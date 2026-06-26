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Nueva prórroga de la CRT enfrenta dudas legales y reto de convencer a usuarios

Especialistas reconocen que la prórroga era necesaria ante el bajo nivel de registros, pero advierten que el calendario escalonado contraviene la Ley de Telecomunicaciones y genera un trato desigual entre los usuarios.
vie 26 junio 2026 10:02 AM
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La prórroga del registro basado en un calendario podría afectar a los usuarios
La prórroga busca evitar desconexiones masivas, pero los usuarios deberán cumplir nuevas fechas límite para registrar sus líneas o enfrentarán restricciones al servicio. (Mario Jasso)

El registro obligatorio de líneas telefónicas en México entrará en una nueva etapa luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobara una prórroga para completar el proceso de vinculación de los números celulares con la identidad de sus titulares, una decisión que busca elevar el nivel de cumplimiento, pero que abre nuevos cuestionamientos legales y operativos.

La ampliación del plazo se aplicará mediante un calendario escalonado que se extenderá de agosto a diciembre y que obligará a los usuarios a registrar sus líneas de acuerdo con el último dígito de su número telefónico.

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La medida llega en un momento crítico. Al 25 de junio, apenas 63 millones de personas habían completado el proceso, equivalentes al 39.1% del universo estimado de líneas. De ese total, 40.2 millones corresponden a usuarios de prepago y 22.8 millones a pospago, lo que deja todavía 98 millones de líneas pendientes de vinculación.

El gobierno federal ha defendido el registro al argumentar que asociar cada número telefónico con la identidad de su titular permitirá combatir delitos como la extorsión y otras conductas ilícitas cometidas a través de teléfonos móviles.

Pero la decisión de la CRT de establecer fechas diferenciadas para el cumplimiento del registro ha despertado cuestionamientos entre especialistas en telecomunicaciones.

Cuestionamientos legales al calendario escalonado

Adolfo Cuevas, experto en el sector y excomisionado presidente del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), consideró que la prórroga, al estar condicionada a un calendario específico, podría contravenir la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión .

El cuestionamiento se centra en el artículo transitorio trigésimo de la legislación, el cual establece un plazo de 120 días hábiles para que los usuarios regularicen sus líneas antes de que éstas queden limitadas únicamente a llamadas de emergencia, sin contemplar fechas diferenciadas de cumplimiento según la terminación del número telefónico.

Para Cuevas, el nuevo esquema genera un trato desigual entre usuarios y aumenta el riesgo de que millones de líneas no alcancen a completar el proceso antes de su fecha límite, especialmente aquellas cuyo número termina en cero y que deberán registrarse antes del próximo 15 de agosto.

El especialista consideró que el plazo resulta insuficiente ante la persistente falta de información y la incertidumbre que rodea al procedimiento.

“Este nuevo criterio no es realista. Queda claro que falta información, incentivos, mecanismos para generar confianza en los usuarios, antes que simplemente amenazarlos con perder un derecho constitucional a la expresión, comunicación y acceso a información”, advirtió el exfuncionario del IFT.

Hasta ahora, la CRT no ha explicado públicamente los criterios jurídicos y operativos que sustentaron la decisión de establecer una prórroga mediante un calendario escalonado.

Expansión solicitó información a la autoridad regulatoria sobre los argumentos que motivaron el nuevo esquema y el análisis que permitió concluir que era el mecanismo adecuado, pero hasta el cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

Fuentes con conocimiento del tema aseguraron a Expansión que la prórroga anunciada por la Comisión aún no había sido discutida ni aprobada formalmente por el Pleno del regulador, un paso necesario para que la medida tenga efectos jurídicos, aunque se prevé que sea avalada en las próximas horas.

Posteriormente, la modificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para oficializar la ampliación del plazo de registro.

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El desafío de convencer a 98 millones de usuarios

Más allá del ajuste al calendario, especialistas consideran que el principal desafío sigue siendo la construcción de confianza entre los usuarios y la comunicación de los beneficios de la política pública.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), calificó como positiva la decisión de ampliar el plazo, aunque advirtió que el éxito de la estrategia dependerá de la capacidad de la CRT para informar adecuadamente a la población.

A ello, dijo, deberá sumarse una coordinación estrecha con los operadores de telecomunicaciones para enviar recordatorios a los usuarios cuyas líneas estén próximas a vencer, de lo contrario, el nivel de adopción podría permanecer en los niveles observados hasta ahora.

La incertidumbre entre los usuarios persiste debido a dudas sobre la implementación del proceso, incluidos los criterios dispares entre operadores para la toma de datos biométricos y los cuestionamientos sobre la validación de líneas sin el consentimiento expreso de sus titulares.

En un intento por disipar las dudas y fortalecer la confianza de la población, la CRT aseguró en un comunicado que durante el proceso de vinculación se eliminará cualquier otro dato o imagen previamente utilizada y enfatizó que el procedimiento no es realizado por el gobierno, sino directamente por las compañías telefónicas, que únicamente asocian el nombre y la CURP del usuario al número celular.

“Es positivo que CRT haya hecho la recalendarización y es un plan más inteligente y escalonado para las suspensiones, pero deberá empezar casi desde cero para difundir la política para que tenga éxito”, aseguró Bravo.

La primera prueba para la nueva estrategia del regulador llegará el próximo 15 de agosto, cuando venza el plazo para las líneas con terminación en cero y comiencen las primeras suspensiones previstas en el calendario escalonado.

Ese día se pondrá a prueba si la prórroga, la campaña de comunicación y la coordinación con los operadores fueron suficientes para elevar el registro de usuarios o si la autoridad únicamente logró diferir un problema que todavía mantiene a 98 millones de líneas móviles sin vincular.

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Telecomunicaciones

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