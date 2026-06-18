El empresario detrás del SoFi Stadium

Ubicado en Inglewood, California, a pocos kilómetros del centro de Los Ángeles, el recinto es la casa de los Rams y los Chargers de la NFL. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes, cuando Los Ángeles, a pesar de no tener un equipo de fútbol americano, era el mayor mercado estadounidense.

Kroenke es el empresario detrás del SoFi Stadium, tiene 78 años y una fortuna cercana a los 27 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Su riqueza comenzó en la industria de bienes raíces y se consolidó con su matrimonio con Ann Walton Kroenke, heredera del imperio Walmart.

En 2014, el empresario estadounidense y dueño de múltiples equipos deportivos compró terrenos alrededor del antiguo Hollywood Park Racetrack, un histórico hipódromo ubicado en Inglewood.

Tras su adquisición, el objetivo era transformar ese antiguo recinto en un complejo deportivo y de entretenimiento capaz de atraer nuevamente al fútbol americano profesional a la ciudad.

Sin embargo, el proyecto no se limitó a un estadio. Kroenke imaginó un distrito completo que integrara viviendas, oficinas, comercios, hoteles y espacios de entretenimiento alrededor del recinto deportivo.