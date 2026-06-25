Mientras los aeropuertos de México reciben menos turistas, el AICM crece 1.3% gracias al Mundial

El comportamiento no fue homogéneo. Mientras el sistema aeroportuario en su conjunto perdió dinamismo, las terminales de las ciudades sede del Mundial se colocaron del lado contrario de la tendencia.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) movilizó 14.5 millones de pasajeros, un incremento de 1.3%, con lo que concentró 23% del total nacional en el primer cuatrimestre. Además, las autoridades anunciaron un aumento en el número de operaciones por hora para la temporada de verano, de 44 a 46, lo que podría dar mayor soporte a su actividad en los próximos meses.

En conjunto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la otra terminal que integra el sistema aeroportuario del Valle de México, el desempeño de la capital se mantuvo en terreno positivo. El AIFA, ubicado en Santa Lucía y octavo a nivel nacional por volumen de pasajeros, movilizó 2.3 millones de viajeros, lo que representó un crecimiento de 4.4%, en contraste con la caída promedio del sector.

En Guadalajara, la tercera terminal más importante del país, el flujo superó los 6 millones de pasajeros, un crecimiento de 0.4%. El desempeño ocurre mientras el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ejecuta un plan de inversión de 22,000 millones de pesos para ampliar y modernizar la terminal, incluida la construcción de un nuevo edificio terminal.

Monterrey, el cuarto mayor aeropuerto en número de pasajeros, registró el mayor dinamismo entre las sedes mundialistas. El aeropuerto regiomontano movilizó 4.8 millones de pasajeros, un avance de 3.7% en el periodo.

Las cifras corresponden a un periodo previo al inicio de la Copa Mundial de Futbol, por lo que aún no reflejan su impacto completo. Sin embargo, sí muestran que las ciudades sede ya llegaban al torneo con un mejor desempeño relativo frente al resto del sistema aeroportuario.