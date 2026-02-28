Irán cierra el estrecho de Ormuz

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó a la AFP esta información. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos, los buques recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán afirma que "ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz".

Según la Agencia Internacional de Energía, el estrecho de Ormuz es uno de los puntos de tránsito más importantes para el comercio de energía. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo.

La Administración de Información Energética de EU ha advertido que cualquier interrupción tendría efectos inmediatos en los mercados globales. Asia sería la región más vulnerable.

El 82% del petróleo que pasa por el estrecho se dirige a Asia. China, India, Japón y Corea del Sur absorben casi el 70% de ese volumen, por lo que un cierre elevaría precios y pondría en riesgo su suministro.

Israel prevé más ataques

El ejército israelí pidió este sábado por la noche a los habitantes de un área industrial de Isfahán, en el centro de Irán, que desalojen la zona ante la posibilidad de ataques inminentes.

"Alerta inmediata para todas las personas presentes en la zona industrial 'Jey' en la región de Isfahán", se lee en un mensaje en la cuenta X en persa del ejército israelí, acompañado de un mapa que localiza el área.

"En los próximos minutos, el ejército israelí atacará infraestructuras militares situadas en esta zona", añade el mensaje, en el que se pide a la población que evacúe "de inmediato".

