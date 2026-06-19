La cervecera fue fundada en 2022 por Manuel Castro y Ricardo Tinajero, luego de que Castro dejara de consumir alcohol y detectara que la oferta disponible en el mercado mexicano era limitada. La empresa surge en un contexto en el que el mercado global de cerveza sin alcohol podría alcanzar un valor de 57,870 millones de dólares en 2030, según Fortune Business Insights .

“Queríamos traer una cerveza que realmente supiera a cerveza, pero que no tuviera los efectos del alcohol. Que el consumidor pudiera tener toda la experiencia y todo el sabor sin los efectos del alcohol”, explica Manuel Castro, cofundador de Sans.

La compañía se constituyó formalmente en junio de 2022. Los primeros 18 meses estuvieron dedicados al desarrollo del producto, mientras los fundadores invirtieron ese tiempo en investigación, pruebas y formulaciones hasta encontrar recetas capaces de reproducir la experiencia sensorial de una cerveza convencional.

El producto llegó al mercado a finales de 2023 mediante una prueba controlada en restaurantes y centros de consumo seleccionados de la Ciudad de México. La lógica era sencilla: si existía recompra, existía mercado.

La respuesta de los consumidores permitió a la compañía iniciar operaciones formales en enero de 2024 y desde entonces la empresa ha registrado crecimientos de triple dígito. “Casi hemos duplicado las ventas año contra año. El primer año vendimos alrededor de dos millones de pesos, el segundo cuatro millones y este año esperamos alcanzar los ocho millones”, señala Manuel Castro.

El crecimiento también se refleja en el volumen de ventas. Durante el primer trimestre del año, la empresa vendió alrededor de 40,000 cervezas en México y proyecta cerrar el segundo trimestre con cerca de 55,000 unidades adicionales. La expectativa para 2026 es superar las 200,000 unidades.

Para Castro, el avance de la categoría responde a una transformación más profunda en los hábitos de consumo. Las generaciones más jóvenes muestran una menor afinidad hacia el alcohol y buscan opciones que les permitan socializar sin los efectos asociados al consumo tradicional. Al mismo tiempo, consumidores de mayor edad incorporan alternativas sin alcohol como parte de estilos de vida enfocados en el bienestar.