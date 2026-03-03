Pemex quiere lograr su meta de 1.8 millones de barriles diarios y revela su plan para lograrla

Se espera que estos contratos permitan la recuperación de unos 277 millones de barriles para incrementarlos a la producción de petróleo nacional. En cuanto al gas natural, se espera incorporar 423.6 mil millones de pies cúbicos.

Las cifras de Pemex exponen que de la primera y ambiciosa ronda de 10 Contratos Mixtos que se buscaron adjudicar el año pasado, solo siete lograron consolidarse, aunque uno está en proceso de firma; y los otros tres están en “proceso competitivo” para ser adjudicados.

Puntualmente se contempla que los contratos tengan vigencias que van desde los 9, 10, 15 y hasta 20 años.

Octavio Barrera, director de Exploración y Producción de Pemex dijo durante la llamada con inversionistas del pasado viernes, que los Contratos de Desarrollo Mixto buscan “avanzar en el fortalecimiento de sus capacidades operativas y financieras”, bajo un esquema que pretende complementar los recursos técnicos, operativos y tecnológicos de la petrolera mexicana con la participación privada; esto mientras el estado garantiza un 40% de participación mínima y el privado aporta el 100% del capex y opex de los proyectos.

“A la fecha, se han adjudicado siete contratos. Estos procesos registraron amplia participación de empresas nacionales e internacionales, que realizaron análisis técnicos detallados, visitas de campo y sesiones de aclaraciones. Las empresas adjudicatarias cuentan con experiencia probada en campos terrestres y en manejo de gas, lo que disminuye riesgos y agiliza la puesta en operación de los proyectos”, aseguró el funcionario.

“Actualmente, tres contratos adicionales (Rabasa, San Ramón y Cinco Presidentes-Rodador) se encuentran en proceso competitivo, y Pemex continúa analizando nuevos proyectos”, añadió.