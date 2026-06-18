¿Cuándo inició la carrera de Campos?

La carrera de Jorge Campos se inició en 1988 jugando como delantero para los Pumas de la UNAM. Al tomar la posición de portero titular, los uniformes multicolores, inspirados en la cultura del surf de Acapulco, fueron su manera de conectar con el público.

Varios de los diseños fueron desarrollados con participación directa del propio Campos, quien buscaba reflejar una personalidad distinta a la de los guardametas tradicionales.

A décadas de su retiro, esos uniformes siguen apareciendo en reediciones, colaboraciones especiales y colecciones para aficionados, especialmente entre seguidores de la selección mexicana y comunidades latinas en Estados Unidos.

Campos fue una de las principales estrellas de la MLS en sus primeros años y uno de los futbolistas latinoamericanos más reconocidos del torneo. (@FIFAMuseum/ X)

A diferencia de otros exfutbolistas que apostaron por invertir en clubes, desarrollos inmobiliarios o empresas de gran escala, Campos construyó un modelo basado en el posicionamiento de su imagen.

Su trayectoria también anticipó una tendencia que hoy es común entre los deportistas de alto perfil que es convertir la popularidad obtenida durante la carrera profesional en una plataforma capaz de generar negocios a largo plazo.