“Es un ‘happy problem’ tener algo que puedes vender más rápido de lo que esperabas, pero es igualmente frustrante”, declaró durante una mesa redonda en el CES 2026, donde también resaltó que la relevancia del dispositivo, además de sus funciones, se debe a la conectividad con otras aplicaciones.

Las gafas Ray-Ban Display permiten tomar fotos, videos, hablar con un asistente de IA, así como leer y contestar mensajes en las diferentes plataformas de redes sociales de Meta. La empresa también anunció nuevas funciones de teleprompter y navegación peatonal, las cuales resultan atractivas para los usuarios, quienes impulsan el mercado de los wearables.

Durante el primer trimestre en el mercado, Meta vendió alrededor de 15,000 unidades de las gafas Ray-Ban Display y capturó una participación del mercado del 6% en la categoría, de acuerdo con cifras de IDC.

Por otra parte, el mercado mundial de gafas inteligentes (aquellas que no necesariamente incluyen una pantalla) creció un 110% interanual en el primer semestre de 2025, según Counterpoint , la cual también dio a conocer que Meta tiene una participación del 73% en el mismo periodo.

De hecho, en febrero del año pasado, Meta dijo que ya había vendido más de 2 millones de unidades de las Meta Ray-Ban Gen 1. Por su parte Essilor Luxottica, empresa que fabrica las gafas en colaboración con Meta, anunció que los ingresos trimestrales provenientes de dichos dispositivos rondan los 15,000 millones de dólares por periodo.

“Lideramos la transformación de las gafas como la próxima plataforma informática, donde la IA, la tecnología sensorial y una infraestructura sanitaria rica en datos convergerán para empoderar a las personas y liberar todo su potencial”, declararon Francesco Milleri, director ejecutivo de Essilor Luxottica, y Paul du Saillant, director ejecutivo adjunto, en un comunicado conjunto.