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¿Meta, Snap o Apple? Así se comparan los precios de sus lentes de realidad aumentada

Los lentes de realidad aumentada de Snapchat prometen superponer contenido digital en el mundo real y ofrecer hasta 20 horas de uso con su estuche de carga.
mar 16 junio 2026 05:09 PM
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Snap lanza sus nuevos lentes de realidad aumentada por un precio mayor a las Ray-Ban de Meta.
La empresa detrás de Snapchat apuesta por unas gafas de 2 mil 195 dólares para competir con Meta y Apple. (Snap)

Snap, la empresa creadora de Snapchat, lanzó la preventa de sus lentes de realidad aumentada, Specs, con la promesa de ser más que un accesorio para celular y ofrecer mayor comodidad que un casco de realidad virtual.

Este martes 16 de junio, durante la Augmented World Expo 2026, la conferencia más importante de inteligencia artificial (IA) y realidad aumentada, el CEO y cofundador de Snap, Evan Spiegel, presentó las características y el precio de las Specs.

Sin embargo, los lentes de Snapchat deberán competir contra Meta, con sus Ray-Ban Meta, y contra Apple, con las Vision Pro .

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Segundo intento de Snap

Las Specs no son el primer intento de la matriz de Snapchat por posicionarse en el mercado, ya que en 2016 lanzó Spectacles, unos lentes con los cuales se podían tomar fotos y grabar videos.

En septiembre de 2016, las Spectacles salieron a la venta por 130 dólares, con características como grabación de hasta 30 segundos por video. Además, la batería duraba todo un día, se cargaban mediante cable y se conectaban a través de Wi-Fi en Android y Bluetooth en iOS.

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A pesar de que Evan Spiegel señaló ventas de hasta 150 mil unidades de esos lentes, para finales de 2017 la empresa reportó pérdidas de 40 millones de dólares debido al “exceso de inventario” y a pedidos cancelados.

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Realidad aumentada en las Specs

Los lentes Specs tendrán un costo de 2 mil 195 dólares y su característica más relevante es la capacidad de superponer objetos digitales en 3D sobre la vista real. Además, ofrecerán hasta cuatro horas de autonomía con uso mixto, incluyendo reproducción de audio y video, asistencia de IA, notificaciones por Bluetooth, entre otras funciones.

Realidad aumentada en los nuevos lentes de Snapchat.
Las Specs apuestan por superponer imágenes 3D sobre la visión normal. (Snap)

El estuche de carga incluido proporciona cuatro cargas adicionales para llevarlas a cualquier parte, alcanzando un total de hasta 20 horas de uso mixto.

Se espera que para finales de este año comiencen los envíos a Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

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Los precios de Meta y Apple

Orion, de Meta, sería el modelo más cercano a ofrecer las mismas características que las Specs, sin embargo, aún no se encuentra a la venta. Por otro lado, Ray-Ban y Meta ofrece una amplia gama de productos con precios que oscilan entre los 224 y los 800 dólares, según el modelo, la generación y el tipo de lente.

Apple, por su parte, ofrece las Vision Pro, lanzadas a un precio de 3 mil 499 dólares. Se trata de un visor que se ajusta mediante una banda disponible en diferentes tamaños para brindar mayor comodidad a los usuarios.

En comparación, Specs se posiciona como una opción de precio intermedio frente a los productos de otros fabricantes.

Tags

realidad aumentada Snapchat Snap Inc

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