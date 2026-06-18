Jorge Campos, el icono del futbol mexicano, aceptó la invitación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para ocupar su lugar en el palco durante el partido de México contra Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara.
A horas de que pueda disfrutar el partido desde este lugar privilegiado, Jorge Campos construyó una carrera marcada por sus coloridos uniformes, sus jugadas como delantero y portero, al mismo tiempo que diversos negocios.
Tras su retiro, el exseleccionado nacional encontró como comentarista, comercializando su imagen y negocios familiares una forma de hacer que su fortuna incrementara.
La carrera de Jorge Campos seinició en 1988 jugando como delantero para los Pumas de la UNAM. Al tomar la posición de portero titular, los uniformes multicolores, inspirados en la cultura del surf de Acapulco, fueron su manera de conectar con el público.
Varios de los diseños fueron desarrollados con participación directa del propio Campos, quien buscaba reflejar una personalidad distinta a la de los guardametas tradicionales.
A décadas de su retiro, esos uniformes siguen apareciendo en reediciones, colaboraciones especiales y colecciones para aficionados, especialmente entre seguidores de la selección mexicana y comunidades latinas en Estados Unidos.
A diferencia de otros exfutbolistas que apostaron por invertir en clubes, desarrollos inmobiliarios o empresas de gran escala, Campos construyó un modelo basado en el posicionamiento de su imagen.
Su trayectoria también anticipó una tendencia que hoy es común entre los deportistas de alto perfil que es convertir la popularidad obtenida durante la carrera profesional en una plataforma capaz de generar negocios a largo plazo.
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¿Cuáles son los negocios de Jorge Campos?
Tras su retiro, Campos mantuvo una fuerte relación con Acapulco, la ciudad donde creció y con la que ha estado vinculado tanto personal como profesionalmente. Parte de sus actividades empresariales se han desarrollado alrededor de negocios familiares relacionados con la gastronomía y el turismo, sectores que históricamente han sido fundamentales para la economía del puerto.
Uno de los proyectos más conocidos es el restaurante Los Brodys, impulsado junto con su familia. El establecimiento combina la oferta gastronómica con elementos ligados a la carrera del exportero , convirtiéndose en un punto de interés para aficionados que visitan la ciudad.
Campos mantiene su presencia en los medios de comunicación como comentarista y analista deportivo, además, su imagen ha sido utilizada en campañas de promoción turística y eventos relacionados con la recuperación económica de Acapulco tras fenómenos naturales recientes, como fue el huracán Otis en 2024.
Tan solo a mediados de abril de este año Jorge Campos y American Eagle tuvieron una colaboración para sacar una serie de prendas que estuvieron rondando los 400 hasta los 2,700 pesos y, hace unos días la marca Nike anunció oficialmente una colección oficial con el exfutbolista.
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¿Cuál fue su salario como futbolista?
A diferencia de los jugadores actuales de la Liga MX, que pueden percibir millones de dólares por temporada, Jorge Campos desarrolló la mayor parte de su carrera en una época donde los salarios del futbol mexicano eran considerablemente menores.
El propio exportero reveló que recibió una oferta del América para abandonar Pumas y que el salario propuesto rondaba entre 15,000 y 20,000 dólares mensuales, una cantidad que en aquel momento se encontraba entre las más altas del futbol nacional. Campos rechazó la propuesta por su vínculo con el club universitario, donde se había convertido en figura e ídolo.
Su posterior llegada a la Major League Soccer con el LA Galaxy también le permitió acceder a mejores condiciones económicas, aunque no se conocen cifras oficiales de esos contratos, Campos fue una de las principales estrellas de la MLS en sus primeros años y uno de los futbolistas latinoamericanos más reconocidos del torneo.