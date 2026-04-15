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Snap despedirá al 16% de su plantilla global

Esta medida afectará a alrededor de 1,000 personas y, de acuerdo con la empresa, se explica por la implementación más acelerada de IA en los procesos operativos.
mié 15 abril 2026 10:00 AM
Snap despide al 16% de su plantilla
Evan Spiegel, CEO de Snap, señaló que estos cambios son “necesarios para aprovechar el potencial a largo plazo de Snap”. (OMER TAHA CETIN/Anadolu via AFP)

La industria tecnológica sigue en crisis de despidos. Snap dio a conocer que despedirá a alrededor del 16% de su plantilla en todo el mundo, es decir, a unos 1,000 empleados de tiempo completo, de acuerdo con un anuncio de su director ejecutivo, Evan Spiegel.

El ejecutivo señaló que estos cambios son “necesarios para aprovechar el potencial a largo plazo de Snap” y detalló que la razón detrás de esta decisión es la implementación de Inteligencia Artificial en los procesos, lo que ha reducido el trabajo repetitivo, aumentado la velocidad y brindado mejor soporte a la comunidad de socios y anunciantes.

“Ya hemos visto a pequeños equipos utilizar herramientas de IA para impulsar un progreso significativo en varias iniciativas importantes, como Snapchat, el rendimiento mejorado de la plataforma publicitaria y las mejoras de eficiencia en nuestra infraestructura Snap Lite”, argumento Spiegel en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, donde informó de los despidos.

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De acuerdo con los cálculos de la empresa, esta ronda de despidos le permitirá reducir su base de costos anualizada en más de 500 millones de dólares para la segunda mitad del 2026, algo significativo, pues les ayudará a “establecer un camino más claro hacia la rentabilidad de los ingresos netos”.

Spiegel también detalló que la compañía detendrá las contrataciones. En este sentido, Snap tenía alrededor de 300 puestos vacantes, debido al panorama competitivo tan complicado que tiene la firma.

“Snap se enfrenta a un momento crucial”, dijo Spiegel a los inversores en torno a los despidos. La empresa está “atrapada entre gigantes con enormes recursos y startups ágiles que se mueven con rapidez. Para afrontar este momento, estamos reorientando nuestra estrategia hacia un crecimiento rentable”.

Como parte de sus iniciativas para buscar mayores ingresos, la empresa introdujo en febrero una suscripción que permite a los creadores obtener ingresos recurrentes directamente de sus seguidores más comprometidos, esto con el fin de diversificarse más allá de los ingresos publicitarios.

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Según datos del último trimestre del 2025, las suscripciones anteriores a este modelo, conocida como Snapchat+ y los planes de almacenamiento de recuerdos, crecieron un 71% interanual, alcanzando los 24 millones de usuarios en ese periodo, sin embargo, la empresa reportó 474 millones de usuarios activos diariamente.

Los recortes de personal no paran en 2026

Con esta noticia, Snap se une a la lista de empresas tecnológicas que siguen despidiendo empleados como parte de sus búsquedas de optimizar los ingresos. En enero, Amazon anunció el recorte de 16,000 puestos de trabajo en toda su compañía.

Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia del Empleado y Tecnología, afirmó que estos despidos se realizaron para "reducir niveles jerárquicos, aumentar la responsabilidad y eliminar la burocracia", sin embargo, fue un anuncio sorpresivo, pues la empresa había eliminado 14,000 puestos de trabajo apenas en octubre del 2025.

En marzo, por otra parte, Meta y Oracle también dieron a conocer rondas de despidos. En el caso de la firma de Mark Zuckerberg se trató de personal de la división Reality Labs, la cual estaba encargada de tecnologías relacionadas al metaverso.

Por otra parte, si bien Oracle no confirmó el número de personas afectadas, sus despidos los ejecutó en un contexto en que la empresa enfrenta la presión por parte de los inversores en torno a la cantidad de deuda que están adquiriendo para seguir realizando inversiones en IA.

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