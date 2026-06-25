Mientras los aeropuertos de México reciben menos turistas, el AICM crece 1.3% gracias al Mundial

Los aeropuertos que van a la baja
En contraste, varios de los principales destinos turísticos del país enfrentaron caídas en el flujo de pasajeros.
El Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo con mayor volumen de pasajeros del país, movilizó 10.5 millones de personas, lo que representó una disminución de 2.4%.
La tendencia fue similar en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, el quinto con mayor volumen de pasajeros a nivel nacional, que entre enero y abril transportó 3.8 millones de pasajeros, un retroceso de 8.3% respecto al mismo periodo del año anterior.
En San José del Cabo, uno de los principales puntos de entrada del turismo estadounidense en México, el aeropuerto —octavo con mayor volumen de pasajeros en el país— registró 2.6 millones de viajeros, con una caída de 3.7%.
El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el séptimo con mayor volumen de pasajeros a nivel nacional, presentó la mayor contracción del periodo, al movilizar 2.4 millones de viajeros, una disminución de 11%.
Finalmente, el Aeropuerto Internacional del Bajío, el décimo con mayor tráfico de pasajeros en México, reportó una baja de 3.5%, con poco más de un millón de pasajeros en el periodo analizado.
Mérida, un caso particular
Alejado de las terminales que registran los flujos de pasajeros más amplios, el Aeropuerto Internacional de Mérida también registró números al alza. La terminal, que se ubica en la novena posición por volumen de viajeros, movilizó 1.3 millones de personas en lo que va del año, lo que significó un incremento de 9.7%, el aumento más alto en el listado de la AFAC.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), mantiene una expectativa de crecimiento en el flujo de pasajeros para este año para la región de América Latina de 5%, solo por detrás de las previsiones para África, que espera que repunte 10% este año, y de la región Asia-Pacífico, donde pronostica un incremento de 5.1%.