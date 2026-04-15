Snap despedirá al 16% de su plantilla global

La industria tecnológica sigue en crisis de despidos. Snap dio a conocer que despedirá a alrededor del 16% de su plantilla en todo el mundo, es decir, a unos 1,000 empleados de tiempo completo, de acuerdo con un anuncio de su director ejecutivo, Evan Spiegel.

El ejecutivo señaló que estos cambios son “necesarios para aprovechar el potencial a largo plazo de Snap” y detalló que la razón detrás de esta decisión es la implementación de Inteligencia Artificial en los procesos, lo que ha reducido el trabajo repetitivo, aumentado la velocidad y brindado mejor soporte a la comunidad de socios y anunciantes.

“Ya hemos visto a pequeños equipos utilizar herramientas de IA para impulsar un progreso significativo en varias iniciativas importantes, como Snapchat, el rendimiento mejorado de la plataforma publicitaria y las mejoras de eficiencia en nuestra infraestructura Snap Lite”, argumento Spiegel en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, donde informó de los despidos.