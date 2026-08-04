Después de la debacle de Taco Bell, Chipotle busca tener éxito en el mercado mexicano y quiere evitar estos errores

La experiencia dejó una lección para la industria restaurantera y es que en México no basta con vender productos inspirados en la gastronomía nacional, sino que hay que conquistar el paladar de los consumidores, que crecieron con ella como platillos habituales.

Francisco Delgado, analista bursátil independiente, considera que una de las principales fortalezas de Chipotle es llegar de la mano de un socio con amplio conocimiento del mercado local.

“Alsea que ya opera varias marcas estadounidenses con mucho éxito y supo reconocer cuando no le salió la jugada, como con Burger King”, dice.

La experiencia de Alsea en la operación de marcas internacionales podría convertirse en un factor clave para adaptar el concepto al consumidor mexicano sin diluir la identidad de la cadena.

Chipotle también llega con una propuesta distinta a la de otros competidores que han intentado entrar al país. Su modelo se basa en ingredientes frescos, personalización de pedidos y una percepción más cercana al segmento premium dentro del fast casual.

Sin embargo, el desafío es significativo. México es uno de los mercados más competidos para cualquier concepto relacionado con la comida mexicana, con una oferta que abarca desde cadenas internacionales hasta negocios familiares.

“Chipotle está acudiendo justo al experto y esa es la gran diferencia con Taco Bell”, dice Delgado. “Taco Bell intentó dos veces entrar acá con un esfuerzo corporativo, sin socios locales. No se puede asegurar que la jugada les va a salir, pero definitivamente no creo que fracasen tan estrepitosamente como lo hizo Taco Bell”, añade el especialista.

México como prueba de un modelo expandible

Más allá de las ventas iniciales, México será el laboratorio estratégico para la cadena estadounidense. Si Chipotle logra establecerse con éxito en el país de origen de la gastronomía que inspira su concepto, la empresa ganaría argumentos para acelerar su expansión en mercados con una fuerte presencia de consumidores latinos, particularmente en América Latina e incluso en España, donde la gastronomía mexicana goza de gran popularidad.