y el precio de las Specs.

Sin embargo, los lentes de Snapchat deberán competir contra Meta, con sus Ray-Ban Meta, y contra Apple, con las Vision Pro .