Adidas no define las tendencias pero sí las aprovecha: tras el boom de los Samba y Gazelle apuesta por el deporte

La apuesta llega en un momento en el que la línea entre moda y deporte se ha vuelto cada vez más difusa. Productos diseñados originalmente para actividades deportivas terminan formando parte de la vestimenta cotidiana, mientras que siluetas históricas asociadas al rendimiento encuentran una segunda vida como referentes de estilo.

Esa tendencia ha beneficiado a Adidas. De acuerdo con Dionne, alrededor del 45% de las ventas de la compañía en México corresponde a productos utilizados principalmente para moda, donde categorías como Originals y Sportswear mantienen una fuerte demanda impulsada por modelos como Samba.

Para la empresa, el éxito de estas siluetas no contradice su enfoque deportivo. Por el contrario, considera que demuestra cómo el deporte sigue siendo el punto de partida de muchos de sus productos más exitosos.

“Samba es el ejemplo perfecto de un producto que está de moda, pero inspirado en el futbol. Fue uno de los zapatos más importantes a nivel global y demuestra que Adidas puede estar dentro y fuera de la cancha”, señaló el directivo.

La compañía observa una creciente convergencia entre ambos mundos. Consumidores que comenzaron utilizando ciertos modelos para correr ahora los incorporan a sus actividades diarias gracias a características como comodidad, ligereza o amortiguación.

Uno de los ejemplos es Evo SL, un modelo concebido para corredores que ha encontrado una audiencia más amplia fuera de las pistas.

A nivel global, Adidas también ha utilizado el alto rendimiento como escaparate de innovación. El modelo Adizero Adios Pro Evo 3, por ejemplo, fue utilizado por atletas como Sebastian Sawe y Yomif Kejelcha durante competencias de alto nivel, reforzando la asociación de la marca con el desempeño deportivo.

“Las tendencias no las define Adidas. Las define el consumidor. Nosotros observamos cómo la gente utiliza nuestros productos y muchas veces un zapato creado para correr termina convirtiéndose en un producto de lifestyle”, afirmó Dionne.