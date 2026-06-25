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AICM, Guadalajara y Monterrey crecen en pasajeros antes del Mundial mientras aeropuertos de playa caen

El tráfico aéreo en México cayó 0.6% en el primer cuatrimestre, pero las ciudades sede del Mundial —CDMX, Guadalajara y Monterrey— registraron incrementos en el flujo de pasajeros
jue 25 junio 2026 03:44 PM
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Mientras los aeropuertos de México reciben menos turistas, el AICM crece 1.3% gracias al Mundial
El AICM es el aeropuerto en el país que más moviliza pasajeros con una participación de 23% del total en lo que va del año. (GUILLERMO ARIAS/AFP)

Antes de que el Mundial llenara estadios, los aeropuertos de las ciudades sede en México ya ganaban pasajeros. En un arranque de año marcado por la desaceleración del tráfico aéreo nacional, los aeropuertos de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey fueron de las pocas grandes terminales del país que lograron crecer.

Entre enero y abril de este año, los aeropuertos mexicanos movilizaron 63.2 millones de pasajeros, una disminución de 0.6% respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

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El comportamiento no fue homogéneo. Mientras el sistema aeroportuario en su conjunto perdió dinamismo, las terminales de las ciudades sede del Mundial se colocaron del lado contrario de la tendencia.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) movilizó 14.5 millones de pasajeros, un incremento de 1.3%, con lo que concentró 23% del total nacional en el primer cuatrimestre. Además, las autoridades anunciaron un aumento en el número de operaciones por hora para la temporada de verano, de 44 a 46, lo que podría dar mayor soporte a su actividad en los próximos meses.

En conjunto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la otra terminal que integra el sistema aeroportuario del Valle de México, el desempeño de la capital se mantuvo en terreno positivo. El AIFA, ubicado en Santa Lucía y octavo a nivel nacional por volumen de pasajeros, movilizó 2.3 millones de viajeros, lo que representó un crecimiento de 4.4%, en contraste con la caída promedio del sector.

En Guadalajara, la tercera terminal más importante del país, el flujo superó los 6 millones de pasajeros, un crecimiento de 0.4%. El desempeño ocurre mientras el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ejecuta un plan de inversión de 22,000 millones de pesos para ampliar y modernizar la terminal, incluida la construcción de un nuevo edificio terminal.

Monterrey, el cuarto mayor aeropuerto en número de pasajeros, registró el mayor dinamismo entre las sedes mundialistas. El aeropuerto regiomontano movilizó 4.8 millones de pasajeros, un avance de 3.7% en el periodo.

Las cifras corresponden a un periodo previo al inicio de la Copa Mundial de Futbol, por lo que aún no reflejan su impacto completo. Sin embargo, sí muestran que las ciudades sede ya llegaban al torneo con un mejor desempeño relativo frente al resto del sistema aeroportuario.

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Los aeropuertos que van a la baja

En contraste, varios de los principales destinos turísticos del país enfrentaron caídas en el flujo de pasajeros.

El Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo con mayor volumen de pasajeros del país, movilizó 10.5 millones de personas, lo que representó una disminución de 2.4%.

La tendencia fue similar en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, el quinto con mayor volumen de pasajeros a nivel nacional, que entre enero y abril transportó 3.8 millones de pasajeros, un retroceso de 8.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

En San José del Cabo, uno de los principales puntos de entrada del turismo estadounidense en México, el aeropuerto —octavo con mayor volumen de pasajeros en el país— registró 2.6 millones de viajeros, con una caída de 3.7%.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, el séptimo con mayor volumen de pasajeros a nivel nacional, presentó la mayor contracción del periodo, al movilizar 2.4 millones de viajeros, una disminución de 11%.

Finalmente, el Aeropuerto Internacional del Bajío, el décimo con mayor tráfico de pasajeros en México, reportó una baja de 3.5%, con poco más de un millón de pasajeros en el periodo analizado.

Mérida, un caso particular

Alejado de las terminales que registran los flujos de pasajeros más amplios, el Aeropuerto Internacional de Mérida también registró números al alza. La terminal, que se ubica en la novena posición por volumen de viajeros, movilizó 1.3 millones de personas en lo que va del año, lo que significó un incremento de 9.7%, el aumento más alto en el listado de la AFAC.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), mantiene una expectativa de crecimiento en el flujo de pasajeros para este año para la región de América Latina de 5%, solo por detrás de las previsiones para África, que espera que repunte 10% este año, y de la región Asia-Pacífico, donde pronostica un incremento de 5.1%.

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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Transporte aéreo

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