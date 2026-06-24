Rondas petroleras vuelven al debate por caída de inversiones y producción energética de Pemex

La caída en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en México ha reducido la captación de ingresos para el Estado y reabierto el debate sobre la conveniencia de retomar las rondas petroleras, un mecanismo que durante la reforma energética de 2013 permitió la participación de empresas privadas en la exploración y extracción de hidrocarburos, y que de acuerdo con especialistas, podría complementar las inversiones de Pemex y aumentar la producción nacional.
Durante el Congreso Internacional: Regulación, Energía y Sostenibilidad en Iberoamérica, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el especialista en Derecho Energético, Ayax Gutiérrez Villascán, aseguró que la suspensión del esquema ha tenido efectos económicos para el país al reducir las actividades de exploración y producción.
“A menor número de actividades, tenemos menor número de captación de ingresos sobre todo fiscales. El simple hecho de suscribir un contrato el estado mexicano ya recibía un ingreso (…) nosotros ya teníamos un flujo constante de ingresos, pero ahorita con la renuncia de diversos contratos y la pausa de las rondas petroleras, tenemos esta disminución de capital derivado de las actividades de exploración y producción”, explicó.