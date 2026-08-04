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Chipotle, el experimento que Alsea intentará repetir sin los errores de Taco Bell

La cadena estadounidense abrirá sus primeros restaurantes en México de la mano de Alsea. El desafío será convencer a consumidores acostumbrados a la comida mexicana tradicional y evitar el destino que enfrentó Taco Bell.
mar 04 agosto 2026 12:31 PM
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Después de la debacle de Taco Bell, Chipotle busca tener éxito en el mercado mexicano y quiere evitar estos errores
El primer resturante de Chipotle estará en Monterrey, Nuevo León. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

Monterrey será el punto de partida de la llegada de Chipotle Mexican Grill a México. Alsea se prepara para abrir el primer restaurante de la cadena estadounidense en esa ciudad, en una apuesta que pondrá a prueba la viabilidad de un concepto construido alrededor de la comida mexicana en su propio mercado de origen.

Aunque la empresa aún no ha anunciado una fecha específica de apertura, el proyecto se mantiene dentro de los planes para la primera mitad de 2026. La operación estará encabezada por Pablo Marcelo de Brito y marcará el desembarco de una de las marcas más relevantes del segmento fast casual en Estados Unidos.

La llegada de Chipotle ocurre después de décadas en las que distintas cadenas estadounidenses han exportado al mundo su propia versión de la gastronomía mexicana. Burritos, nachos y tacos adaptados al gusto estadounidense se convirtieron en un negocio multimillonario con presencia en mercados de Asia y Europa.

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Pero replicar ese modelo en México implica un desafío distinto. Aquí la competencia no solo proviene de cadenas internacionales, sino de una amplia red de negocios locales que han construido una oferta profundamente arraigada en la cultura de consumo.

La apuesta de Chipotle estará respaldada por Alsea, el mayor operador de restaurantes de América Latina y responsable en México de marcas como Starbucks, Domino’s Pizza, Vips, Chili’s y Burger King. Para la compañía mexicana, la incorporación de Chipotle representa una oportunidad para fortalecer su portafolio con una marca con alta visibilidad dentro del segmento fast casual.

En abril de 2025, ambas compañías anunciaron una alianza para desarrollar la marca en México y explorar oportunidades en otros mercados de América Latina. El plan inicial contempla la apertura de cinco restaurantes en el norte del país durante 2026, como una fase piloto para evaluar la aceptación del concepto, el desempeño operativo y el potencial de expansión.

Vender tacos a los mexicanos

La estrategia contrasta con otros intentos de cadenas estadounidenses por ingresar al mercado mexicano con conceptos inspirados en la cocina nacional.

Uno de los casos más emblemáticos fue Taco Bell. La cadena intentó ingresar al país en distintas ocasiones durante la década de los noventa y principios de los dos mil, sin lograr consolidar una propuesta atractiva para el consumidor local.

Su oferta enfrentó un reto estructural: competir en México con versiones estandarizadas de productos que el consumidor puede encontrar en múltiples formatos, con precios accesibles y una fuerte identidad local. La marca terminó retirándose del país en 2009.

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La experiencia dejó una lección para la industria restaurantera y es que en México no basta con vender productos inspirados en la gastronomía nacional, sino que hay que conquistar el paladar de los consumidores, que crecieron con ella como platillos habituales.

Francisco Delgado, analista bursátil independiente, considera que una de las principales fortalezas de Chipotle es llegar de la mano de un socio con amplio conocimiento del mercado local.

“Alsea que ya opera varias marcas estadounidenses con mucho éxito y supo reconocer cuando no le salió la jugada, como con Burger King”, dice.

La experiencia de Alsea en la operación de marcas internacionales podría convertirse en un factor clave para adaptar el concepto al consumidor mexicano sin diluir la identidad de la cadena.

Chipotle también llega con una propuesta distinta a la de otros competidores que han intentado entrar al país. Su modelo se basa en ingredientes frescos, personalización de pedidos y una percepción más cercana al segmento premium dentro del fast casual.

Sin embargo, el desafío es significativo. México es uno de los mercados más competidos para cualquier concepto relacionado con la comida mexicana, con una oferta que abarca desde cadenas internacionales hasta negocios familiares.

“Chipotle está acudiendo justo al experto y esa es la gran diferencia con Taco Bell”, dice Delgado. “Taco Bell intentó dos veces entrar acá con un esfuerzo corporativo, sin socios locales. No se puede asegurar que la jugada les va a salir, pero definitivamente no creo que fracasen tan estrepitosamente como lo hizo Taco Bell”, añade el especialista.

México como prueba de un modelo expandible

Más allá de las ventas iniciales, México será el laboratorio estratégico para la cadena estadounidense. Si Chipotle logra establecerse con éxito en el país de origen de la gastronomía que inspira su concepto, la empresa ganaría argumentos para acelerar su expansión en mercados con una fuerte presencia de consumidores latinos, particularmente en América Latina e incluso en España, donde la gastronomía mexicana goza de gran popularidad.

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La operadora mexicana ha dejado ver que el desempeño de las primeras unidades en el país servirá para entender hasta qué punto el modelo puede adaptarse a consumidores más familiarizados con los sabores, ingredientes y preparaciones tradicionales.

Además, se trata de una prueba, ya que la operación de Chipotle permitirá demostrar su capacidad para desarrollar nuevas marcas internacionales en un entorno altamente competitivo, lo que reforzaría su división de restaurantes de servicio completo, un segmento que registró un crecimiento de 4.9% en México durante el primer trimestre del año.

“Alsea va a adaptar la marca a su conocimiento del mercado y, si lo hacen bien, va a crecer bastante. Aunque pienso que es prematuro pensar ahora en una expansión a América Latina o Europa. ¿Alsea sería un gran socio para ello? Probablemente sí. Pero, por ahora, el foco estará en demostrar que saben adaptar la marca a México y hacerla crecer”, añade Delgado.

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ALSEA S.A. DE C.V. Comida mexicana VIPS

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