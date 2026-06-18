Bisquets Obregón quiere ser un restaurante para millennials: la estrategia para competir con Vips y Sanborns

Uno de los principales ejes de la estrategia será la renovación gradual de los restaurantes existentes. La empresa ya comenzó a implementar mejoras en aspectos como iluminación, accesibilidad y comodidad de los espacios, con el objetivo de actualizar la percepción de la marca y acercarse a segmentos de consumidores más jóvenes.

“Parece que gran parte de nuestro mercado son personas de la tercera edad, pero los análisis de mercado que hemos realizado arrojan que nuestro principal consumidor está entre los 35 y 50 años y son mujeres, casi el 56% del total de nuestros consumidores”, dice Luis Paz, director de Operaciones de Bisquets Obregón.

La apuesta recuerda movimientos realizados por otras cadenas de restaurantes familiares, como Vips y Sanborns ,que han buscado modernizar sus establecimientos para conectar con consumidores millennials sin perder a sus clientes tradicionales.

La renovación de sucursales, la actualización de menús, la incorporación de herramientas digitales y una comunicación más cercana a las nuevas generaciones se han convertido en elementos clave para marcas que buscan mantenerse vigentes

Sin embargo, la empresa reconoce que los adultos mayores continúan siendo uno de sus grupos más leales y frecuentes. Muchos de ellos visitan regularmente los restaurantes acompañados de hijos y nietos, convirtiendo la experiencia en una tradición familiar que ha contribuido a la permanencia de la marca.

Los resultados preliminares parecen respaldar la estrategia. De acuerdo con la compañía, las sucursales remodeladas registran incrementos promedio superiores a 20% en ventas frente al año anterior, un desempeño que llevó a la organización a priorizar la consolidación operativa antes que la apertura masiva de nuevos establecimientos.

La decisión ocurre en un entorno desafiante para el sector restaurantero. Aunque el consumo mantiene señales de crecimiento, el ritmo continúa siendo moderado.

Entre abril y mayo de este año, Bisquets Obregón reportó un crecimiento de 9.88% en ventas y de 1.89% en visitas, cifras que reflejan un avance en ingresos impulsado parcialmente por mayores tickets promedio y ajustes operativos.

Ante este contexto, la compañía reducirá temporalmente el ritmo de expansión física. Para 2026 únicamente contempla la apertura de dos nuevas unidades, una en Metepec y otra en San Luis Potosí.

“Nuestro principal objetivo es consolidar la operación de las franquicias”, afirma Paz.

Remodelar sin afectar la rentabilidad

El desafío para la cadena consiste en modernizar sus restaurantes sin comprometer la rentabilidad de los franquiciatarios, quienes operan la mayor parte de las unidades.

“Buscamos tener mucha eficiencia en utilizar los materiales adecuados para que las personas puedan ir a los restaurantes y, de acuerdo con la rotación de mesas, puedan tener un rato agradable”, dice.

La prioridad no sólo pasa por la imagen de los locales. Al depender en gran medida de franquiciatarios, la empresa también está reforzando programas de capacitación, asistencia técnica y supervisión para garantizar una experiencia homogénea en toda la red.

El enfoque busca fortalecer la operación existente antes de emprender una fase más agresiva de crecimiento.