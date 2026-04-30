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México encarece autos chinos y obliga a fabricantes a replantear lanzamientos

Chirey retrasó una pickup y mantiene en pausa a Exeed mientras ajusta costos, logística y márgenes para absorber aranceles de hasta 50% a vehículos fabricados en China.
jue 30 abril 2026 08:31 AM
Chirey pausa lanzamiento de su pickup Himla en México por aranceles de 50%
Los aranceles del 50% para vehículos hechos en países con los que México no cuenta con tratados de libre comercio han cambiado la estrategia de la empresa. (Tzuara De Luna)

Pekín, China.- El lanzamiento de un vehículo para cualquier automotriz implica la planeación de escenarios antes, durante y después de que el modelo llegue a cualquier mercado. En el caso de la china Chirey, que arribó a México en 2022, las decisiones se toman de manera minuciosa al otro lado del mundo, desde su país natal.

Los aranceles de hasta 50% que entraron en vigor este año para vehículos fabricados en países sin tratados de libre comercio con México, como China, han cambiado las reglas del juego para la compañía, que había previsto lanzar su primera pickup en el país, Himla, para la primera mitad de este año.

“Himla es una pickup que queremos tener en México, pero no hay fecha definitiva, porque el tema de los aranceles reconfigura la estrategia… En vez de estar preocupados, estamos ocupados en poderla traer, porque se trata de un segmento en el que no competimos y eso nos abriría una nueva cartera de clientes”, comenta en entrevista con Expansión Ricardo Humphrey, vicepresidente de Chirey Motor México.

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Eficiencia en toda la cadena

Al otro lado del mundo, las decisiones se toman con calculadora en mano. Las nuevas tarifas de internación para los vehículos ‘Made in China’ en México han obligado a revisar dónde es posible hacer ajustes para contener el aumento arancelario y así no impactar los precios que se ofrecen al consumidor final.

A diferencia de otras automotrices nacidas en el gigante asiático que operan en México, el margen de maniobra de Chirey es amplio: la automotriz lleva 23 años consecutivos siendo la que mayores volúmenes de automóviles envía al exterior desde China, además de contar con alianzas con empresas de logística de gran calibre como Maersk y MSC, así como con grandes corporativos en temas de proveeduría como Bosch, Continental, Magna, CATL, Michelin y PPG, entre otros.

“¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar eficiencias en toda la cadena de suministro, desde la logística, los costos de producción y los márgenes que manejamos en diferentes áreas de la empresa, pero siempre cuidando no afectar a nuestros distribuidores y, obviamente, tampoco al cliente final. Entonces sí es un reto, pero es algo que pasa en el sector automotriz”, añade.

Aunque la nueva política comercial en México llevó a pausar el lanzamiento de la pickup este año, Chirey alista la incursión de tres vehículos para 2026, de los cuales uno o dos serán híbridos y que se agregarían a su oferta de automóviles a gasolina e híbridos conectables con los que ya cuenta en el territorio nacional. Entre los posibles modelos que podrían llegar están Omoda 4 y 7, ambos presentados en Auto China 2026, aunque aún no hay información oficial al respecto.

Pero los aranceles en el país, que buscan fortalecer el mercado interno de productos de origen nacional, no significan necesariamente malas noticias para Chirey o Chery, como se le conoce en su natal China.

“Chery siempre se va a regir bajo las normas del gobierno local. En el caso de México, por los aranceles, Chirey debe ser más eficiente. Esto de los aranceles lo sabíamos desde el año pasado y aun así nuestra estrategia es crecer a doble dígito, crecer más que la industria”, expone.

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El lanzamiento de un producto implica una estrategia de largo plazo, de al menos tres años, en la que las redes de concesionarios conocen el producto para después incorporarlo a sus pisos de venta y dotar al personal de las agencias de información en torno a los nuevos vehículos y, posteriormente, crecer también la red de suministro para el after-market.

Importar desde Brasil o España

Aunque desde China Chery o Chirey cuenta con un ecosistema robusto de proveeduría en Wuhu, su ciudad centro de operaciones, así como una cadena de suministro a través de más de 2,000 proveedores, la situación en cada mercado y latitud es diferente, lo que obliga a tomar decisiones de manera precisa.

Humphrey no descarta que, para paliar los aranceles en México, en algún momento puedan observarse vehículos de la automotriz manufacturados en Brasil o España, países en donde la compañía está construyendo nuevos ecosistemas de manufactura fuera de su país de origen, aunque aún parece temprano tomar esa decisión.

“El lanzamiento de productos lleva tiempo, por eso queremos hacerlo bien y no acelerarnos en lanzar un producto para que después no haga sentido al mercado o internamente tenga problemas de rentabilidad. Todo lo estamos llevando con calma y siempre pensando cuál es la mejor estrategia a largo plazo”, sostiene.

La empresa hoy no reporta ventas al Inegi, pero Humphrey asegura que en el último año sus niveles de comercialización repuntaron a doble dígito, una cifra que espera replicar en 2026, lo que implicaría crecer por encima del mercado doméstico, donde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores conserva una expectativa de crecimiento de entre 2 y 5%.

El año pasado Chirey anunció que en su misma red de distribuidores convivirían también sus marcas Jaecoo y Omoda, una estrategia que Humphrey denomina como “co-living”. Desde la incorporación de esta estrategia, el directivo asegura que el último año ha sido de aprendizajes y resultados positivos para el corporativo y sus asociados.

“Sí fue un proceso largo, pero ya todos nuestros distribuidores están bajo este concepto de co-living. Es una forma de hacer más fuerte nuestra red y de facilitar al cliente la interacción con nuestras marcas, porque es un solo punto para tres firmas o marcas diferentes. Nuestra marca paraguas es Chirey, pero tenemos dos más. Ha sido una estrategia que nos ha tomado tiempo, pero ha sido muy exitosa y de consolidación”, subraya.

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Exeed, en stand-by

Chirey, que llegó a México en 2022, concentra hoy 70% de sus ventas en el país bajo su marca principal, mientras el 30% restante está entre Omoda y Jaecoo, acorta la distancia entre México y China con una comunicación constante entre ambos países en torno a qué estrategia es mejor tomar.

En 2023, la compañía anunció la incorporación de una cuarta marca en México, Exeed, que sería su oferta tope de gama, pero permanece en stand-by, ya que el objetivo actual es consolidarse con lo que ya tiene.

Mientras la toma de decisiones comienza en un lugar y termina en otro, la nueva política arancelaria de México, en vigor desde el primer día del año, obliga a las automotrices chinas a delinear un nuevo escenario, algo que sucede en el continente americano, pero que también repercute en Asia.

“Definitivamente tienes que volver a hacer números (por los aranceles), pero esto no necesariamente quiere decir que no vayas a lanzar los productos. Quizás lo tienes que posponer un momento o buscar otras configuraciones, pero es justo ahí donde tenemos que ver de qué manera hacerlo positivo para todos”, concluye Humphrey.

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Autos chinos en México Aranceles Aranceles

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