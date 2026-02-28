Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Irán cierra el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirman que el estrecho de Ormuz es inseguro debido a los ataques de Israel y de Estados Unidos y que fue cerrado a los barcos este sábado.
sáb 28 febrero 2026 12:11 PM
Irán cierra el estrecho de Ormuz
EU e Israel decidieron bombardear Irán la madrugada de este sábado. (LEONARDO MUNOZ/AFP)
Publicidad

"Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento", indicó la agencia de prensa Tasnim. "Con el cese del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado", agregó.

Decenas de muertos, vuelos cancelados y 20 provincias de Irán quedan afectados tras ataque de EU-Israel
Internacional

Decenas de muertos, vuelos cancelados y 20 provincias de Irán quedan afectados tras ataque de EU-Israel

Publicidad

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó a la AFP esta información. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos, los buques recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán afirma que "ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz".

Según la Agencia Internacional de Energía, el estrecho de Ormuz es uno de los puntos de tránsito más importantes para el comercio de energía. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo.

La Administración de Información Energética de EU ha advertido que cualquier interrupción tendría efectos inmediatos en los mercados globales. Asia sería la región más vulnerable.

El 82% del petróleo que pasa por el estrecho se dirige a Asia. China, India, Japón y Corea del Sur absorben casi el 70% de ese volumen, por lo que un cierre elevaría precios y pondría en riesgo su suministro.

Israel prevé más ataques

El ejército israelí pidió este sábado por la noche a los habitantes de un área industrial de Isfahán, en el centro de Irán, que desalojen la zona ante la posibilidad de ataques inminentes.

"Alerta inmediata para todas las personas presentes en la zona industrial 'Jey' en la región de Isfahán", se lee en un mensaje en la cuenta X en persa del ejército israelí, acompañado de un mapa que localiza el área.

"En los próximos minutos, el ejército israelí atacará infraestructuras militares situadas en esta zona", añade el mensaje, en el que se pide a la población que evacúe "de inmediato".

Publicidad

Tags

Irán Donald Trump Benjamin Netanyahu petróleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad