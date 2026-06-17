Para finales de año, VEMO añadirá otras dos estaciones de recarga en el estado, consolidando a Nuevo León como el punto nodal de su estrategia de negocio en la región norte.

La expansión responde a una expectativa de crecimiento sostenido del mercado de vehículos eléctricos en México, particularmente en una entidad que se ha convertido en uno de los principales polos de adopción de estas tecnologías.

Roberto Rocha, co-fundador y co-ceo de VEMO, destaca que la estrategia de la empresa mexicana consiste en anticiparse a una demanda creciente. “Por ejemplo, entre 2024 y 2025 se duplicó la flota existente (a nivel nacional), y Nuevo León tiene un liderazgo muy importante. Nuestra apuesta es que esa tendencia de crecimiento en el mercado en general, principalmente en Monterrey, se vea acentuada”, comenta en entrevista con Expansión.

Más allá de los cargadores

La inversión no se limita a la infraestructura de recarga. El proyecto también incluye la puesta en marcha de un taller especializado para vehículos eléctricos y nuevas oficinas operativas.

El complejo cuenta con una superficie de 1,800 metros cuadrados y capacidad para dar mantenimiento a hasta 1,500 vehículos al mes, en una apuesta por desarrollar servicios complementarios alrededor de la movilidad eléctrica.

Según estimaciones de la empresa, la expansión de la red de recarga, la operación del taller y el crecimiento de VEMO Impulso —su programa de arrendamiento para conductores de plataformas como Uber y Didi— permitirán la generación de hasta 350 empleos directos e indirectos en Nuevo León.

La estrategia de VEMO busca construir un ecosistema integral que combine financiamiento, vehículos, mantenimiento e infraestructura de carga.

Como parte de ese modelo, la empresa planea desplegar al menos 1,000 vehículos eléctricos bajo esquemas de arrendamiento en la zona metropolitana de Monterrey, dirigidos principalmente a conductores de plataformas de movilidad.

“Estaremos haciendo un despliegue de al menos 1,000 vehículos eléctricos de arrendamiento que vienen a operar particularmente en la zona metropolitana de Monterrey y que van a complementar el crecimiento natural del mercado. Estos clientes de arrendamiento requieren, en la mayoría, acceso a infraestructura de recarga de calidad, bien ubicada y rápida. Antes no teníamos arrendamiento. Antes tampoco teníamos esta cantidad de conectores”, señala Germán Losada, cofundador y coCEO de la compañía.

La empresa considera que Nuevo León será el primer estado del norte del país donde podrá desplegar de manera completa este modelo de negocio.

La visión de largo plazo es aún más ambiciosa. Para los próximos cinco años, VEMO proyecta operar una flota de 55,000 vehículos eléctricos en México, una meta que implicaría inversiones cercanas a 1,500 millones de dólares.