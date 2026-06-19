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El mercado de la cerveza sin alcohol crece y Sans busca escalar de 40,000 a 200,000 botellas

Con un portafolio de seis estilos y presencia en más de 200 centros de consumo, Sans busca convertirse en la principal marca mexicana de cerveza sin alcohol.
vie 19 junio 2026 04:27 PM
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La marca Sans desarrolló diferentes estilos de cerveza sin alcohol. (Foto: Cortesía. )

La cerveza sin alcohol no es más un producto de nicho para consumidores que no podían beber. Hoy, la categoría atrae a personas que buscan moderar su consumo, mantener hábitos más saludables o simplemente alternar bebidas alcohólicas sin renunciar al sabor de una cerveza tradicional.

En este contexto surgió Sans, una startup mexicana que busca capitalizar el crecimiento de la categoría a partir de una propuesta centrada exclusivamente en cerveza sin alcohol y en un portafolio que replica estilos tradicionalmente asociados a la cerveza artesanal.

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La cervecera fue fundada en 2022 por Manuel Castro y Ricardo Tinajero, luego de que Castro dejara de consumir alcohol y detectara que la oferta disponible en el mercado mexicano era limitada. La empresa surge en un contexto en el que el mercado global de cerveza sin alcohol podría alcanzar un valor de 57,870 millones de dólares en 2030, según Fortune Business Insights .

“Queríamos traer una cerveza que realmente supiera a cerveza, pero que no tuviera los efectos del alcohol. Que el consumidor pudiera tener toda la experiencia y todo el sabor sin los efectos del alcohol”, explica Manuel Castro, cofundador de Sans.

La compañía se constituyó formalmente en junio de 2022. Los primeros 18 meses estuvieron dedicados al desarrollo del producto, mientras los fundadores invirtieron ese tiempo en investigación, pruebas y formulaciones hasta encontrar recetas capaces de reproducir la experiencia sensorial de una cerveza convencional.

El producto llegó al mercado a finales de 2023 mediante una prueba controlada en restaurantes y centros de consumo seleccionados de la Ciudad de México. La lógica era sencilla: si existía recompra, existía mercado.

La respuesta de los consumidores permitió a la compañía iniciar operaciones formales en enero de 2024 y desde entonces la empresa ha registrado crecimientos de triple dígito. “Casi hemos duplicado las ventas año contra año. El primer año vendimos alrededor de dos millones de pesos, el segundo cuatro millones y este año esperamos alcanzar los ocho millones”, señala Manuel Castro.

El crecimiento también se refleja en el volumen de ventas. Durante el primer trimestre del año, la empresa vendió alrededor de 40,000 cervezas en México y proyecta cerrar el segundo trimestre con cerca de 55,000 unidades adicionales. La expectativa para 2026 es superar las 200,000 unidades.

Para Castro, el avance de la categoría responde a una transformación más profunda en los hábitos de consumo. Las generaciones más jóvenes muestran una menor afinidad hacia el alcohol y buscan opciones que les permitan socializar sin los efectos asociados al consumo tradicional. Al mismo tiempo, consumidores de mayor edad incorporan alternativas sin alcohol como parte de estilos de vida enfocados en el bienestar.

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“Vemos mucho interés de la generación Z alrededor de la marca, pero quienes más consumen son los millennials, particularmente personas entre 35 y 45 años. También vemos consumidores de entre 45 y 55 años. Esto nos habla de que no es una moda, sino una tendencia que está permeando en diferentes generaciones”, afirma el emprendedor.

Más estilos sin alcohol

Sans también busca ampliar las ocasiones de consumo. Mientras buena parte de las propuestas sin alcohol del mercado se concentra en uno o dos estilos, la empresa mexicana ha desarrollado un portafolio de seis variedades.

Actualmente comercializa cervezas estilo IPA, Golden Ale, lager y stout como parte de su oferta principal. A estas se suman una Ultra, orientada a consumidores interesados en productos bajos en calorías, y una Gose, dirigida a quienes están más familiarizados con estilos de especialidad.

La versión Ultra, por ejemplo, contiene actualmente menos de 35 calorías por porción, y la siguiente reformulación reducirá ese nivel a menos de 29 calorías, una cifra inferior a la de muchas cervezas ultraligeras con alcohol disponibles en el mercado.

“Tradicionalmente, quien buscaba una cerveza sin alcohol tenía una sola opción. Nosotros hemos tratado de llevar al anaquel y a los centros de consumo opciones diferentes para que exista un estilo para cada persona que disfruta la cerveza”, explica Manuel Castro.

La amplitud del portafolio también ha permitido a la compañía diversificar su presencia en distintos canales de venta. Con puntos de distribución como La Comer y City Market, Sans tiene presencia en más de 200 centros de consumo, entre restaurantes, bares y hoteles.

La empresa ha encontrado oportunidades en segmentos que inicialmente no contemplaba, como bares y centros nocturnos, donde algunos consumidores utilizan sus cervezas para alternar con bebidas alcohólicas y reducir su consumo total durante una salida.

“Hemos descubierto que muchas personas no necesariamente quieren dejar de tomar. Lo que quieren es tomar menos. Alternan una bebida alcohólica con una Sans porque buscan sentirse mejor al día siguiente o simplemente moderar el consumo”, explica el cofundador.

La construcción de este mercado también ha requerido una labor constante de educación. La empresa trabaja directamente con meseros, bartenders y personal de piso para explicar las características del producto y promover recomendaciones entre los consumidores. Además, realiza degustaciones y catas en puntos de venta con el objetivo de incentivar la prueba.

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“Cuando la gente prueba Sans es cuando se convence. Ahí vemos cómo las ventas se disparan porque el consumidor descubre que realmente sabe a cerveza”, asegura Castro.

El salto a Estados Unidos

Aunque la cervecera Sans ha recibido propuestas para expandirse hacia otros países de América Latina, su siguiente paso internacional será Estados Unidos. Por ello, la compañía desarrolla un programa piloto en una ciudad de ese país para evaluar variables relacionadas con distribución, canales y comportamiento del consumidor.

Para Sans, el mercado estadounidense representa una oportunidad doble: aprovechar el crecimiento de la categoría de cerveza sin alcohol y capitalizar el posicionamiento que ya tiene la cerveza mexicana entre los consumidores de ese país.

“Queremos ser la marca de cerveza sin alcohol premium más grande de México y la cerveza sin alcohol mexicana más vendida en Estados Unidos”, concluye Manuel Castro.

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