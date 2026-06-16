Para la industria de la electrónica de consumo, el torneo llega en un momento de expansión, la firma internacional de investigación de mercado y consultoría estratégica, IMARC Group, refiere que el tamaño del mercado de televisores en México alcanzó los 5,200 millones de dólares en 2025 y proyecta que llegue a 10,700 millones para 2034. En el primer trimestre de 2026, los envíos globales de televisores crecieron 6% anual hasta 50.3 millones de unidades, según la consultora Omdia , que señala que los fabricantes y minoristas incrementaron inventarios anticipando la demanda mundialista. Latinoamérica registró un crecimiento de 12% en envíos en ese período, y Norteamérica, de 11%.

“El mercado chino lidera la adopción de televisores LED RGB, pero esto se debe principalmente a la temprana introducción de modelos de TCL y Hisense, antes que en otras regiones del mundo”, afirmó Matthew Rubin, director de investigación de televisores en Omdia. “Con la presentación de muchos más modelos antes del Mundial, se espera que el volumen de envíos de esta tecnología aumente rápidamente”.

El VAR también tiene marca

Hisense, patrocinador oficial de la FIFA desde 2016, no se conformó con aparecer en los paneles perimetrales de los estadios. Para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, torneo que funciona como preámbulo y laboratorio del Mundial, se convirtió en el proveedor exclusivo de las pantallas utilizadas en la sala del Árbitro Asistente de Vídeo (VAR) del Centro Internacional de Transmisión.

Fue la primera vez en la historia que la FIFA otorgó en exclusiva a un socio los derechos de marca sobre los monitores del VAR, una distinción que la empresa no tardó en capitalizar comercialmente.

La tecnología detrás de esas pantallas es RGB MiniLED, una configuración que combina subpíxeles rojo, verde y azul independientes para lograr una reproducción del color más precisa y un control granular de la luminosidad. En la sala del VAR, los árbitros analizan jugadas en fracciones de segundo bajo condiciones de iluminación controlada, y cualquier distorsión en el color o demora en la respuesta puede afectar una decisión.

Ahora, con la llegada del Mundial, esa misma tecnología ya está disponible para el consumidor final. Hisense comenzó a desplegar televisores RGB MiniLED en su catálogo premium, una línea con la que busca diferenciarse en un mercado cada vez más competido con marcas como Samsung, LG y TCL.

