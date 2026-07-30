CFE resiente efecto cambiario y reduce 43.3% su utilidad neta en el segundo trimestre

El tipo de cambio presiona las utilidades

La CFE explicó que el principal factor detrás de la disminución de sus ganancias fue el menor efecto favorable de la fluctuación cambiaria.

“La utilidad por fluctuación cambiaria fue de 21,321 millones de pesos, 63% menor que los 57,704 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2025, cuyo efecto respondió al tipo de cambio sobre los compromisos que se tienen en moneda extranjera”, señaló la empresa en su reporte trimestral.

La reducción de este ingreso financiero tuvo un impacto directo sobre la utilidad neta, pese a que la operación del negocio mostró una evolución positiva durante el periodo.

Los ingresos retroceden ligeramente

Los ingresos totales de la empresa sumaron 172,570 millones de pesos, una disminución de 1.2% respecto a los 174,744 millones de pesos reportados un año antes.

La empresa atribuyó esta variación principalmente a la baja en los precios promedio del gas natural, combustible que además de utilizar para la generación eléctrica comercializa entre clientes industriales y empresas privadas de generación.

Las ventas de energía eléctrica permanecieron prácticamente estables, al ubicarse en 244,519 millones de pesos.

Menores costos impulsan la operación

En materia operativa, la empresa logró contener sus costos gracias al menor precio del gas natural.

El costo de ventas registró una variación marginal de 0.8%, al pasar de 45,645 millones de pesos a 46,020 millones de pesos en comparación anual.

Por su parte, los costos de operación disminuyeron en 17,022 millones de pesos, equivalente a una reducción de 6%, también favorecidos por el comportamiento del mercado del gas natural.

Como resultado, la utilidad de operación aumentó 15.2%, hasta alcanzar 72,158 millones de pesos.

El EBITDA ascendió a 119,022 millones de pesos, el nivel más alto para un segundo trimestre desde 2018, con un margen de 35.8%, reflejando una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa.

Deuda financiera casi sin cambios

En cuanto a su posición financiera, la deuda de corto y largo plazo mostró una reducción marginal.

Al cierre de junio, los pasivos financieros se ubicaron en 481,448 millones de pesos, frente a los 482,963 millones de pesos reportados al cierre de 2025, lo que representa una disminución de apenas 0.3%.

En contraste, las cuentas por pagar a proveedores y contratistas aumentaron durante el semestre.

El saldo de estos pasivos alcanzó 74,499 millones de pesos, un incremento de 10.5% respecto a los 67,362 millones de pesos registrados al cierre del año pasado.

Aunque la empresa logró mejorar su rentabilidad operativa mediante una reducción de costos, el impacto de la fluctuación cambiaria sobre sus obligaciones en moneda extranjera terminó por reflejarse en una disminución significativa de la utilidad neta durante el segundo trimestre.

