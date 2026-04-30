Eficiencia en toda la cadena

Al otro lado del mundo, las decisiones se toman con calculadora en mano. Las nuevas tarifas de internación para los vehículos ‘Made in China’ en México han obligado a revisar dónde es posible hacer ajustes para contener el aumento arancelario y así no impactar los precios que se ofrecen al consumidor final.

A diferencia de otras automotrices nacidas en el gigante asiático que operan en México, el margen de maniobra de Chirey es amplio: la automotriz lleva 23 años consecutivos siendo la que mayores volúmenes de automóviles envía al exterior desde China, además de contar con alianzas con empresas de logística de gran calibre como Maersk y MSC, así como con grandes corporativos en temas de proveeduría como Bosch, Continental, Magna, CATL, Michelin y PPG, entre otros.

“¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar eficiencias en toda la cadena de suministro, desde la logística, los costos de producción y los márgenes que manejamos en diferentes áreas de la empresa, pero siempre cuidando no afectar a nuestros distribuidores y, obviamente, tampoco al cliente final. Entonces sí es un reto, pero es algo que pasa en el sector automotriz”, añade.

Aunque la nueva política comercial en México llevó a pausar el lanzamiento de la pickup este año, Chirey alista la incursión de tres vehículos para 2026, de los cuales uno o dos serán híbridos y que se agregarían a su oferta de automóviles a gasolina e híbridos conectables con los que ya cuenta en el territorio nacional. Entre los posibles modelos que podrían llegar están Omoda 4 y 7, ambos presentados en Auto China 2026, aunque aún no hay información oficial al respecto.

Pero los aranceles en el país, que buscan fortalecer el mercado interno de productos de origen nacional, no significan necesariamente malas noticias para Chirey o Chery, como se le conoce en su natal China.

“Chery siempre se va a regir bajo las normas del gobierno local. En el caso de México, por los aranceles, Chirey debe ser más eficiente. Esto de los aranceles lo sabíamos desde el año pasado y aun así nuestra estrategia es crecer a doble dígito, crecer más que la industria”, expone.