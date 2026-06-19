Más orientada al estilo de vida
Volkswagen busca que Amarok deje de percibirse exclusivamente como una herramienta de trabajo y gane terreno entre clientes que combinan actividades laborales con un uso recreativo y familiar.
“Es un vehículo que tú puedes utilizar para funciones de trabajo, para funciones un poquito rudas, pero también es un vehículo que puedes utilizar para ir a dejar a los niños o para ir a hacer el súper. Es un vehículo súper versátil”, comentó Rondero.
La apuesta parece alinearse con la evolución del mercado mexicano, donde las pickups de doble cabina han ganado popularidad como vehículos de uso mixto y de estilo de vida.
Bajo esa lógica, Volkswagen estima que la nueva variante V6 se convertirá rápidamente en una de las configuraciones más demandadas de la gama.
“Pensamos que debería generar más o menos entre 50 y 60% del volumen de ventas de Amarok durante lo que resta del año”, señaló Rondero.
Actualmente, Amarok aporta alrededor de 16% de las ventas de Volkswagen Vehículos Comerciales en México.
Equipamiento premium
Además de la nueva motorización, la gama Amarok incorpora una oferta de equipamiento orientada al segmento premium.
Todas las versiones cuentan con faros IQ.Light, cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, pantalla central de 12 pulgadas, sistema de sonido Harman Kardon, volante multifunción forrado en piel y rines de aleación ligera de entre 18 y 21 pulgadas.
La edición especial Dark Label añade detalles estéticos específicos, entre ellos rines de 20 pulgadas en color negro mate, parrilla, estribos y barras deportivas terminadas en negro, además de una cubierta flexible para la zona de carga e interiores exclusivos.
La versión Panamericana incorpora elementos orientados a la conducción todoterreno, mientras que la tope de gama Aventura añade una cubierta eléctrica para la batea y rines de 21 pulgadas.
Precios y versiones
La gama Amarok 2026 quedó conformada por cinco versiones:
- Style Gasolina: 930,000 pesos.
- Style Diésel: 950,000 pesos.
- Dark Label V6 Diésel: 1,047,000 pesos.
- PanAmericana V6 Diésel: 1,107,000 pesos.
- Aventura V6 Diésel: 1,177,000 pesos.
Crecer en un mercado más competido
La llegada del V6 ocurre en un momento en que el mercado mexicano recibe cada vez más competidores, incluidos fabricantes japoneses y chinos que han ampliado su oferta de pickups.
Para Volkswagen, la respuesta no pasa por una guerra de precios, sino por fortalecer el valor agregado de sus productos.
“Nuestra estrategia es mantener el valor de nuestros productos, ofrecer un servicio postventa muy robusto y tener una relación muy cercana con nuestros clientes para entender qué necesitan y cómo podemos apoyarlos”, afirmó Rondero.
Como parte de esa propuesta, la marca ofrece garantía de cinco años o 200,000 kilómetros, asistencia vial durante tres años, protección de llantas por cinco años y una red de 100 talleres especializados en el país.