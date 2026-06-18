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La clientela de Bisquets Obregón no es tan mayor como parece y la cadena quiere demostrarlo

La cadena asegura que su consumidor principal tiene entre 35 y 50 años, un hallazgo que impulsa la renovación de sus restaurantes.
jue 18 junio 2026 05:44 PM
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Bisquets Obregón quiere ser un restaurante para millennials: la estrategia para competir con Vips y Sanborns
La cadena de restaurantes Biquets Obregón tiene 120 unidades en México, de las que el 90% son franquicias. (Foto: Cortesía. )

La imagen de los restaurantes de Bisquets Obregón comenzó a cambiar este año. La cadena busca dejar atrás una propuesta visual que había perdido atractivo entre los consumidores más jóvenes y convertir la modernización de sus sucursales en un motor de crecimiento para sus franquicias.

La compañía opera actualmente 120 unidades en México, de las cuales alrededor del 90% funcionan bajo el esquema de franquicia. La red se extiende por estados como Querétaro, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, donde abrió su primera sucursal en Cancún en 1994.

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Uno de los principales ejes de la estrategia será la renovación gradual de los restaurantes existentes. La empresa ya comenzó a implementar mejoras en aspectos como iluminación, accesibilidad y comodidad de los espacios, con el objetivo de actualizar la percepción de la marca y acercarse a segmentos de consumidores más jóvenes.

“Parece que gran parte de nuestro mercado son personas de la tercera edad, pero los análisis de mercado que hemos realizado arrojan que nuestro principal consumidor está entre los 35 y 50 años y son mujeres, casi el 56% del total de nuestros consumidores”, dice Luis Paz, director de Operaciones de Bisquets Obregón.

La apuesta recuerda movimientos realizados por otras cadenas de restaurantes familiares, como Vips y Sanborns ,que han buscado modernizar sus establecimientos para conectar con consumidores millennials sin perder a sus clientes tradicionales.

La renovación de sucursales, la actualización de menús, la incorporación de herramientas digitales y una comunicación más cercana a las nuevas generaciones se han convertido en elementos clave para marcas que buscan mantenerse vigentes

Sin embargo, la empresa reconoce que los adultos mayores continúan siendo uno de sus grupos más leales y frecuentes. Muchos de ellos visitan regularmente los restaurantes acompañados de hijos y nietos, convirtiendo la experiencia en una tradición familiar que ha contribuido a la permanencia de la marca.

Los resultados preliminares parecen respaldar la estrategia. De acuerdo con la compañía, las sucursales remodeladas registran incrementos promedio superiores a 20% en ventas frente al año anterior, un desempeño que llevó a la organización a priorizar la consolidación operativa antes que la apertura masiva de nuevos establecimientos.

La decisión ocurre en un entorno desafiante para el sector restaurantero. Aunque el consumo mantiene señales de crecimiento, el ritmo continúa siendo moderado.

Entre abril y mayo de este año, Bisquets Obregón reportó un crecimiento de 9.88% en ventas y de 1.89% en visitas, cifras que reflejan un avance en ingresos impulsado parcialmente por mayores tickets promedio y ajustes operativos.

Ante este contexto, la compañía reducirá temporalmente el ritmo de expansión física. Para 2026 únicamente contempla la apertura de dos nuevas unidades, una en Metepec y otra en San Luis Potosí.

“Nuestro principal objetivo es consolidar la operación de las franquicias”, afirma Paz.

Remodelar sin afectar la rentabilidad

El desafío para la cadena consiste en modernizar sus restaurantes sin comprometer la rentabilidad de los franquiciatarios, quienes operan la mayor parte de las unidades.

“Buscamos tener mucha eficiencia en utilizar los materiales adecuados para que las personas puedan ir a los restaurantes y, de acuerdo con la rotación de mesas, puedan tener un rato agradable”, dice.

La prioridad no sólo pasa por la imagen de los locales. Al depender en gran medida de franquiciatarios, la empresa también está reforzando programas de capacitación, asistencia técnica y supervisión para garantizar una experiencia homogénea en toda la red.

El enfoque busca fortalecer la operación existente antes de emprender una fase más agresiva de crecimiento.

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Inflación obliga a revisar costos

La inflación se ha convertido en otro factor que está redefiniendo las prioridades de la compañía.

El aumento en salarios, rentas, servicios y materias primas ha elevado los costos de operación de los restaurantes, obligando a la empresa a buscar eficiencias antes de trasladar completamente esos incrementos al consumidor.

“Lo primero que vemos es qué eficiencias podemos hacer dentro de la empresa para que el traslado de esos incrementos al cliente sea el menor posible”, explica Paz.

La estrategia incluye ajustes en inventarios, empaques y procesos operativos para contener gastos sin afectar la experiencia de los clientes.

Al mismo tiempo, la compañía busca preservar elementos que considera parte de su diferenciación frente a otros jugadores del mercado.

Mientras algunas cadenas han optado por productos congelados, alimentos preprocesados o una mayor centralización de operaciones para reducir costos, Bisquets Obregón mantiene recetas tradicionales y el uso de jugos naturales como parte de su propuesta de valor.

“Seguimos manteniendo precios competitivos con productos de alta calidad”, sostiene el directivo.

Franquicias seguirán impulsando el crecimiento

Aunque la expansión será más moderada durante este año, el modelo de franquicias continuará siendo la principal vía de crecimiento de la empresa.

Actualmente, abrir una unidad requiere una inversión que puede oscilar entre 8 y 14 millones de pesos, dependiendo de las características del inmueble, mientras que la cuota inicial de franquicia asciende a 65,000 dólares.

La compañía también ha ajustado sus criterios para futuras aperturas. Ahora privilegia locales comerciales ya existentes sobre desarrollos construidos desde cero, una decisión que busca reducir riesgos asociados a la renta y disminuir la exposición financiera de los inversionistas.

“Dependemos mucho de tener franquiciatarios comprometidos que vean la marca como una inversión patrimonial de largo plazo”, declara Paz.

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Restaurantes Franquicias

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