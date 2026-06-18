Mientras las selecciones de Suiza y Bosnia-Herzegovina buscan romper el empate en su grupo, el encuentro también servirá para mostrar una de las inversiones privadas más ambiciosas del mundo deportivo.
El partido se disputa en el SoFi Stadium, ubicado en California, Estados Unidos , el cual ha albergado desde la final de la Concacaf de 2023 hasta los conciertos de Taylor Swift, Shakira y Beyoncé.
Ubicado en Inglewood, California, a pocos kilómetros del centro de Los Ángeles, el recinto es la casa de los Rams y los Chargers de la NFL. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes, cuando Los Ángeles, a pesar de no tener un equipo de fútbol americano, era el mayor mercado estadounidense.
Kroenke es el empresario detrás del SoFi Stadium, tiene 78 años y una fortuna cercana a los 27 mil millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Su riqueza comenzó en la industria de bienes raíces y se consolidó con su matrimonio con Ann Walton Kroenke, heredera del imperio Walmart.
En 2014, el empresario estadounidense y dueño de múltiples equipos deportivos compró terrenos alrededor del antiguo Hollywood Park Racetrack, un histórico hipódromo ubicado en Inglewood.
Tras su adquisición, el objetivo era transformar ese antiguo recinto en un complejo deportivo y de entretenimiento capaz de atraer nuevamente al fútbol americano profesional a la ciudad.
Sin embargo, el proyecto no se limitó a un estadio. Kroenke imaginó un distrito completo que integrara viviendas, oficinas, comercios, hoteles y espacios de entretenimiento alrededor del recinto deportivo.
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Un proyecto de 5,500 millones de dólares
El presupuesto inicial del proyecto rondaba los 2,600 millones de dólares, pero las modificaciones de diseño, las complejidades de ingeniería, los retrasos en la construcción y la magnitud del proyecto elevaron la cifra hasta aproximadamente 5,500 millones de dólares, convirtiéndolo en el estadio más costoso de la historia.
A diferencia de otros recintos deportivos estadounidenses, el financiamiento fue prácticamente privado y estuvo respaldado por Kroenke y su grupo empresarial, Kroenke Sports & Entertainment.
Esta cifra supera ampliamente el costo de muchos estadios construidos para Mundiales y Juegos Olímpicos en las últimas décadas. En comparación con otros estadios sede del Mundial 2026, el estadio de Monterrey tuvo una inversión de aproximadamente 205 millones de dólares.
El mayor reto en la construcción del SoFi Stadium fue su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), cuyas restricciones de altura obligaron a los ingenieros a construir buena parte del estadio por debajo del nivel del suelo.
La estructura incorpora una cubierta translúcida que protege a los espectadores sin cerrar completamente el recinto. También cuenta con el llamado Infinity Screen, una pantalla de video de 360 grados considerada una de las más grandes del deporte mundial.
El estadio tiene capacidad para más de 70,000 espectadores, aunque puede ampliarse para superar los 100,000 asistentes en eventos especiales.
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¿Cuándo se inauguró?
La construcción del estadio concluyó en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, por lo que sus primeros partidos se disputaron sin público. Los aficionados tuvieron que esperar hasta 2021 para vivir plenamente la experiencia del nuevo recinto.
El 14 de agosto de 2021, los Rams y los Chargers protagonizaron un partido de pretemporada que marcó el primer evento deportivo con público en la historia del estadio. Cerca de 69,000 aficionados asistieron al encuentro, convirtiéndose en los primeros espectadores en experimentar en vivo el recinto más caro jamás construido.
Un mes después, se realizó el primer partido de temporada regular con aficionados, en el que se registró la asistencia de más de 70,000 personas en una noche que muchos dentro de la organización describieron como la verdadera inauguración del estadio.
En apenas unos años, el SoFi Stadium ha acumulado una lista de eventos que muchos recintos tardan décadas en conseguir, ya que fue sede del Super Bowl LVI en 2022, recibirá otro Super Bowl en 2027 y será una de las principales sedes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.