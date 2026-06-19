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Volkswagen apuesta por un Amarok con motor V6 para desafiar a Toyota Tacoma y Ford Ranger Raptor

La nueva motorización turbodiésel de seis cilindros llegará en tres versiones y la marca prevé que aporte hasta 60% de las ventas del modelo hacia finales de año.
vie 19 junio 2026 09:06 AM
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La nueva Amarok V6 Diésel incorpora un motor turbodiésel de 3.0 litros, 250 caballos de fuerza y 600 Nm de torque. (Ivet Rodríguez )

Volkswagen quiere que Amarok deje de ser vista únicamente como una pickup para el trabajo. Con la llegada de una nueva motorización V6 turbodiésel, la armadora alemana busca fortalecer su presencia en la parte alta del segmento de pickups medianas y convertir al modelo en uno de los principales impulsores de crecimiento de su división de vehículos comerciales en México.

La marca lanzó las versiones Style Diésel, PanAmericana Diésel y una edición especial denominada Dark Label Diésel, todas basadas en la segunda generación de Amarok desarrollada en conjunto con Ford y fabricada en Sudáfrica.

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Con esta incorporación, Volkswagen busca fortalecer la presencia de Amarok en un segmento estratégico. De acuerdo con Édgar Rondero, director de Volkswagen Vehículos Comerciales México, las pickups medianas representan la mitad del mercado de vehículos comerciales, un segmento que a su vez equivale a alrededor de 22% de las ventas totales de vehículos en el país.

La nueva motorización se suma a la oferta de motores de cuatro cilindros a gasolina y diésel que llegó al mercado mexicano a finales de 2024, cuando Volkswagen introdujo la segunda generación de Amarok importada desde Sudáfrica.

La decisión marcó entonces un nuevo capítulo para un modelo que durante casi 14 años se comercializó en México desde Argentina y que ahora busca reposicionarse en la zona premium del mercado.

Un motor para competir en la parte alta

El nuevo propulsor es un V6 turbodiésel de tres litros que desarrolla 184 kW, equivalentes a aproximadamente 250 caballos de fuerza, y un torque máximo de 600 Newton-metro. Está asociado a una transmisión automática de 10 velocidades y a un sistema de tracción integral 4Motion.

Carlos Villegas, responsable de Producto y Conversiones de Volkswagen Vehículos Comerciales, destacó que la principal novedad del modelo radica precisamente en esta motorización.

“Lo más sorprendente de este motor es que alcanza un torque máximo de 600 Nm, que finalmente para todas las prestaciones y todas las características off road con las que está equipado el vehículo, pues realmente es impresionante”, afirmó.

Durante una prueba de manejo realizada en la autopista México-Toluca y en carreteras secundarias rumbo a Valle de Bravo, una ruta ubicada a unos 2,600 metros sobre el nivel del mar, la Amarok V6 mostró una respuesta consistente en aceleraciones, rebases y ascensos prolongados, condiciones que suelen exigir más a los motores debido a la altitud. La pickup mantuvo una entrega de potencia lineal y suficiente para mover con soltura el vehículo en distintos escenarios de conducción.

En los tramos más deteriorados del recorrido, marcados por baches, ondulaciones y superficies irregulares, la suspensión absorbió adecuadamente las imperfecciones del camino sin comprometer el confort de marcha. La experiencia se complementó con una cabina bien aislada del ruido exterior, donde el sonido del motor, del viento y de la rodadura permaneció contenido incluso a velocidades de autopista.

Rondero señaló que la motorización V6 constituye un elemento diferenciador dentro del segmento.

“La competencia normalmente tiene motores de cuatro cilindros o tiene algunas otras variantes entre gasolina y diésel. Este motor que nosotros estamos ofreciendo no lo tiene la competencia, por eso hablamos de que realmente es un diferenciador”, dijo.

La estrategia apunta a competir contra las versiones más equipadas de modelos como Toyota Tacoma y Ford Ranger, esta última construida sobre la misma plataforma que Amarok como resultado de la alianza global entre ambas compañías.

“Realmente nuestro Amarok se posiciona en la parte alta de la pirámide. Lo comparamos con las versiones equipadas de Tacoma o con las versiones Wildtrak y Raptor de Ranger”, explicó el directivo.

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Más orientada al estilo de vida

Volkswagen busca que Amarok deje de percibirse exclusivamente como una herramienta de trabajo y gane terreno entre clientes que combinan actividades laborales con un uso recreativo y familiar.

“Es un vehículo que tú puedes utilizar para funciones de trabajo, para funciones un poquito rudas, pero también es un vehículo que puedes utilizar para ir a dejar a los niños o para ir a hacer el súper. Es un vehículo súper versátil”, comentó Rondero.

La apuesta parece alinearse con la evolución del mercado mexicano, donde las pickups de doble cabina han ganado popularidad como vehículos de uso mixto y de estilo de vida.

Bajo esa lógica, Volkswagen estima que la nueva variante V6 se convertirá rápidamente en una de las configuraciones más demandadas de la gama.

“Pensamos que debería generar más o menos entre 50 y 60% del volumen de ventas de Amarok durante lo que resta del año”, señaló Rondero.

Actualmente, Amarok aporta alrededor de 16% de las ventas de Volkswagen Vehículos Comerciales en México.

Equipamiento premium

Además de la nueva motorización, la gama Amarok incorpora una oferta de equipamiento orientada al segmento premium.

Todas las versiones cuentan con faros IQ.Light, cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, pantalla central de 12 pulgadas, sistema de sonido Harman Kardon, volante multifunción forrado en piel y rines de aleación ligera de entre 18 y 21 pulgadas.

La edición especial Dark Label añade detalles estéticos específicos, entre ellos rines de 20 pulgadas en color negro mate, parrilla, estribos y barras deportivas terminadas en negro, además de una cubierta flexible para la zona de carga e interiores exclusivos.

La versión Panamericana incorpora elementos orientados a la conducción todoterreno, mientras que la tope de gama Aventura añade una cubierta eléctrica para la batea y rines de 21 pulgadas.

Precios y versiones

La gama Amarok 2026 quedó conformada por cinco versiones:

  • Style Gasolina: 930,000 pesos.
  • Style Diésel: 950,000 pesos.
  • Dark Label V6 Diésel: 1,047,000 pesos.
  • PanAmericana V6 Diésel: 1,107,000 pesos.
  • Aventura V6 Diésel: 1,177,000 pesos.

Crecer en un mercado más competido

La llegada del V6 ocurre en un momento en que el mercado mexicano recibe cada vez más competidores, incluidos fabricantes japoneses y chinos que han ampliado su oferta de pickups.

Para Volkswagen, la respuesta no pasa por una guerra de precios, sino por fortalecer el valor agregado de sus productos.

“Nuestra estrategia es mantener el valor de nuestros productos, ofrecer un servicio postventa muy robusto y tener una relación muy cercana con nuestros clientes para entender qué necesitan y cómo podemos apoyarlos”, afirmó Rondero.

Como parte de esa propuesta, la marca ofrece garantía de cinco años o 200,000 kilómetros, asistencia vial durante tres años, protección de llantas por cinco años y una red de 100 talleres especializados en el país.

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Volkswagen AG

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