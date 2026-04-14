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Privados solo aportan 9% de la producción petrolera nacional

La participación privada crece, pero sigue limitada tras la cancelación de rondas y restricciones a nuevas inversiones.
mar 14 abril 2026 04:09 PM
Privados solo aportan 9% de la producción petrolera nacional
La producción privada de petróleo en México se mantiene por debajo del 10% del total nacional. (iStock)

El sector petróleo privado solo aporta el 9% de la producción total nacional que se realiza en el país, luego de atravesar años en los que no se permitió realizar nuevas inversiones.

De acuerdo con Alberto De la Fuente, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexh), el sector petrolero regresó al centro de la conversación, donde la participación de la iniciativa privada es indispensable y cuyas inversiones serán aún más analizadas.

“Los contratos con participación privada aportan alrededor del 9% de la producción nacional y esa contribución ha crecido de forma sostenida y continuará incrementándose con la incorporación de nuevos desarrollos”, puntualizó durante la inauguración de la Convención Nacional Petrolera 2026, organizada por la Amexhi.

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La seguridad energética ha regresado al centro de la conversación global y las decisiones de inversión son más exigentes “por eso no es momento de mirar hacia atrás, sino es momento de ajustar el rumbo”, puntualizó De la Fuente.

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La convención petrolera cumple su décimo aniversario, y el presidente de la Asociación considera que esos primeros 10 años fueron de construcción por lo que es necesario que los siguientes años sean de adaptación y crecimiento. Entre empresa, autoridades, expertos y aliados estratégicos se debe construir el futuro energético del país.

Cifras de Pemex señalan que la producción nacional promedió los 1 millón 635,000 barriles por día en 2025; la producción privada ronda apenas los 140,000 barriles diarios.

Lucha de atracción

Actualmente el mundo vive una situación incómoda, donde es más fácil detener la producción que elevarla, y dicho desbalance ya se refleja en los mercados, por lo que hablar y garantizar la seguridad energética se ha vuelto una prioridad global, donde los países luchan por atraer inversiones, y los inversores buscan un destino que ofrezca certidumbre, condiciones competitivas y capacidad de ejecución.

“Ese es el nuevo estándar, y en ese juego hay, al menos, 14 países con rondas (petroleras) abiertas compitiendo por el mismo capital, sin contar a México y lo que pudiera reactivarse en Venezuela. México tiene una gran oportunidad en ese contexto porque cuenta con recursos, talento, ubicación estratégica y una empresa nacional clave para su desarrollo, Pemex, como palanca de desarrollo”, explicó el titular de Amexhi.

Ejemplificó que los yacimientos de Zama y Trión son la prueba de lo que se puede lograr cuando la industria privada y Pemex trabajan de manera conjunta, pues tan solo esos dos proyectos contemplan inversiones superiores a los 20,000 millones de dólares, con al menos la mitad proveniente de capital privado.

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No obstante, dijo que las sustitución de la tasa de reservas petroleras se encuentra en sus niveles más bajos de los últimos dos años, aunque no ofreció el dato.

“Es la cifra más baja de la última década. Este no es un señalamiento, sino un punto de partida, porque la seguridad energética no se construye en aislamiento, se construye en colaboración; y las empresas que invertimos en México somos parte de la solución porque aportamos capital, tecnología, experiencia y mejores prácticas".

"Pero también enfrentamos retos como procesos regulatorios complejos y, en algunos momentos, tiempos de pago que afectan la viabilidad de los proyectos, y esos no son retos menores que puedan seguirse postergando”, añadió Alberto de la Fuente.

En 2019, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador canceló las rondas petroleras, por considerar que no estaban dando los resultados esperados en cuanto a niveles de producción de hidrocarburos.

La medida fue altamente cuestionada por el sector petrolero e interesados, pues explicaron que las actividades exploratorias, encontrar reservas viables de aprovechamiento, y la posibilidad de explotarse, puede tomar hasta un tiempo de 10 años para dar resultados; sin embargo, las rondas comenzaron a desarrollarse en 2016.

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Energía y recursos naturales

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