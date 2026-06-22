Tras años de saturar sus vehículos con equipamiento ‘innecesario’ ahora las marcas chinas ajustan la estrategia

En el caso de ZEEKR y Lynk & Co, ambas pertenecientes al grupo Geely, el análisis se concentra en encontrar el equilibrio entre precio, rentabilidad y equipamiento. La compañía considera que el consumidor mexicano sigue siendo altamente sensible al precio, aunque cada vez presta más atención a aspectos como seguridad, tecnología y electrificación.

“Hoy en día, una de nuestras principales tareas es encontrar el mejor balance entre el equipamiento, el precio y la rentabilidad de cada vehículo”, dijo Tania Sotres, Head of Product Marketing de ZEEKR y Lynk & Co.

La directiva explicó que el objetivo no es eliminar elementos esenciales, sino identificar tecnologías cuyo valor percibido todavía es limitado para el mercado local. Esto permitiría contener costos mientras se mantienen los atributos que han impulsado la aceptación de las marcas chinas en México.

Lo intocable: seguridad y calidad

Sotres aseguró que existen áreas en las que el grupo no está dispuesto a realizar recortes. La seguridad, la calidad de manufactura y los sistemas básicos de asistencia a la conducción permanecen como pilares de la oferta comercial.

“Lo que sí definitivamente no estamos dispuestos a sacrificar es la parte de calidad y seguridad”, afirmó la ejecutiva.

En contraste, algunos sistemas altamente sofisticados de asistencia a la conducción podrían ser objeto de ajustes. Se trata de tecnologías diseñadas para mercados donde los consumidores están más familiarizados con funciones avanzadas de conducción semiautónoma.

“Quizás sí dejo la paquetería ADAS competitiva, pero no más allá, que de hecho para el cliente no genere ningún valor o que incluso en el día a día no lo va a utilizar o no le va a encontrar el beneficio”, señaló Sotres.

La directiva puso como ejemplo sistemas que incorporan un mayor número de radares, cámaras y sensores para funciones avanzadas de conducción autónoma. En su opinión, el mercado mexicano todavía no está preparado para aprovechar plenamente esas capacidades, por lo que su eliminación tendría un impacto limitado en la experiencia del usuario.