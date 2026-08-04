Caen 1.7 millones de líneas celulares por el registro obligatorio

Entre abril y junio de 2026 desaparecieron 1.7 millones de líneas activas, mientras que la pérdida acumulada en lo que va del año asciende a 4.9 millones, de acuerdo con un análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
El ajuste ocurre mientras avanza la implementación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, un proceso que obliga a los usuarios a vincular su línea con su CURP para mantener el servicio.
Aunque se redujo el número de accesos, el consumo de datos y los ingresos de las empresas continuaron creciendo.
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El registro ya comenzó a reducir la base de usuarios
El informe Telecomunicaciones Móviles al 2T-2026: De Volumen a Valor en el Proceso de Depuración Regulatoria, elaborado por The CIU, señala que al cierre del segundo trimestre del año México contabilizó 157.1 millones de líneas móviles activas, apenas 0.8% más que hace un año, pero con una disminución de 1.7 millones respecto al trimestre previo.
La mayor parte del ajuste corresponde al segmento de prepago, donde históricamente se concentran las líneas de menor uso y aquellas que no completaron el proceso de registro obligatorio.
En términos acumulados, el mercado pasó de 162 millones de líneas en diciembre de 2025 a 157.1 millones en junio de 2026, una reducción de 4.9 millones de accesos.
El reporte precisa que la cifra considera a todos los operadores del país, incluidos más de 170 Operadores Móviles Virtuales (OMV) y esto responde directamente al proceso de vinculación de líneas exigido por la nueva regulación.
La nueva legislación establece que todas las líneas móviles deberán quedar vinculadas a la identidad de su titular mediante el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Las autoridades fijaron un periodo para que los usuarios realicen el trámite y, una vez concluido ese plazo, los operadores deberán comenzar la suspensión y posterior cancelación de las líneas que no hayan sido registradas.
El registro se realizará de manera escalonada según el último dígito del número telefónico:
0: hasta el 15 de agosto
1: hasta el 31 de agosto
2: hasta el 15 de septiembre
3: hasta el 30 de septiembre
4: hasta el 15 de octubre
5: hasta el 31 de octubre
6: hasta el 15 de noviembre
7: hasta el 30 de noviembre
8: hasta el 15 de diciembre
9: hasta el 31 de diciembre
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Menos líneas, pero más ingresos para las empresas
A pesar de contar con menos usuarios activos, el mercado móvil siguió creciendo en valor, ya que en el segundo trimestre de 2026, los operadores generaron 97,506 millones de pesos en ingresos, un crecimiento anual de 5.3%.
La principal razón fue el aumento en el consumo de datos móviles y la migración de usuarios hacia planes de mayor valor, especialmente en pospago.
El Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) alcanzó 151.4 pesos mensuales, un incremento anual de 6.4%, el mayor registrado desde el primer trimestre de 2021.
Según The CIU, también influyó la eliminación de líneas de muy bajo consumo, lo que elevó el gasto promedio de los usuarios que permanecen activos.
Transición importante en la telefonía móvil
Durante años el crecimiento se midió por la incorporación de nuevas líneas, sin embargo, ahora se desplazó hacia el valor generado por cada usuario.
Aunque el registro obligatorio provocó una reducción histórica en la base de líneas móviles, el consumo de datos creció 5.6% anual, impulsado por planes con mayores capacidades y por el incremento en el uso de servicios digitales, favorecido incluso por el arranque de la Copa Mundial de Futbol.
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Para The CIU, una vez concluido el proceso de depuración y cancelación de líneas no registradas, el mercado volverá a una etapa de estabilidad, apoyado en usuarios con mayor consumo y en servicios de mayor valor agregado.