La dependencia detalló a este medio que, de acuerdo con un informe presentado por ViX, las fallas registradas durante la transmisión del partido entre Colombia y Uzbekistán afectaron principalmente a los usuarios que accedieron al servicio a través de Prime Video. Según la plataforma, el incidente se originó por un problema de comunicación entre ambos servicios de streaming.

ViX mantiene acuerdos comerciales con plataformas como Prime Video, mediante los cuales los usuarios pueden acceder al catálogo de contenidos de TelevisaUnivision a través de ofertas o suscripciones integradas. Es por esta vía que parte de la audiencia consume los eventos deportivos transmitidos por ViX.

Prime Video, por su parte, reconoció a este medio el fallo pero aseguró que fue corregido mientras el partido aún se desarrollaba y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados. Asimismo, indicó que los clientes que requieran apoyo relacionado con su cuenta pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Amazon para recibir asistencia.

Por primera vez, gran parte de la experiencia del Mundial fue trasladada hacia plataformas de streaming y aplicaciones deportivas vinculadas a las televisoras tradicionales. La apuesta responde a una transformación acelerada de los hábitos de consumo, donde cada vez más espectadores prefieren seguir los eventos deportivos desde teléfonos móviles, televisores conectados y dispositivos digitales.

Pero ViX desde que se inició el Mundial ha presentado fallas. Durante las primeras horas del torneo, redes sociales se llenaron de reportes de usuarios que denunciaban dificultades para acceder a la plataforma, interrupciones en la transmisión y mensajes relacionados con fallas en los servidores.

TelevisaUnivision reconoció en ese momento, mediante una tarjeta informativa difundida en su cuenta oficial de X, que enfrentó problemas técnicos durante la transmisión, aunque aseguró haberlos corregido posteriormente.