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Adidas busca crecer más allá de sus tenis Samba y pone al running y al futbol al frente de su estrategia en México

La marca alemana busca reforzar su negocio de performance en el país apoyada en el crecimiento del futbol y el running, dos de las categorías con mayor potencial de expansión.
mié 17 junio 2026 05:22 PM
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Adidas no define las tendencias pero sí las aprovecha: tras el boom de los Samba y Gazelle apuesta por el deporte
Adidas ve una oportunidad para calzado deportivo como parte de la moda casual. (Foto: Adidas﻿/Facebook)

Adidas encontró en modelos como Samba y Gazelle una fórmula ganadora para conectar con consumidores que buscaban combinar moda y comodidad. Las siluetas inspiradas en el deporte se convirtieron en un fenómeno global, impulsaron ventas y colocaron nuevamente a la marca alemana en el centro de las tendencias. Sin embargo, mientras esos modelos continúan dominando escaparates y redes sociales, la compañía busca recordar que su origen y su principal apuesta siguen estando en otro lugar: las canchas, las pistas y el rendimiento deportivo.

En México, Adidas ha iniciado una estrategia para reforzar su identidad como marca de performance y aprovechar el crecimiento de disciplinas como el fútbol y el running, dos segmentos que se perfilan como motores de crecimiento para la industria deportiva durante los próximos años.

“Somos una marca que nació en el futbol y nació en performance. Seguimos hablando de performance porque aproximadamente entre 40 y 42% de la población en México practica algún deporte y vemos que ese consumidor busca profesionalizarse cada vez más”, dijo Jorge Dionne, director general de Adidas México.

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La apuesta llega en un momento en el que la línea entre moda y deporte se ha vuelto cada vez más difusa. Productos diseñados originalmente para actividades deportivas terminan formando parte de la vestimenta cotidiana, mientras que siluetas históricas asociadas al rendimiento encuentran una segunda vida como referentes de estilo.

Esa tendencia ha beneficiado a Adidas. De acuerdo con Dionne, alrededor del 45% de las ventas de la compañía en México corresponde a productos utilizados principalmente para moda, donde categorías como Originals y Sportswear mantienen una fuerte demanda impulsada por modelos como Samba.

Para la empresa, el éxito de estas siluetas no contradice su enfoque deportivo. Por el contrario, considera que demuestra cómo el deporte sigue siendo el punto de partida de muchos de sus productos más exitosos.

“Samba es el ejemplo perfecto de un producto que está de moda, pero inspirado en el futbol. Fue uno de los zapatos más importantes a nivel global y demuestra que Adidas puede estar dentro y fuera de la cancha”, señaló el directivo.

La compañía observa una creciente convergencia entre ambos mundos. Consumidores que comenzaron utilizando ciertos modelos para correr ahora los incorporan a sus actividades diarias gracias a características como comodidad, ligereza o amortiguación.

Uno de los ejemplos es Evo SL, un modelo concebido para corredores que ha encontrado una audiencia más amplia fuera de las pistas.

A nivel global, Adidas también ha utilizado el alto rendimiento como escaparate de innovación. El modelo Adizero Adios Pro Evo 3, por ejemplo, fue utilizado por atletas como Sebastian Sawe y Yomif Kejelcha durante competencias de alto nivel, reforzando la asociación de la marca con el desempeño deportivo.

“Las tendencias no las define Adidas. Las define el consumidor. Nosotros observamos cómo la gente utiliza nuestros productos y muchas veces un zapato creado para correr termina convirtiéndose en un producto de lifestyle”, afirmó Dionne.

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Los resultados financieros reflejan el buen momento que atraviesa la compañía. Durante el primer trimestre de 2026, Adidas reportó ingresos por 6,592 millones de euros, un crecimiento de 14% respecto al mismo periodo del año anterior, sin considerar los efectos del tipo de cambio.

Dentro de ese desempeño, el negocio de ropa registró el mayor avance, con un incremento de 31%, mientras que los accesorios crecieron 13% y el calzado avanzó 4%.

La expansión fue generalizada en la mayoría de los mercados. América Latina destacó con un crecimiento de 26%, por encima de Europa, América del Norte y mercados emergentes.

Competencia en la pista

El renovado interés por el running también ha transformado el panorama competitivo del sector. Marcas especializadas como Hoka han ganado notoriedad entre corredores y han construido comunidades alrededor de nichos específicos del mercado.

Para Adidas, sin embargo, la aparición de estos jugadores no representa una amenaza estructural, sino una señal de hacia dónde evolucionan las preferencias de los consumidores.

“Son marcas de nicho que generan credibilidad y nos ayudan a entender movimientos del mercado, pero cuando vemos las grandes maratones y los récords mundiales, Adidas sigue estando en la parte más alta del rendimiento deportivo”, sostuvo Dionne.

La respuesta de la compañía pasa por reforzar la innovación tecnológica, uno de los pilares históricos de la marca.

Ana Belén Fernández, vicepresidenta de Marketing para Adidas Latinoamérica, explicó que desarrollos como Climacool nacen en categorías de alto rendimiento y posteriormente se trasladan a otros segmentos del portafolio.

“Las tecnologías se desarrollan para performance y después se expanden hacia categorías como running, entrenamiento y otras líneas de producto”, comentó.

La estrategia busca aprovechar una tendencia global favorable. El mercado en el que participa Adidas alcanzará un valor de 4,589.5 millones de dólares en 2030, según Grand View Research, impulsado por el creciente interés de los consumidores por el deporte, el bienestar y el uso cotidiano de calzado con inspiración atlética.

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