Pemex apuesta por siete campos para incrementar su producción

Pemex contempla que los contratos tengan vigencias que van desde los 9, 10, 15 y hasta 20 años a fin de que sea mayor la producción de hidrocarburos.
mar 03 marzo 2026 09:50 AM
Pemex quiere lograr su meta de 1.8 millones de barriles diarios y revela su plan para lograrla
De los 10 contratos que se buscaban adjudicar, 3 lograron concretarse. (Foto: Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) busca alternativas para elevar su producción petrolera y poder alcanzar la meta de 1.8 millones de barriles por día establecida por el gobierno federal.

Para ello, la petrolera mexicana asegura que su apuesta se centra, de manera inicial, en siete contratos estratégicos, mejor conocidos como Contratos Mixtos, para lograr una producción incremental de petróleo crudo y de gas natural en el país, según expuso en su reporte financiero al cierre del 2025.

Se espera que estos contratos permitan la recuperación de unos 277 millones de barriles para incrementarlos a la producción de petróleo nacional. En cuanto al gas natural, se espera incorporar 423.6 mil millones de pies cúbicos.

Las cifras de Pemex exponen que de la primera y ambiciosa ronda de 10 Contratos Mixtos que se buscaron adjudicar el año pasado, solo siete lograron consolidarse, aunque uno está en proceso de firma; y los otros tres están en “proceso competitivo” para ser adjudicados.

Puntualmente se contempla que los contratos tengan vigencias que van desde los 9, 10, 15 y hasta 20 años.

Octavio Barrera, director de Exploración y Producción de Pemex dijo durante la llamada con inversionistas del pasado viernes, que los Contratos de Desarrollo Mixto buscan “avanzar en el fortalecimiento de sus capacidades operativas y financieras”, bajo un esquema que pretende complementar los recursos técnicos, operativos y tecnológicos de la petrolera mexicana con la participación privada; esto mientras el estado garantiza un 40% de participación mínima y el privado aporta el 100% del capex y opex de los proyectos.

“A la fecha, se han adjudicado siete contratos. Estos procesos registraron amplia participación de empresas nacionales e internacionales, que realizaron análisis técnicos detallados, visitas de campo y sesiones de aclaraciones. Las empresas adjudicatarias cuentan con experiencia probada en campos terrestres y en manejo de gas, lo que disminuye riesgos y agiliza la puesta en operación de los proyectos”, aseguró el funcionario.

“Actualmente, tres contratos adicionales (Rabasa, San Ramón y Cinco Presidentes-Rodador) se encuentran en proceso competitivo, y Pemex continúa analizando nuevos proyectos”, añadió.

Producción en picada

Aunque la apuesta de la empresa es tener campos que incorporen producción incremental, la realidad es que la petrolera se enfrenta a un proceso acelerado de declinación en la obtención de hidrocarburos, lo que no solo agrava el objetivo, sino la producción actual.

Los mismos datos de Pemex lo reconocen, pues al cierre del cuatro trimestre del 2025 la producción de hidrocarburos líquidos, incluyendo la participación de socios, promedió 1 millón 648 mil barriles diarios. Lo que representa una disminución de 1.3% en comparación con el mismo trimestre del 2024.

“La variación se explica principalmente por la declinación natural de campos maduros, la mayor complejidad en la perforación bajo condiciones de alta presión y temperatura, así como desfases en la instalación de infraestructura y condiciones climatológicas atípicas que afectaron operaciones costa afuera”, aseguró la petrolera mexicana.

Al respecto, Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que los resultados muestran que operativamente hablando no se tiene una mejora en el manejo de la empresa, la cual lucha contra la declinación natural de sus campos productores antes de poder ver efectos de producción incremental.

“Lo que vemos en sus resultados a fin de año es una posición mala, que hemos tenido por bastantes años, si vemos las cifras de cómo han caído los pozos en exploración, en desarrollo, y si no se cambia eso no van a revertir el declive de la plataforma. Así que resultados positivos actualmente no se ven”, explicó en entrevista.

Además, otro factor que complica el objetivo es el bajo monto de inversión de los últimos años, y que los contratos para incrementar la producción están bien, pero no puede ser la apuesta central de Pemex. “La realidad es que son contratos limitados, la producción es limitada, y al final del día son contratos pequeños y no para aquellos de mayor riesgo”, añadió.

Ocampo dijo que resulta escéptico de que se alcancen los montos de inversión que necesita Pemex y que una vez que eso contratos inicien producción sean suficientes para impactar de manera positiva en la plataforma de producción y frenar el declive.

Reconocen cifras

Recientemente Expansión publicó que el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla aseguró que al cierre del 2025 la producción ya se encontraba en 1.8 millones de barriles, pero que sus propios datos desmentían ese discurso, lo cual se validó en la presentación de resultados financieros.

Particularmente sobre si existe posibilidad de que Pemex pueda alcanzar ese nivel de producción, Ocampo dijo que sigue siendo cada vez más complejo que se pueda lograr porque la petrolera lleva años sin lograr incrementos significativos en los hidrocarburos que obtiene.

