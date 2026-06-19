Con esta incorporación, Volkswagen busca fortalecer la presencia de Amarok en un segmento estratégico. De acuerdo con Édgar Rondero, director de Volkswagen Vehículos Comerciales México, las pickups medianas representan la mitad del mercado de vehículos comerciales, un segmento que a su vez equivale a alrededor de 22% de las ventas totales de vehículos en el país.

La nueva motorización se suma a la oferta de motores de cuatro cilindros a gasolina y diésel que llegó al mercado mexicano a finales de 2024, cuando Volkswagen introdujo la segunda generación de Amarok importada desde Sudáfrica.

La decisión marcó entonces un nuevo capítulo para un modelo que durante casi 14 años se comercializó en México desde Argentina y que ahora busca reposicionarse en la zona premium del mercado.

Un motor para competir en la parte alta

El nuevo propulsor es un V6 turbodiésel de tres litros que desarrolla 184 kW, equivalentes a aproximadamente 250 caballos de fuerza, y un torque máximo de 600 Newton-metro. Está asociado a una transmisión automática de 10 velocidades y a un sistema de tracción integral 4Motion.

Carlos Villegas, responsable de Producto y Conversiones de Volkswagen Vehículos Comerciales, destacó que la principal novedad del modelo radica precisamente en esta motorización.

“Lo más sorprendente de este motor es que alcanza un torque máximo de 600 Nm, que finalmente para todas las prestaciones y todas las características off road con las que está equipado el vehículo, pues realmente es impresionante”, afirmó.

Durante una prueba de manejo realizada en la autopista México-Toluca y en carreteras secundarias rumbo a Valle de Bravo, una ruta ubicada a unos 2,600 metros sobre el nivel del mar, la Amarok V6 mostró una respuesta consistente en aceleraciones, rebases y ascensos prolongados, condiciones que suelen exigir más a los motores debido a la altitud. La pickup mantuvo una entrega de potencia lineal y suficiente para mover con soltura el vehículo en distintos escenarios de conducción.

En los tramos más deteriorados del recorrido, marcados por baches, ondulaciones y superficies irregulares, la suspensión absorbió adecuadamente las imperfecciones del camino sin comprometer el confort de marcha. La experiencia se complementó con una cabina bien aislada del ruido exterior, donde el sonido del motor, del viento y de la rodadura permaneció contenido incluso a velocidades de autopista.

Rondero señaló que la motorización V6 constituye un elemento diferenciador dentro del segmento.

“La competencia normalmente tiene motores de cuatro cilindros o tiene algunas otras variantes entre gasolina y diésel. Este motor que nosotros estamos ofreciendo no lo tiene la competencia, por eso hablamos de que realmente es un diferenciador”, dijo.

La estrategia apunta a competir contra las versiones más equipadas de modelos como Toyota Tacoma y Ford Ranger, esta última construida sobre la misma plataforma que Amarok como resultado de la alianza global entre ambas compañías.

“Realmente nuestro Amarok se posiciona en la parte alta de la pirámide. Lo comparamos con las versiones equipadas de Tacoma o con las versiones Wildtrak y Raptor de Ranger”, explicó el directivo.