¿Cuánto cuesta la batería para un auto eléctrico, la pieza que representa 40% del precio total de Olinia?

La batería representa el 40% del costo de Olinia

Durante la presentación más reciente de avances del proyecto Olinia, sus responsables señalaron que el vehículo eléctrico mexicano ahora se proyecta en alrededor de 150,000 pesos, una cifra superior a los 90,000 pesos que se mencionaron durante las primeras etapas de la iniciativa.

Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto, explicó que la batería concentra una parte importante del costo del vehículo.

“...cuando se hace el costo del despiece, la batería es alrededor del 40% del costo total de un vehículo, por lo que es muy importante que esa tecnología y esa capacidad de fabricación esté con nosotros”.

Si la batería representa alrededor de 40% del costo total del vehículo, como explicó Capuano, dentro del precio proyectado de 150,000 pesos su valor rondaría los 60,000 pesos.

Ese peso dentro de la estructura de costos ayuda a explicar por qué Olinia contempla desarrollar capacidad nacional para fabricar baterías y reducir la dependencia de proveedores externos.

Cuánto cuesta una batería según el tipo de vehículo

De acuerdo con Zona Eco by Hyundai el costo de reemplazo varía considerablemente dependiendo de la capacidad energética instalada en cada modelo.

Dentro de los vehículos compactos, equipados normalmente con baterías de entre 30 y 50 kWh, el desembolso suele ubicarse entre 8,000 y 12,000 euros, equivalentes a aproximadamente 159,760 y 239,640 pesos.

Un escalón arriba aparecen las SUV eléctricas con capacidades de entre 50 y 77 kWh. En esos casos, el cambio completo puede requerir entre 12,000 y 18,000 euros, es decir, entre 239,640 y 359,460 pesos.

Modelos de gran autonomía, equipados con baterías superiores a 85 kWh, pueden superar los 20,000 euros, una cifra cercana a los 400,000 pesos al tipo de cambio actual.

Hyundai también señala que el precio final para el consumidor suele ubicarse entre 300 y 450 euros por cada kWh de capacidad instalada. Traducido a moneda nacional, eso representa aproximadamente entre 5,991 y 8,986 pesos por kWh.