El lanzamiento de un producto implica una estrategia de largo plazo, de al menos tres años, en la que las redes de concesionarios conocen el producto para después incorporarlo a sus pisos de venta y dotar al personal de las agencias de información en torno a los nuevos vehículos y, posteriormente, crecer también la red de suministro para el after-market.
Importar desde Brasil o España
Aunque desde China Chery o Chirey cuenta con un ecosistema robusto de proveeduría en Wuhu, su ciudad centro de operaciones, así como una cadena de suministro a través de más de 2,000 proveedores, la situación en cada mercado y latitud es diferente, lo que obliga a tomar decisiones de manera precisa.
Humphrey no descarta que, para paliar los aranceles en México, en algún momento puedan observarse vehículos de la automotriz manufacturados en Brasil o España, países en donde la compañía está construyendo nuevos ecosistemas de manufactura fuera de su país de origen, aunque aún parece temprano tomar esa decisión.
“El lanzamiento de productos lleva tiempo, por eso queremos hacerlo bien y no acelerarnos en lanzar un producto para que después no haga sentido al mercado o internamente tenga problemas de rentabilidad. Todo lo estamos llevando con calma y siempre pensando cuál es la mejor estrategia a largo plazo”, sostiene.
La empresa hoy no reporta ventas al Inegi, pero Humphrey asegura que en el último año sus niveles de comercialización repuntaron a doble dígito, una cifra que espera replicar en 2026, lo que implicaría crecer por encima del mercado doméstico, donde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores conserva una expectativa de crecimiento de entre 2 y 5%.
El año pasado Chirey anunció que en su misma red de distribuidores convivirían también sus marcas Jaecoo y Omoda, una estrategia que Humphrey denomina como “co-living”. Desde la incorporación de esta estrategia, el directivo asegura que el último año ha sido de aprendizajes y resultados positivos para el corporativo y sus asociados.
“Sí fue un proceso largo, pero ya todos nuestros distribuidores están bajo este concepto de co-living. Es una forma de hacer más fuerte nuestra red y de facilitar al cliente la interacción con nuestras marcas, porque es un solo punto para tres firmas o marcas diferentes. Nuestra marca paraguas es Chirey, pero tenemos dos más. Ha sido una estrategia que nos ha tomado tiempo, pero ha sido muy exitosa y de consolidación”, subraya.