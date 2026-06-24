Rondas petroleras vuelven al debate por caída de inversiones y producción energética de Pemex

El especialista señaló que la disminución de proyectos de exploración y extracción impacta directamente las finanzas públicas debido a que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece cuotas y contribuciones que deben cumplir los contratistas.

Reabrir la inversión privada sin desplazar a Pemex

Gutiérrez Villascán sostuvo que la reactivación de las rondas no implica que el Estado mexicano pierda la rectoría sobre los recursos energéticos ni que se elimine la prevalencia que la ley otorga a Pemex.

“Es indispensable volver a reactivar las rondas petroleras porque hoy en día a la industria petrolera a nivel mundial debe existir la coexistencia entre el desarrollo de actividades de la empresa estatal con la participación conjunta o independiente de capital privado”, afirmó.

El especialista consideró que la participación conjunta entre la empresa estatal y el capital privado permitiría incrementar la actividad petrolera y, con ello, elevar los recursos del Estado.

“Sin embargo, debe haber esa coexistencia para que aumente el flujo de actividades y, sobre todo, de ingresos fiscales y financieros a las arcas del estado mexicano y así ayudar a las comunidades y municipios donde se desarrollan actividades del sector de hidrocarburos”, añadió.

Además de los ingresos tributarios, parte de los recursos obtenidos por los contratos petroleros se canalizan al Fondo Mexicano del Petróleo y a diversos fondos municipales destinados a las regiones productoras.

El experto reconoció que, si bien la política energética actual busca que Pemex mantenga un papel predominante, la empresa enfrenta una situación financiera que limita su capacidad de inversión.

¿Qué eran las rondas petroleras?

Las rondas petroleras surgieron a partir de la reforma energética de 2013 y permitieron que empresas privadas nacionales y extranjeras compitieran por áreas con potencial de contener petróleo y gas natural.

Bajo este esquema, las compañías destinaban millones de dólares para realizar estudios geológicos, actividades de exploración y evaluación de reservas. En caso de confirmar la existencia de hidrocarburos, avanzaban hacia la producción.

Cuando las exploraciones resultaban infructuosas, las pérdidas eran absorbidas por las empresas privadas, sin impacto para el gobierno federal o Pemex.