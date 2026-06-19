“Vemos mucho interés de la generación Z alrededor de la marca, pero quienes más consumen son los millennials, particularmente personas entre 35 y 45 años. También vemos consumidores de entre 45 y 55 años. Esto nos habla de que no es una moda, sino una tendencia que está permeando en diferentes generaciones”, afirma el emprendedor.
Más estilos sin alcohol
Sans también busca ampliar las ocasiones de consumo. Mientras buena parte de las propuestas sin alcohol del mercado se concentra en uno o dos estilos, la empresa mexicana ha desarrollado un portafolio de seis variedades.
Actualmente comercializa cervezas estilo IPA, Golden Ale, lager y stout como parte de su oferta principal. A estas se suman una Ultra, orientada a consumidores interesados en productos bajos en calorías, y una Gose, dirigida a quienes están más familiarizados con estilos de especialidad.
La versión Ultra, por ejemplo, contiene actualmente menos de 35 calorías por porción, y la siguiente reformulación reducirá ese nivel a menos de 29 calorías, una cifra inferior a la de muchas cervezas ultraligeras con alcohol disponibles en el mercado.
“Tradicionalmente, quien buscaba una cerveza sin alcohol tenía una sola opción. Nosotros hemos tratado de llevar al anaquel y a los centros de consumo opciones diferentes para que exista un estilo para cada persona que disfruta la cerveza”, explica Manuel Castro.
La amplitud del portafolio también ha permitido a la compañía diversificar su presencia en distintos canales de venta. Con puntos de distribución como La Comer y City Market, Sans tiene presencia en más de 200 centros de consumo, entre restaurantes, bares y hoteles.
La empresa ha encontrado oportunidades en segmentos que inicialmente no contemplaba, como bares y centros nocturnos, donde algunos consumidores utilizan sus cervezas para alternar con bebidas alcohólicas y reducir su consumo total durante una salida.
“Hemos descubierto que muchas personas no necesariamente quieren dejar de tomar. Lo que quieren es tomar menos. Alternan una bebida alcohólica con una Sans porque buscan sentirse mejor al día siguiente o simplemente moderar el consumo”, explica el cofundador.
La construcción de este mercado también ha requerido una labor constante de educación. La empresa trabaja directamente con meseros, bartenders y personal de piso para explicar las características del producto y promover recomendaciones entre los consumidores. Además, realiza degustaciones y catas en puntos de venta con el objetivo de incentivar la prueba.