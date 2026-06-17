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De cargadores a arrendamiento, VEMO invierte 825 millones de pesos para dominar el norte de México

Además de sumar 65 nuevos cargadores, la compañía apuesta por almacenamiento energético, mantenimiento especializado y una flota de 1,000 vehículos eléctricos para plataformas.
mié 17 junio 2026 03:04 PM
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La nueva electrolinera de VEMO en San Pedro Garza García es la más grande de la compañía en Nuevo León. (Tzuara de Luna)

San Pedro Garza, Nuevo León.- Conforme crece el parque vehicular eléctrico, las empresas del sector comienzan a competir por construir la infraestructura de recarga que sostendrá esa expansión. En ese contexto, VEMO eligió a Nuevo León como el centro de su estrategia para el norte del país y prepara una fuerte expansión de su red de carga.

La empresa mexicana especializada en soluciones de electromovilidad duplicará durante este año el número de cargadores para vehículos eléctricos en la entidad, con la incorporación de 65 nuevos conectores como parte de un plan de inversión de 825 millones de pesos.

La firma inauguró este miércoles su electrolinera más grande en Nuevo León, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García. En las próximas semanas abrirá una segunda estación en Monterrey. Entre ambas instalaciones sumarán 37 cargadores rápidos de 120 kilowatts, distribuidos en 21 y 16 conectores, respectivamente.

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Para finales de año, VEMO añadirá otras dos estaciones de recarga en el estado, consolidando a Nuevo León como el punto nodal de su estrategia de negocio en la región norte.

La expansión responde a una expectativa de crecimiento sostenido del mercado de vehículos eléctricos en México, particularmente en una entidad que se ha convertido en uno de los principales polos de adopción de estas tecnologías.

Roberto Rocha, co-fundador y co-ceo de VEMO, destaca que la estrategia de la empresa mexicana consiste en anticiparse a una demanda creciente. “Por ejemplo, entre 2024 y 2025 se duplicó la flota existente (a nivel nacional), y Nuevo León tiene un liderazgo muy importante. Nuestra apuesta es que esa tendencia de crecimiento en el mercado en general, principalmente en Monterrey, se vea acentuada”, comenta en entrevista con Expansión.

Más allá de los cargadores

La inversión no se limita a la infraestructura de recarga. El proyecto también incluye la puesta en marcha de un taller especializado para vehículos eléctricos y nuevas oficinas operativas.

El complejo cuenta con una superficie de 1,800 metros cuadrados y capacidad para dar mantenimiento a hasta 1,500 vehículos al mes, en una apuesta por desarrollar servicios complementarios alrededor de la movilidad eléctrica.

Según estimaciones de la empresa, la expansión de la red de recarga, la operación del taller y el crecimiento de VEMO Impulso —su programa de arrendamiento para conductores de plataformas como Uber y Didi— permitirán la generación de hasta 350 empleos directos e indirectos en Nuevo León.

La estrategia de VEMO busca construir un ecosistema integral que combine financiamiento, vehículos, mantenimiento e infraestructura de carga.

Como parte de ese modelo, la empresa planea desplegar al menos 1,000 vehículos eléctricos bajo esquemas de arrendamiento en la zona metropolitana de Monterrey, dirigidos principalmente a conductores de plataformas de movilidad.

“Estaremos haciendo un despliegue de al menos 1,000 vehículos eléctricos de arrendamiento que vienen a operar particularmente en la zona metropolitana de Monterrey y que van a complementar el crecimiento natural del mercado. Estos clientes de arrendamiento requieren, en la mayoría, acceso a infraestructura de recarga de calidad, bien ubicada y rápida. Antes no teníamos arrendamiento. Antes tampoco teníamos esta cantidad de conectores”, señala Germán Losada, cofundador y coCEO de la compañía.

La empresa considera que Nuevo León será el primer estado del norte del país donde podrá desplegar de manera completa este modelo de negocio.

La visión de largo plazo es aún más ambiciosa. Para los próximos cinco años, VEMO proyecta operar una flota de 55,000 vehículos eléctricos en México, una meta que implicaría inversiones cercanas a 1,500 millones de dólares.

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La apuesta por la resiliencia energética

La expansión de la electromovilidad en México ha estado impulsada principalmente por la llegada de fabricantes chinos. Actualmente, ocho de cada diez vehículos eléctricos vendidos en el país pertenecen a marcas afiliadas a la Electro Movilidad Asociación (EMA), agrupación integrada mayoritariamente por armadoras del gigante asiático.

Ese cambio en la composición del mercado ha llevado a VEMO a adaptar su infraestructura para ofrecer conectores de diferentes y atender distintos estándares tecnológicos.

“Estamos desarrollando una infraestructura de recarga y un footprint que atiende esa realidad del mercado, mayormente ocupado por conectores GBT, pero también observamos una participación relevante en NACS. Diría que alrededor del 70% del mercado es GBT”, explica Rocha.

La estrategia busca reducir riesgos comerciales en un entorno donde conviven vehículos provenientes de distintos mercados y con diferentes tecnologías de recarga.

Además de diversificar los conectores, la compañía también apuesta por fortalecer la seguridad energética de sus estaciones.

La nueva electrolinera de San Pedro Garza García contará con un sistema de almacenamiento compuesto por siete baterías BESS, diseñado para suministrar energía en momentos de alta demanda y reducir la exposición a las variaciones en los costos eléctricos.

“Nos van a dar resiliencia energética y también nos va a dar eficiencias desde un punto de vista del costo de electricidad, permitiendo de esa manera a nuestros clientes beneficiarse de mejores condiciones. Esto ayuda a no estar consumiendo energía directa del sistema eléctrico nacional en horas punta”, afirma Losada.

Aunque la empresa aún no revela sus planes de inversión para 2027, sí adelantó que la expansión continuará en otras ciudades del país.

Guadalajara figura entre los próximos mercados donde se desarrollarán centros de recarga de gran escala. También se encuentran bajo análisis plazas como Tijuana, dentro de una primera fase de crecimiento que posteriormente se extenderá a más ciudades.

“En Guadalajara estaremos lanzando centros de recarga. Todavía no tenemos fechas. También estaremos viendo otras ciudades como Tijuana en una primera fase para centros de recarga grande. Esto se va a extender a más ciudades en el 2027. Tendremos un plan que incluirá a más ciudades”, adelanta Rocha.

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