Reseña de los Apple Vision Pro: un futuro muy solitario

Experiencia sin compartir

El cine, el deporte y la música suelen ser experiencias compartidas. La sensación al ver un gol, una jugada apretada en primera base, una escena angustiante de una película se vive mejor, en mi experiencia, cuando se comparte.

¿Los VisionPro sustituirán las actividades gregarias debido al nivel de inmersión? No lo creo, y espero que no. La realidad es que aunque Apple asegura que se puede moderar el grado de aislamiento con los controles y mostrar más del mundo real en la visión de los usuarios, es extremadamente sencillo perderse en los menús digitales y la envoltura del sonido.

Los fondos de pantalla de los VisionPro invitan al usuario justo a eso, a creer que está sentado en lo más alto de una montaña, sin reparar en lo que ocurre a su alrededor. La línea entre lo virtual y lo real nunca había sido tan delgada.

Hay videos en internet que muestran a personas caminando por la calle con los VisionPro o, incluso, manejando. Yo no me atrevería a caminar con ellos por la casa o el trabajo, por temor a tropezar o ignorar a quienes me rodean. Perderse en la experiencia de la computación espacial es muy fácil con este dispositivo. Sin duda la experiencia visual es única en su clase, aunque Mark Zuckerberg diga lo contrario, pero todo se siente abrumadoramente individual. El asombro no es compartido, a menos que alguien más vaya también con unos VisionPro por la vida.

Incluso las fotos, por toda la inmersión que brindan, se sienten como una experiencia que carece de humanidad. Robando una frase a mi editora de este texto, ¿las personas preferirán vivir a través de fotos únicamente los sitios que no han visto en realidad? ¿Será posible evitar que el ensimismamiento que los smartphones y otros dispositivos nos han dejado crezca de forma exponencial?

Porque es sencillo que pase casi una hora navegando entre menús sin darse cuenta del tiempo. No hay un reloj a la vista en los menús y aunque el ecosistema de Apple suele combinarse con elegancia, permanece la sensación de que una vez que los Vision Pro se colocan en el rostro, el resto del mundo queda silenciado. Una alerta improbable es el cansancio que después de una hora, y por la falta costumbre, genera el peso del visor, especialmente en la zona cernana a la nariz y alrededor de los ojos. Pero más allá de ello, depende del usuario detenerse y volver a una realidad que no se manipula con los ojos.

¿Y todo para quién?

Desembolsar al menos 3,500 dólares por los Vision Pro más básicos es un precio alto, especialmente cuando no queda claro aún quién o quiénes podrían sacar más provecho de esta tecnología.

Si es por las características arriba mencionadas, parece un despropósito cuando hay alternativas más económicas. Y como herramienta de trabajo el dispositivo no apunta con certeza a su mercado.

Traté de utilizar Pages, el procesador de textos de Apple, y Notas para escribir una parte de este texto y fue imposible. El teclado virtual no me permitió teclear con naturalidad y debía pellizcar letra por letra para escribir. Luego de varios intentos fallidos para redactar una sola línea, el sistema me recomendó conectar un teclado tradicional para continuar.

Así que para los fines de mi propia profesión, los Vision Pro no están ahí todavía para sustituir mi computadora personal, al menos como aparato aislado. Apple asegura que este gadget convive perfectamente con la MacBook Pro.

Sin duda, la experiencia es asombrosa de saque, pero me considero demasiado gregario como para encerrarme por completo en un visor. Las funciones de aislamiento podrían permitirme concentrar en mis actividades laborales, aunque no parece estén desarrolladas las aplicaciones por completo para ese fin.

Como tecnología, los Vision Pro son revolucionarios en llevar la computación espacial a los hogares de millones de personas, aunque no a los espacios públicos o como sustituto absoluto de la comunicación tradicional. Quizá cambie con el tiempo, pero todavía me gusta ver a la gente directo a los ojos.